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Ночью враг ударил по Харькову: прилетело в одну из самых загруженных трасс

Наслідки удару по Харкову та Дергачах

В ночь на субботу, 9 ноября 2024 года, войска РФ атаковали КАБами Харьков.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Сначала около 3 часов ночи он сообщил о взрыве в городе. Впоследствии Терехов уточнил, что зафиксирован прилет КАБа на пересечении двух районов города в дорожное покрытие. Есть определенные повреждения гражданской инфраструктуры.

Утром Терехов проинформировал, что прилетело в одну из самых загруженных городских трасс. Повреждено дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения.

"Разрушена одна неработающая автозаправочная станция и немного повреждена другая. В близлежащем отеле выбито несколько окон. Незначительные повреждения получил расположенный на перекрестке строительный гипермаркет", - уточнил глава города.

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Как уточнил в свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, к счастью, обошлось без пострадавших. По его информации, произошло попадание управляемой ракеты "ГРОМ-Э1" в проезжую часть.

обстрел (26835) Харьков (7433)


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