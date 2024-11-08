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Армия РФ нанесла авиаудары по Краснопольской громаде на Сумщине: ранена женщина, есть разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 8 ноября российские войска с вражеской авиации нанесли удары по Краснопольской громаде Сумской области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеская авиация нанесла удары по Краснопольской громаде на Сумщине Значительно повреждены и разрушены дома мирных граждан, учебное заведение, а также гражданские автомобили", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия обстрелов Сумщины: Повреждены учебные заведения и дома, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Спасатели деблокировали женщину, которая находилась под завалами разрушенного дома. Травмированную передали медикам, ее жизнь спасена. Вся территория обследована.

Авіаудар по Сумщині 8 листопада
Авіаудар по Сумщині 8 листопада
Авіаудар по Сумщині 8 листопада

Напомним, сегодня также около 17:06 оккупанты ударили баллистикой по критической инфраструктуре Сумской громады: Ранены трое работников предприятия

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обстрел (27107) Сумская область (3115)


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