Армия РФ нанесла авиаудары по Краснопольской громаде на Сумщине: ранена женщина, есть разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 8 ноября российские войска с вражеской авиации нанесли удары по Краснопольской громаде Сумской области.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеская авиация нанесла удары по Краснопольской громаде на Сумщине Значительно повреждены и разрушены дома мирных граждан, учебное заведение, а также гражданские автомобили", - говорится в сообщении.
Спасатели деблокировали женщину, которая находилась под завалами разрушенного дома. Травмированную передали медикам, ее жизнь спасена. Вся территория обследована.
Напомним, сегодня также около 17:06 оккупанты ударили баллистикой по критической инфраструктуре Сумской громады: Ранены трое работников предприятия
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