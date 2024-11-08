Армия РФ нанесла авиаудары по Краснопольской громаде на Сумщине: ранена женщина, есть разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 8 ноября российские войска с вражеской авиации нанесли удары по Краснопольской громаде Сумской области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеская авиация нанесла удары по Краснопольской громаде на Сумщине Значительно повреждены и разрушены дома мирных граждан, учебное заведение, а также гражданские автомобили", - говорится в сообщении.

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Спасатели деблокировали женщину, которая находилась под завалами разрушенного дома. Травмированную передали медикам, ее жизнь спасена. Вся территория обследована.







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