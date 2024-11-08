Оккупанты ударили баллистикой по критической инфраструктуре Сумской громады: ранены три работника предприятия (обновлено)

Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской громаде, атаковав критическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 8 ноября, враг нанес ракетный удар (баллистика) по критической инфраструктуре Сумской громады", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки россиян уточняются.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвали в ОВА.

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Обновленная информация

Как позже рассказали в Сумской областной прокуратуре, 8 ноября 2024-го около 17:06, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты нанесли ракетный удар по одному из предприятий в г. Сумы.

В результате атаки врага двое работников получили ранения. Кроме того, повреждено имущество предприятия.

Обновление на 20.04

"Количество раненых из-за ракетного удара по предприятию в Сумах возросло до трех - это 36-летняя женщина и два мужчины, которым по 40 лет", - сообщили в ОВА.