Оккупанты ударили баллистикой по критической инфраструктуре Сумской громады: ранены три работника предприятия (обновлено)
Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской громаде, атаковав критическую инфраструктуру.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 8 ноября, враг нанес ракетный удар (баллистика) по критической инфраструктуре Сумской громады", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки россиян уточняются.
"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвали в ОВА.
Обновленная информация
Как позже рассказали в Сумской областной прокуратуре, 8 ноября 2024-го около 17:06, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты нанесли ракетный удар по одному из предприятий в г. Сумы.
В результате атаки врага двое работников получили ранения. Кроме того, повреждено имущество предприятия.
Обновление на 20.04
"Количество раненых из-за ракетного удара по предприятию в Сумах возросло до трех - это 36-летняя женщина и два мужчины, которым по 40 лет", - сообщили в ОВА.
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