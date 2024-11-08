РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8245 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 206 17

Оккупанты ударили баллистикой по критической инфраструктуре Сумской громады: ранены три работника предприятия (обновлено)

Окупанти атакували балістикою Сумську громаду

Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской громаде, атаковав критическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 8 ноября, враг нанес ракетный удар (баллистика) по критической инфраструктуре Сумской громады", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки россиян уточняются.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвали в ОВА.

Читайте также: Россия накапливает ракеты на аэродромах и может осуществить новый массированный обстрел, - ЦПД

Обновленная информация

Как позже рассказали в Сумской областной прокуратуре, 8 ноября 2024-го около 17:06, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты нанесли ракетный удар по одному из предприятий в г. Сумы.

В результате атаки врага двое работников получили ранения. Кроме того, повреждено имущество предприятия.

Обновление на 20.04

"Количество раненых из-за ракетного удара по предприятию в Сумах возросло до трех - это 36-летняя женщина и два мужчины, которым по 40 лет", - сообщили в ОВА.

Автор: 

обстрел (26835) Сумы (1070) баллистические ракеты (358)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Чесно кажучи, наприклад, мені байдуже як буде називатися те визначене кацапське місто. Головне щоб ми мали чим по ньому бити. Тож це має бути якесь найближче до нас. Щоб навіть доставати чимось на кшталт КАБів чи навіть артилерією. Я до того, що це мають бути наші власні засоби і ми не мали б звертатись до ,,високого,, дозволу з Вашингтонського чи Берлінського ,,обкомів,,. І рівняти під ноль. Якщо попадем у школу чи лікарню, то включати відмазку відповідно до кацапської - тонеми, настамнестояло і подібні. Нам недостає наглості. Дуже потрібної зараз наглості.
показать весь комментарий
08.11.2024 20:07
+6
Суми не пропустили кацапський наступ. Це викликало люту ненависть на пропагандистських каналах і заклики знищити Суми дотла. Ми маємо призначити якесь кацапське місто "козлом відпущення " за Суми. Кожний постріл по Сумах має відгукуватися аналогічним ударами по цьому місту. Це місто вже нам винне десяток масованих ударів! Кацапи ще про це не знають, але мають дізнатися. Врешті кацапи мають отримати хоч одне місто стерте дотла разом з мешканцями.
показать весь комментарий
08.11.2024 18:40
+4
Ракетний удар - удар ракетами, а не балістикою.
Так само як і авіаналіт - не удар аеродинамікою!
показать весь комментарий
08.11.2024 18:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так, прилетіло, куди - не знаю....
показать весь комментарий
08.11.2024 18:13 Ответить
Секрет полішинеля.'
показать весь комментарий
08.11.2024 18:23 Ответить
Можливо, але досі не знаю - куди точно. Можливо Ви в курсі - повідомте.
показать весь комментарий
08.11.2024 21:11 Ответить
Ракетний удар - удар ракетами, а не балістикою.
Так само як і авіаналіт - не удар аеродинамікою!
показать весь комментарий
08.11.2024 18:27 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2024 20:47 Ответить
Суми не пропустили кацапський наступ. Це викликало люту ненависть на пропагандистських каналах і заклики знищити Суми дотла. Ми маємо призначити якесь кацапське місто "козлом відпущення " за Суми. Кожний постріл по Сумах має відгукуватися аналогічним ударами по цьому місту. Це місто вже нам винне десяток масованих ударів! Кацапи ще про це не знають, але мають дізнатися. Врешті кацапи мають отримати хоч одне місто стерте дотла разом з мешканцями.
показать весь комментарий
08.11.2024 18:40 Ответить
Чесно кажучи, наприклад, мені байдуже як буде називатися те визначене кацапське місто. Головне щоб ми мали чим по ньому бити. Тож це має бути якесь найближче до нас. Щоб навіть доставати чимось на кшталт КАБів чи навіть артилерією. Я до того, що це мають бути наші власні засоби і ми не мали б звертатись до ,,високого,, дозволу з Вашингтонського чи Берлінського ,,обкомів,,. І рівняти під ноль. Якщо попадем у школу чи лікарню, то включати відмазку відповідно до кацапської - тонеми, настамнестояло і подібні. Нам недостає наглості. Дуже потрібної зараз наглості.
показать весь комментарий
08.11.2024 20:07 Ответить
Это как у Харьковчан *************! Тоже хотелось и сегодня особо. Но не вышло. Просто лупить по жилью вроде не по божески всё таки. А твари запросто делают. Ну вот как?
показать весь комментарий
08.11.2024 20:11 Ответить
Там оружия валом и бк ещё больше. Конечно согласен что правильно делают. Но главное там иное. Евреи, израильтяне нация! Один за всех, все за одного. 8октября 23 г со всех концов мира прилетали за свой счёт евреи из других стран, где живут, защищать историческую родину. Ну а куда и в какую сторону у нас летели, плыли, лесом и степями пёрли.... Так и живём.
показать весь комментарий
08.11.2024 20:28 Ответить
Порівнювати Ізраїль з Україною абсолютно не коректно. І війни у нас теж абсолютно різні.
показать весь комментарий
08.11.2024 20:32 Ответить
Куди дістають, туді і б'ють. Бо за логікою пропаганди вони мали б бити "біньдєравцєв" на Заході України. Але шанси влучити в умовне Мукачево дуже малі, якось так
показать весь комментарий
08.11.2024 20:20 Ответить
Теж тільки но Іскандер прилетів. Гупнуло добре, але як по мені, десь далеко. Пишуть, що передмістя; так я теж живу в передмісті і саме по траверзі з криму.
показать весь комментарий
08.11.2024 19:57 Ответить
Як шо не в цю ніч, або з суботи на неділю або у ніч з неділі на понеділое, треба очикувать дуже масованого повітряного нальоту і шахедами і крилатими і балістікою. Температура іде до низу, запас ракет накопичен. Стратегічну авіацію касаби подшаманіли. Вибори у США позаду. Бідон вже майже нихто та дозволу на дальні вдари по касабам не надаст, Труп ще нихто, майже.
показать весь комментарий
08.11.2024 20:34 Ответить
Гадаю масований удар буде, але пізніше. Коли температура достатньо знизиться - десь до -10
показать весь комментарий
09.11.2024 07:51 Ответить
Добре сидіти на Заподній,або з- за кордону і філосовствувати куди треба бити,кого треба знищити
показать весь комментарий
10.11.2024 11:43 Ответить
А досі не доходе,що чим ми більше стріляємо в бік Росії ,то більше вони стріляють по нам,і доки це буде ,люди гинуть
показать весь комментарий
10.11.2024 11:48 Ответить
 
 