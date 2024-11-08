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Россия накапливает ракеты на аэродромах и может осуществить новый массированный обстрел, - ЦПД

ракети

Враг накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко

"Количество уже позволяет осуществить обстрел, также готова и сама авиация. Соответственно, важно быть готовыми к этому", - написал Коваленко.

Так он прокомментировал заявление российского пропагандиста о том, что якобы массированных атак России по Украине больше не будет. По словам пропагандиста, стратегической авиации РФ якобы сказали "выдохнуть и расслабиться". Однако Коваленко призвал не верить пропаганде Кремля.

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Автор: 

обстрел (28274) ракеты (3643) Центр противодействия дезинформации (138)


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Топ комментарии
+22
Раздевайся Украина, я в тебя войска ввожу
До Луганска не достану, но по Ялте повожу
Га га
Дал Турчинов и Арсений вольницу наставнице.
Ну а путин в єто время поимел нас в з..здравницу
Га га

Знаєте що це ? Кварталівський гуморок, під оплески залу
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08.11.2024 14:09 Ответить
+17
дрони летять, але дрон не є підходящою зброєю для ураження АБ. Щодо ракет, то не буду вам розказувати, де наші ракети.
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08.11.2024 14:09 Ответить
+11
Що ж робити? Мабуть треба потужніше покидзіти на саміті миру чи хоча б в інтервю?
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08.11.2024 14:08 Ответить
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Чому наші ракети чи дрони не летять по тих аеродромах?
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08.11.2024 13:59 Ответить
дрони летять, але дрон не є підходящою зброєю для ураження АБ. Щодо ракет, то не буду вам розказувати, де наші ракети.
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08.11.2024 14:09 Ответить
Знаємо - закриті ракетні програми, асфальт тощо. Але ж, ****, третій рік війни! Кацапи он налагодили виробництво шахедів, клепають ракети, накопичують, а у нас все не на часі
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08.11.2024 16:03 Ответить
щодо дронів - не можу вам сказати, яку кількість "лютих", "бобрів", "мороків" та інших "паляниць" виробляється, скільки "Аеропракт" виробляє А-22 за місяць, бо мені ці цифри у папочці на стол не кладуть, також як і не доводять кількість дронів, які не змогли подолати дистанцію польоту до визначеної цілі. Також я не володію інформацією про надходження актуальної розвідуваної інформації про місцезнаходження оперативних складів "шахедів", готових до запуску. Тому нічого вам не можу заперечити. Звісно, якщо ви володієте такою інформацією, то можете оцінювати, чи на часі, чи ні, певні дії військових України.
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08.11.2024 16:25 Ответить
Що це було?
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09.11.2024 00:04 Ответить
це було тактовне пояснення Оксані, що ми всі перебуваємо у тумані війни, і багато чого не бачимо і не знаємо.
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09.11.2024 00:21 Ответить
Напевно не на часі?
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08.11.2024 18:52 Ответить
******* б, та не дозволять.
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08.11.2024 13:59 Ответить
Хто недозволяє ******* грім-2, чи паляницю?
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08.11.2024 14:06 Ответить
Є дрони, типу тих, що сьогодні до НПЗ долетіли, але зась.
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08.11.2024 14:12 Ответить
Дрон для тих аеродромів як комаха. Стратегічний аеродром може бути востановлений у малий термін, навіть після влучання тактичною яз. А ви про дрон з 50 кг ....
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08.11.2024 14:29 Ответить
Якби в сховище БК влучити.
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08.11.2024 14:30 Ответить
Та , воно от так ось серед поля лежить🤣. Тре знати коли самі бомбардувальники заряджають бк, заправляють, то да, ае на такій відстані, хз коли той дрон долетить, чи зарано, чи запізно. Ракета бистрійше
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08.11.2024 14:45 Ответить
Ну так, важка ціль.
Це тільки русня наші аеродроми на друзки може розносити.
Спасибі зєбілам за закриті ракетні програми.
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08.11.2024 14:52 Ответить
Осколкового ********** масою 50 кг вистачить шоб десяток бомберів посікти, після чого вони будуть місяцями ремонтуватися! Про яку ЯЗ ти розповідаєш?
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08.11.2024 15:48 Ответить
Грім-2 до енгельсу не долетить.
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08.11.2024 14:18 Ответить
Не тільки ж з енгельсу злітали, ні? І хто вам казав шо не долетить? Треба було розвивати ракетне озброєння, а не асфальт.
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08.11.2024 14:30 Ответить
але у той же час рашка відкрита до діалогу..., а після обстрілів стане ще відкритішою...
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08.11.2024 14:06 Ответить
Що ж робити? Мабуть треба потужніше покидзіти на саміті миру чи хоча б в інтервю?
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08.11.2024 14:08 Ответить
Раздевайся Украина, я в тебя войска ввожу
До Луганска не достану, но по Ялте повожу
Га га
Дал Турчинов и Арсений вольницу наставнице.
Ну а путин в єто время поимел нас в з..здравницу
Га га

Знаєте що це ? Кварталівський гуморок, під оплески залу
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08.11.2024 14:09 Ответить
95те Зешобло і бидло яким то подобається.
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08.11.2024 14:18 Ответить
Турчинов дал вам дуракам 10 лет для вооружения, 5 лет Порох вооружал, а следующие 5 лет зеленский разоружал
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08.11.2024 15:30 Ответить
Та ви шо? Єтіть-калатіть. А люська абдрістовіч казала що у кацапів ракети скінчилися в минулому році.
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08.11.2024 14:09 Ответить
2-3 роки тому скінчилися, якщо точно.
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08.11.2024 14:11 Ответить
Трамп, де наші томагавки?
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08.11.2024 14:14 Ответить
А що ж тим часом у нас?
"Затримано злочинну групу, яка під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК та СП вимагала у одеситів гроші. Підозрювані вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали пред'являти військові посвідчення. У разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання. В одному з випадків підозрювані отримали від потерпілого 38 тис грн, в іншому - майже 39 тис гривень. Ділків затримано на «гарячому» під час вимагання та отримання 4000 грн і 3000 дол США від чергового потерпілого"
І "родзинка" - "До складу злочинної групи входили особи з кримінальним минулим, а також експравоохоронець, який теж мав проблеми із законом".
Виникає закономірне питання - скільки ще таких "груп оповіщення" працює по країні і хто їх покриває?
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08.11.2024 14:14 Ответить
Они до зимы ракеты экономят, щас не имеет смысла обстреливать энергетику, эффект будет минимальный, а вот с начала или середины Декабря кацапы опять будут пытаться сделать нам блэкаут.
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08.11.2024 14:16 Ответить
Які тут "може"?
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08.11.2024 14:18 Ответить
Недавно був атакований нафтовий термінал на рашці оцими дронами паляницями.....І ШО ? А нічо !
Кацапи поставили сітку...так...так сітку...дрон взірвався в півтора метра...і ніхєра не пробив .
У мене бракує матюків.
Я рік тому і півтора писав тут..про захист енергетики...отакими сітками.. А нафуя мене слухати ?
Краще звичайно ракєти багатотисячні запускати,ніж за пару сотень зварити сітку довкола енергетичних ресурсів.
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08.11.2024 14:25 Ответить
Ракеті та сітка що павутина. Проб'є навиліт.
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08.11.2024 14:27 Ответить
мова йде про шахєди та дрони
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08.11.2024 14:32 Ответить
У ішкаєда БЧ більша за наші "Бобри", йому не обов'язково вибухати просто на поверхні цілі. 20 метрів від неї - і вже значні пошкодження. Крім того, корпуси у них теж міцні та важкі, сітку прорвати можуть.
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08.11.2024 14:34 Ответить
Замість ПОПЕРЕДЖУВАТИ ,покажіть як горять ці самі стратегічні бомбардувальники на аеродромах орди, що знаходяться в межах враження українських засобів.
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08.11.2024 14:34 Ответить
Ну і де ''паляниці'' хрінпіду для упередженного обстрілу ? Напевне ''кухар'' криволапий, або язикатий.
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08.11.2024 14:37 Ответить
А на випередження слабо вдарити....!!!!
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08.11.2024 16:54 Ответить
Хутко.до трампуші з чолобитною:може ж врешті-решт дозвіл завізує на зустрічний запуск???(Боже ! Як вже набридло оце ЗЕ-лепухо+брехливе словоблуддя та лілі-путінського задобрювання витівками ЗЕ-оманців ! )
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08.11.2024 18:26 Ответить
як ви кожноденні солов'їні промови найзеличнішого обізвали? Та якби не вибір 73% клінічних ідіотів ми б так вдало б не поржали із шашликами на асфальті... Зебіли АУ_У!! лідора ОПають.
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09.11.2024 11:12 Ответить
Только вчера, мне один в комментах доказывал, что у русских всё плохо и конкретно плохо с ракетами.
А тут на тебе ...
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08.11.2024 19:36 Ответить
я тобі вірю, оскільки ти прикріпив посилання для підтвердження слів цього аналітика та кацапів назвав **********.
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09.11.2024 11:18 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3518889/55173162-0ff8-435c-8054-b801437f50cc
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09.11.2024 16:29 Ответить
спробуйте самі перечитати той діалог, стверджувального вами там не знайшов, звісно, якщо не трактувати на власний манер репліку: "Третя проблема - колапс російської економіки." Але ж тема дискусії там інша була, тому не переконали.
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09.11.2024 17:11 Ответить
Он пишет, что оакет нет, иначе бы уже запустил, да вообще всё плохо.
Это именно то, что я и написал выше.
А тема не важна.
Я не собирался убеждать. Просто всегда считал, что если постоянно говорить "сахар" - во рту слаще не станет.
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09.11.2024 19:13 Ответить
намагався бути об'єктивним, як саме сприйняв так вам і відписав.
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09.11.2024 19:17 Ответить
Нахрена нам ця інформація? Ми ж, народ, не можемо вплинути на дії кацапії. Краще скажіть чі знає про це зелень?
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09.11.2024 18:28 Ответить
Нехай Трамп домовляється. Він знає свою справу
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10.11.2024 16:23 Ответить
https://gordonua.com/ukr/news/politics.html Політика

Син Трампа розмістив відео із Зеленським, зазначивши, що за 38 днів той втратить "свою грошову допомогу"
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10.11.2024 19:30 Ответить
 
 