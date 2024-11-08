Россия накапливает ракеты на аэродромах и может осуществить новый массированный обстрел, - ЦПД

Враг накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко

"Количество уже позволяет осуществить обстрел, также готова и сама авиация. Соответственно, важно быть готовыми к этому", - написал Коваленко.

Так он прокомментировал заявление российского пропагандиста о том, что якобы массированных атак России по Украине больше не будет. По словам пропагандиста, стратегической авиации РФ якобы сказали "выдохнуть и расслабиться". Однако Коваленко призвал не верить пропаганде Кремля.

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