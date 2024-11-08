Россия накапливает ракеты на аэродромах и может осуществить новый массированный обстрел, - ЦПД
Враг накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко
"Количество уже позволяет осуществить обстрел, также готова и сама авиация. Соответственно, важно быть готовыми к этому", - написал Коваленко.
Так он прокомментировал заявление российского пропагандиста о том, что якобы массированных атак России по Украине больше не будет. По словам пропагандиста, стратегической авиации РФ якобы сказали "выдохнуть и расслабиться". Однако Коваленко призвал не верить пропаганде Кремля.
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Це тільки русня наші аеродроми на друзки може розносити.
Спасибі зєбілам за закриті ракетні програми.
До Луганска не достану, но по Ялте повожу
Га га
Дал Турчинов и Арсений вольницу наставнице.
Ну а путин в єто время поимел нас в з..здравницу
Га га
Знаєте що це ? Кварталівський гуморок, під оплески залу
"Затримано злочинну групу, яка під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК та СП вимагала у одеситів гроші. Підозрювані вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали пред'являти військові посвідчення. У разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання. В одному з випадків підозрювані отримали від потерпілого 38 тис грн, в іншому - майже 39 тис гривень. Ділків затримано на «гарячому» під час вимагання та отримання 4000 грн і 3000 дол США від чергового потерпілого"
І "родзинка" - "До складу злочинної групи входили особи з кримінальним минулим, а також експравоохоронець, який теж мав проблеми із законом".
Виникає закономірне питання - скільки ще таких "груп оповіщення" працює по країні і хто їх покриває?
Кацапи поставили сітку...так...так сітку...дрон взірвався в півтора метра...і ніхєра не пробив .
У мене бракує матюків.
Я рік тому і півтора писав тут..про захист енергетики...отакими сітками.. А нафуя мене слухати ?
Краще звичайно ракєти багатотисячні запускати,ніж за пару сотень зварити сітку довкола енергетичних ресурсів.
А тут на тебе ...
Это именно то, что я и написал выше.
А тема не важна.
Я не собирался убеждать. Просто всегда считал, что если постоянно говорить "сахар" - во рту слаще не станет.
Син Трампа розмістив відео із Зеленським, зазначивши, що за 38 днів той втратить "свою грошову допомогу"