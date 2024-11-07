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Российская ракета попала в дом в Запорожье: "Крыша на меня упала, а семья в доме была. Ребенка я первым раскопал...". ВИДЕО

Россияне попали в частный жилой дом в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ранения получили три человека: муж, жена и их ребенок. Мужчина во время удара был на улице, поэтому именно он начал доставать своих родных из-под завалов.

"Крыша на меня упала, а семья в доме была. Ребенка я первым раскопал, а потом пришли ребята и достали жену", - говорит мужчина.

Оба - и ребенок, и женщина, были госпитализированы в больницу. Мужчине медики оказали помощь на месте.

Также смотрите: Рашисты ударили по Запорожью: попали по больнице, есть погибший и 16 раненых. ФОТОрепортаж (обновлено)

Напомним, что российские войска атаковали Запорожье ракетами и КАБами, в результате чего есть раненые. Враг нанес 5 ударов ракетами и КАБами.

По словам главы области Ивана Федорова, есть попадания по жилым домам и больнице. Известно о раненых. Также Федоров заявил, что в Запорожье известно о по меньшей мере одном погибшем человеке, передает Радио Свобода. Всего в городе пять попаданий в результате российской атаки, продолжается спасательная операция. В частности, из-под завалов достали двух детей, там могут быть еще люди.

По данным ГСЧС, частично разрушен 4-х этажный жилой дом. Спасатели деблокировали из-под завалов ребенка и передали медикам. Продолжается поисково-спасательная операция. Еще по двум адресам повреждены 11 одноэтажных жилых домов. Один человек погиб, 16 травмированы и 2 спасены. Количество пострадавших уточняется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об обстреле Запорожья: Каждый такой удар уничтожает смысл заявлений о необходимости звонков в Кремль. ФОТОрепортаж

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Запорожье (2696) ракеты (3640) атака (443) КАБ (399)


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Російська ракета поцілили

Ач як шанобливо до рузьге ракети!
Як ото у нас в наріді: "татко казали", "мати просили"
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07.11.2024 16:58 Ответить
згоден...поважають окупанта... хоч би матюком огрів...
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07.11.2024 17:10 Ответить
у пікселі народився чоловіче, бажаю тобі одужати і познімати скальпи з орків
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07.11.2024 17:26 Ответить
 
 