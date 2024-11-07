Рашисты ударили по Запорожью: попали по больнице, четверо погибших и 18 раненых, в том числе дети. ФОТОрепортаж (обновлено)
Российские войска атаковали Запорожье ракетами и КАБами, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Посреди дня на Украину, на гражданских людей летят российские ракеты и КАБы! Массированная атака по Запорожью. Враг нанес 5 ударов", - говорится в сообщении.
По словам главы области, есть попадания по жилым домам и больнице.
Известно о раненых.
Также Федоров заявил, что в Запорожье известно о по меньшей мере одном погибшем человеке, передает Радио Свобода.
В общей сложности в городе пять попаданий в результате российской атаки, продолжается спасательная операция. В частности, из-под завалов извлекли двух детей, там могут быть еще люди.
По данным ГСЧС, частично разрушен 4-х этажный жилой дом. Спасатели деблокировали из-под завалов ребенка и передали медикам. Продолжается поисково-спасательная операция.
"По другому адресу взрывной волной повреждено здание лечебного учреждения, загорелся автомобиль. Спасатели ликвидировали пожар.
Еще по двум адресам повреждены 11 одноэтажных жилых домов. Спасатели ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
Предварительно, 1 человек погиб, 16 травмированы и 2 спасены. Число пострадавших уточняется.
По состоянию на 16:50 количество раненых выросло до 17 человек.Среди пострадавших трое детей - четырехмесячная девочка и мальчики 1 и 10 лет.
В 17:31 Федоров сообщил, что количество погибших вследствие удара россиян по Запорожье выросло до 4 человек. Ранены 18 человек.
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Нехай гинуть вкроїнчики, їх не шкода((
Західні ракети мають дальність до 180км, цього мало щоб збити ворожий літак за 70км від фронту.
Ф-16 не може підлітати ближче чим 30км від лінії фронту заради безпеки.
Ф-16 повинен бути на низьких висотах для безпеки, нижче лінії радіогоризонту.
Получається 100км між Ф-16 і ворожим літаком з КАБом.
Ворожий літак перебуватиме на великій висоті для скиду КАбу, а кінетична енергія нашої ракети буде розтрачена на підйом вверх дуже швидко, бо запускати прийдеться з низької висоти швидким розгоном вверх.
Коли говорять про 180км дальності, то це за умов, що наш літак буде на великій висоті в стратосфері де низький опір повітря, ракета не получатиме сильного опору пролетить далеко, а сама точка 180км це точка падіння ракети носом в землю, кинетична швидкість ракети в цей момент буде низька.
АІМ-120 взагалі-то похєр з якого ешелона її запускають, з десятого вона може легко досягнути цілі на стодесятому.
Щодо швидкості ракети, то вона однакова що на старті, що на термінальній стадії польоту, бо двигун ракети працює однаково на всій дистанції польоту. Ракета "носом в землю" не падає, бо після проходження гранично встановленої дистанції спрацьовує механізм самоліквідації.
Є велика різниця з якої висоти запускати.
Топливо у ракети АІМ-120 вигорає за 7 секунд, це твердотопливний двигун.
При запуску з землі, наприклад з комплексу НАСАМС, дальність польоту ракети АІМ-120 становить 25км.
Яка різниця, самоліквідовується чи ні, не про це розмова, я писав про втрату кинетичної енергії, і коли пишуть дальність ракети 180км, значить уже в точці 170км, така ракета втратить швидкість до швидкості автомобіля.
Ракета АІМ-120 має 7 секунд робочого двигуна на старті, получає імпульс і летить на цьому імпульсі.
Через опір повітря кожну секунду ракета розтрачує начальну швидкість, чим дальше летить тим більше затухає швидкість.
Є багато фото, практично цілих знайдених ракет на землі, їх швидкість затухла до низьких і падаючи пологим профілем просто лягає на землю з невисокою швидкістю як швидкість атомобіля чи БПЛА і через це не розбивається на куски.
А тут ракета, тай ще з 4 махами бусту. Вразити літак на 160км може тільки якщо на зустріч, а не в догонку.