Рашисты ударили по Запорожью: попали по больнице, четверо погибших и 18 раненых, в том числе дети. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские войска атаковали Запорожье ракетами и КАБами, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Посреди дня на Украину, на гражданских людей летят российские ракеты и КАБы! Массированная атака по Запорожью. Враг нанес 5 ударов", - говорится в сообщении.

По словам главы области, есть попадания по жилым домам и больнице.

Известно о раненых.

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Также Федоров заявил, что в Запорожье известно о по меньшей мере одном погибшем человеке, передает Радио Свобода.

В общей сложности в городе пять попаданий в результате российской атаки, продолжается спасательная операция. В частности, из-под завалов извлекли двух детей, там могут быть еще люди.

По данным ГСЧС, частично разрушен 4-х этажный жилой дом. Спасатели деблокировали из-под завалов ребенка и передали медикам. Продолжается поисково-спасательная операция.

"По другому адресу взрывной волной повреждено здание лечебного учреждения, загорелся автомобиль. Спасатели ликвидировали пожар.

Еще по двум адресам повреждены 11 одноэтажных жилых домов. Спасатели ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

Предварительно, 1 человек погиб, 16 травмированы и 2 спасены. Число пострадавших уточняется.

По состоянию на 16:50 количество раненых выросло до 17 человек.Среди пострадавших трое детей - четырехмесячная девочка и мальчики 1 и 10 лет.

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В 17:31 Федоров сообщил, что количество погибших вследствие удара россиян по Запорожье выросло до 4 человек. Ранены 18 человек.















