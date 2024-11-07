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Новости Война
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Взрывы раздались в Запорожской области: РФ выпустила КАБы

Вибухи пролунали у Запорізькій області

В Запорожской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Воздушные силы предупредили о пуске КАБов в направлении Запорожья.

Впоследствии глава области Иван Федоров заявил о взрывах в области.

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Автор: 

Запорожье (2698) обстрел (28254) Запорожская область (3256) КАБ (399)


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"РФ випустила КАБи" - а може "запустила"...
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07.11.2024 14:28 Ответить
скинувши!
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07.11.2024 14:42 Ответить
 
 