Взрывы раздались в Запорожской области: РФ выпустила КАБы
В Запорожской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, Воздушные силы предупредили о пуске КАБов в направлении Запорожья.
Впоследствии глава области Иван Федоров заявил о взрывах в области.
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Luk Viktor
показать весь комментарий07.11.2024 14:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валерій Прірва
показать весь комментарий07.11.2024 14:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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