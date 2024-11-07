Вибухи пролунали у Запорізькій області: РФ випустила КАБи
У Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, Повітряні сили попередили про пуск КАБів в напрямку Запоріжжя.
Згодом очільник області Іван Федоров заявив про вибухи в області.
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Luk Viktor
показати весь коментар07.11.2024 14:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валерій Прірва
показати весь коментар07.11.2024 14:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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