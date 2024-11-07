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Вибухи пролунали у Запорізькій області: РФ випустила КАБи

Вибухи пролунали у Запорізькій області

У Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Повітряні сили попередили про пуск КАБів в напрямку Запоріжжя.

Згодом очільник області Іван Федоров заявив про вибухи в області.

Також читайте: Удар РФ по Запоріжжю: 9 людей госпіталізовані, двоє - у важкому стані

Автор: 

Запоріжжя (2321) обстріл (29596) Запорізька область (3796) КАБ (400)


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"РФ випустила КАБи" - а може "запустила"...
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07.11.2024 14:28 Відповісти
скинувши!
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07.11.2024 14:42 Відповісти
 
 