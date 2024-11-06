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Удар РФ по Запоріжжю: 9 людей госпіталізовані, двоє - у важкому стані

Допомога пораненим у Запоріжжі

Дев'ять постраждалих після вчорашнього ракетного удару РФ по Запоріжжю перебувають наразі у медичних закладах міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дві людини - 44-річна жінка та 44-річний чоловік перебувають у важкому стані.

Стан ще семи постраждалих лікарі оцінюють як середній.

"На жаль, померла жінка, яку доставили в медзаклад надважкою", - уточнив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано пожежу на місці ворожого удару у Запоріжжі, кількість поранених зросла до 23 осіб

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 5 листопада війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю: 6 людей загинули, 16 поранені. На ранок 6 листопада стало відомо, що кількість жертв ракетного удару РФ по Запоріжжю зросла до 7, поранено 25 осіб.

Автор: 

Запоріжжя (2315) обстріл (29527) поранення (2824)


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