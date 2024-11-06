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Новини
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Кількість жертв ракетного удару РФ по Запоріжжю зросла до 7, поранено 25 осіб

7 людей загинули, 25 отримали поранення внаслідок ракетної атаки РФ по Запоріжжю, здійсненої зранку 5 листопада 2024 року.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, упродовж доби окупанти завдали 301 удару по 13 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Новодарівці, Білогір'ю, Малій Токмачці та Темирівці.

"154 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське. 4 обстріли з РСЗВ завдано по території Лобкового та Новоданилівки.

134 артилерійські удари прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю та Ольгівському", - інформує очільник регіону.

Наслідки удару військ РФ по Запоріжжю

Автор: 

Запоріжжя (2315) обстріл (29527) Запорізька область (3780)


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Параша, щоб опариші на них обжерлись.
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06.11.2024 07:14 Відповісти
Після того як Зе звільнив замів Буданова припинились атаки українських дронів на НПЗ , керченський міст, кораблі військові ?
Крот в ОПУ працює
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06.11.2024 07:28 Відповісти
А Паляниці теж не чутно....
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06.11.2024 07:39 Відповісти
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06.11.2024 13:36 Відповісти
 
 