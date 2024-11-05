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Удар РФ по Запоріжжю: 6 людей загинули, 16 поранені. На місці влучання пожежа (оновлено)

Жертви у Запоріжжі

Сьогодні, 5 листопада 2024 року, війська РФ завдали удару по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок ворожого обстрілу є жертви.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Шість людей загинуло та дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу", - зазначив він.

Більше інформації щодо удару військ РФ по місту наразі немає.

Також читайте: Ворог збільшив дальність КАБів, вони долітають до Запоріжжя, - Сили оборони Півдня

Оновлена інформація

Згодом Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 16 осіб.

"Усім надається медична допомога", - заявив очільник регіону.

Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали удару по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі.

Автор: 

Запоріжжя (2315) обстріл (29527) жертви (1839)


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Топ коментарі
+30
Які ці кацапи кровожадні підари,щоб ви видохли,тварюки.
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05.11.2024 11:20 Відповісти
+21
Нехай КОЖЕН лаптерилий від малого до старого отримає ракету в пику!
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05.11.2024 11:22 Відповісти
+20
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05.11.2024 11:32 Відповісти
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05.11.2024 11:18 Відповісти
Які ці кацапи кровожадні підари,щоб ви видохли,тварюки.
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05.11.2024 11:20 Відповісти
ага, обстрілюють тих, хто обирав у депутати Богуслаєва, що продавав двигуни до рашки
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05.11.2024 15:13 Відповісти
Гори в пеклі, нелюд
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05.11.2024 21:07 Відповісти
%yu тобі на рило, гидота зелена ватна ))
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05.11.2024 21:32 Відповісти
Нехай КОЖЕН лаптерилий від малого до старого отримає ракету в пику!
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05.11.2024 11:22 Відповісти
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05.11.2024 11:32 Відповісти
Царство Небесне загиблим!🙏🙏🙏😢🥀 Пораненим скорiшого одуження!
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05.11.2024 17:04 Відповісти
Ще ж мабуть є той, хто навів. От таких треба розстрілювати.
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05.11.2024 11:38 Відповісти
хоть одного розстріляли, тільки збринтовують їх та пилинки здувають.
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05.11.2024 11:46 Відповісти
В Запоріжжі переважна більшість адекватних патріотичних людей. А раніше голосували завжди за тих, хто мав під контролем ЗМІ. такі як отой скот богуслаєв - мав власний канал і пропагував ригів, те саме ахмєтов - мав ЗМІ та припхав Буряка.
Для мене було показником не хитрожопі вибори, а 24 лютого 2022р, коли все Запоріжжя вийшло будувати барикади та лити коктейлі молотова в пляшки.
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05.11.2024 12:24 Відповісти
Черговий терористичний акт рашиської орди проти мирних громадян ,коли буде відповідь по рашиських казармах ,складах адже на окупованих територіях їх дофіга.
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05.11.2024 11:48 Відповісти
Прикро, дуже шкода любдей, але Запоріжжя завжди голосує, то за комуняк, то за регіоналів, а в цей раз більше 80% пргголосували за Володю Боневтіка Погтужного. Це їх вибір.
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05.11.2024 12:27 Відповісти
зелений ватан, а ти в курсі, що як голосував, так і живеш ? вловлюєш причинно-наслідковий зв'язок? Тож стули дешо.
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05.11.2024 18:27 Відповісти
стукачок цифровий новорєг )) ти в кого навчився дупу лизати ??
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05.11.2024 21:30 Відповісти
Півень різнобарвний, звідки ти знаєш за кого я голосував, що у зелені мене записуєш ? Тобі, недоумку, не видно про що тема ?
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05.11.2024 22:47 Відповісти
від тебе лайном зеленим смердить за кілометр )) гидота ватна зелена, а чого це ти не агришся на коментар від Поділля 16 ? про що там тема ? Так ось я тобі і кажу - тема про ватне блакитне та зелене лайно, що спочатку голосувало за Ригів та Зелень, а потім ниють ... ой , а нас за що ... Байден, введиваіска ))
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05.11.2024 23:10 Відповісти
3,14дрило з типу британським прапорцем, тема про те-що загинули українці. За кого б вони не голосували-не твоя собача справа про це 3,14здіти. Сиди відсмоктуй своєму х#йлу.
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05.11.2024 23:33 Відповісти
гондон зелений штопаний )) куколд )) якби ти не був таким довбойобом, русня тебе б не 3,143дила .. а так - смокчи в %уйла )) бо 3,14здить він тебе, а не мене тобто ти не бачиш зв'язку між тим, як ти бидло голосувало і як живеш ? ))) тупе хохлобидло малороське )) ну живи так далі )) сподіваюсь, скоро подохнеш )) такі як ти не потрібні Україні ... за кого далі будеш голосувати ?? знову за Зе, Абдристовича чи Верку Сердючку ??? ****** гидота.... голосують вони, а соромно мені ...
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05.11.2024 23:40 Відповісти
ти випадково не з теле-Аналу Алекс ? )) посіпака Богуслая та Сухого )) де тут твої коменти, про то, як тобі своїх земляків шкода ?? лайно зелене ))
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05.11.2024 23:13 Відповісти
Всім серцем співчуваю Запоріжжю!
Але мене останнім часом бентежить те, що відбувається я бачу в новинах: вже давно (кілька останніх тижнів) не чутно новин про палаючі кацапські авіабази та нафтосховища; ні хто ні чим не атакує керченський міст; нема новин що наші дрони долетіли до москви-саратова-***********...; нема новин про атакований нашими дронами кац.чорноморський флот (де б він не ховався)...
Може, я не ті новини дивлюсь-слухаю-читаю?
Киянин. 62.
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05.11.2024 13:02 Відповісти
Думаю існує договорняк. Ми не фагачим нафтобази, вони електрику. Але чого коштують домовленості з кацапами, усім відомо
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05.11.2024 13:12 Відповісти
Ладно, нафтобази. А інше? Ми зараз не фігачим нічого (((
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05.11.2024 13:52 Відповісти
поки нічим..., кацапи навчилися глушити-збивати, у 25 році може будуть свої ракети, але це не точно...
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05.11.2024 14:43 Відповісти
Дякую... Тобто, я не один такий, збентежений
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05.11.2024 15:39 Відповісти
У Києві дівчина зробила зауваження чоловікам, які говорили російською. Ті у відповідь напали на неї https://hromadske.ua/suspilstvo/234069-u-kyyevi-divchyna-zrobyla-zauvazennia-cholovikam-iaki-hovoryly-rosiyskoiu-ti-u-vidpovid-napaly-na-neyi?traffic_source=ukr.net
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05.11.2024 13:23 Відповісти
Для влади місцевої і центральної це несподіванка. Їм ніхто не розповідав про то що треба імпортувати ППО а не предмети розкоші, будувати бомбосховища а не котеджі на продаж, евакуйовувати населення а не шастати по конференціям в закордонних відрядженнях.
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05.11.2024 13:31 Відповісти
Які там в Запоріжжі предмети розкоші?
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05.11.2024 21:10 Відповісти
зелена вата, а хто гуманітарку продавав ??
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05.11.2024 21:39 Відповісти
Цензор пише:

Сьогодні, 5 листопада 2024 року, війська РФ завдали удару по об'єкту інфраструктури у . Внаслідок ворожого обстрілу є жертви.

Про це https://t.me/ivan_fedorov_zp/13055 повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує .

"Шість людей загинуло та дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу", - зазначив він. Джерело: .
Раніше повідомлялося, що війська РФ о об'єкту інфраструктури в Запоріжжі. Джерело:
NV пише: Ракетний удар РФ по Запоріжжю: рятувальники ліквідували пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури, шість людей загинуло, ще 23 поранено.

Про звук вибуху у місті на тлі загрози ударів балістикою Федоров повідомив близько о 09:30.

Згодом Запорізька ОВА заявила про влучання по об'єкту інфраструктури, не надаючи подробиць. Спочатку повідомлялося, що внаслідок удару було поранено двох людей.
Звичайно, завдяки чітко вивіреній поданій в пресі інформації кацапи "ні в жисть" не здогадаються в який же об'єкт інфраструктури вони попали, а жителі міста здогадаються куди попало, коли на місці магазину побачать руїни, або батареї стануть холодними, або ще шось.
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05.11.2024 14:58 Відповісти
 
 