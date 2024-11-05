Удар РФ по Запоріжжю: 6 людей загинули, 16 поранені. На місці влучання пожежа (оновлено)

Сьогодні, 5 листопада 2024 року, війська РФ завдали удару по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок ворожого обстрілу є жертви.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Шість людей загинуло та дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу", - зазначив він.

Більше інформації щодо удару військ РФ по місту наразі немає.

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Оновлена інформація

Згодом Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 16 осіб.

"Усім надається медична допомога", - заявив очільник регіону.

Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали удару по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі.