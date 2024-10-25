Ворог збільшив дальність КАБів, вони долітають до Запоріжжя, - Сили оборони Півдня

Ворог вніс певні зміни в конструкцію керованих авіаційних бомб. Тепер КАБи долітають значно далі, ніж це було раніше, у тому числі до Запоріжжя.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Влад Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Волошина, близькому місяця тому росіяни почали бити КАБами по середмістю Запоріжжя, яке розташоване за більше ніж 30 кілометрів до лінії бойового зіткнення.

"Це говорить про те, що противник вніс зміни в конструкцію цих авіаційних бомб і вони тепер долітають значно далі, ніж було раніше. І почали застосовувати ці керовані авіаційні бомби великої потужності по Запоріжжю й по інших українських містах, які розташовані неподалік лінії бойового зіткнення у зоні досяжності цих КАБів", - розповів він.

Речник Сил оборони Півдня додав, що зона застосування КАБів значно зросла. Їх застосування фіксували й на інших напрямках, у тому ж числі й у Харкові та Краматорську.

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