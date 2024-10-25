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Новини Війна
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Ворог збільшив дальність КАБів, вони долітають до Запоріжжя, - Сили оборони Півдня

Авіаудар по Запоріжжю 10 жовтня

Ворог вніс певні зміни в конструкцію керованих авіаційних бомб. Тепер КАБи долітають значно далі, ніж це було раніше, у тому числі до Запоріжжя.

Про це заявив  речник Сил оборони Півдня Влад Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Волошина, близькому місяця тому росіяни почали бити КАБами по середмістю Запоріжжя, яке розташоване за більше ніж 30 кілометрів до лінії бойового зіткнення.

"Це говорить про те, що противник вніс зміни в конструкцію цих авіаційних бомб і вони тепер долітають значно далі, ніж було раніше. І почали застосовувати ці керовані авіаційні бомби великої потужності по Запоріжжю й по інших українських містах, які розташовані неподалік лінії бойового зіткнення у зоні досяжності цих КАБів", - розповів він.

Речник Сил оборони Півдня додав, що зона застосування КАБів значно зросла. Їх застосування фіксували й на інших напрямках, у тому ж числі й у Харкові та Краматорську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили КАБами по центру Запоріжжя, кількість поранених зросла до 10, серед них двоє дітей ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

бомба (236) Запоріжжя (2297) бомбардування (339) КАБ (395)


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Топ коментарі
+11
Главное чтобы небыла ескалации, как говорят европитерасты и Байден. Млять....
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25.10.2024 17:42 Відповісти
+8
Немає в нас шо ім протиставити - розвалять все нахер
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25.10.2024 16:40 Відповісти
+7
Мобілізувати більше людей. Що вони ще можуть зробити?
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25.10.2024 17:28 Відповісти
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Немає в нас шо ім протиставити - розвалять все нахер
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25.10.2024 16:40 Відповісти
КАБи скидають з літаків. Тож Україні теж потрібна не менш потужна авіація, ніж у кацапів.
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25.10.2024 18:37 Відповісти
а остін сказав, що кацапи відвели всі літаки, з під атакамс.
то звідки вони злітають?
чи запоріжжя готують до здачі?
отой, зе!дегенерат федоров сказав, що до зими всі повинні виїхати, бо не буде тепла і світла.
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25.10.2024 16:50 Відповісти
Бойовий радіус Су-34: 600 - 1130 км.
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25.10.2024 17:07 Відповісти
його треба заправити, загрузити. він повинен не попасти під ппо, скинути і повернутися.
то, остін бреше нам?
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25.10.2024 17:11 Відповісти
Мені це невідомо, але навряд чи Остін бреше (навіщо йому це).
Мабуть кацапи справді перетягнули основну частину авіації подалі.
Трохи швидше буде "стиратися" ресурс, але на кількість обстрілів це не вплине
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25.10.2024 17:27 Відповісти
На жаль...
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25.10.2024 16:51 Відповісти
Зараз три f-16 дадуть кацапні просратися.🥴
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25.10.2024 16:52 Відповісти
одного, вже нема.
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25.10.2024 17:12 Відповісти
Ви мабуть хотіли сказати ЦІЛИХ ТРИ. Бо так завжди наголошують коли нам дають цілих 5 абрамсів, чи цілих 7 бронетранспортерів. А в кацапів УСЬОГО декілька тисяч танків та транспортерів проти наших ЦІЛИХ декількох.
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25.10.2024 17:43 Відповісти
Ви мабуть хотіли сказати що це ціле ІПСО? Та я перший свічку поставлю якби це було так.🙏
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25.10.2024 19:16 Відповісти
Так дали ж вроді 10. Одного вже немає. Цікаво, за скільки кілометрів до лінії фронту кацапня їх випускає?
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25.10.2024 17:59 Відповісти
Шість ніби але раз вони не збивають навіть із засідки то означає що немає ракет на 150-180 км, якщо так глянути по списку допомог то там тільки ракети до 120 км, що є замало ... у орків тоді значна перевага в дальності пусків.
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25.10.2024 18:37 Відповісти
Я так розумію з Молочанська і Такмака. Але треба не піздить в інтеренеті, а рятувати життя громодян, якщо нічого з цим зробить невзмозі. Обявіть євакуацію города в ЕС я міркую наші зарубіжні стурбовані партнери яки все чекають єкскалаціі конфлікту для рішучих дій,з радістю нам допоможуть з транспортом, жильем, харчуванням. Головне для них принцип демократіі і права ЕС де неможно карати вбивць смертной карой, а то шо в Україні кожен день гинуть мирні люди це для йихних принципів нормально
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25.10.2024 18:53 Відповісти
Ну тут європейців не дуже треба і звинувачувати... Допомагають і добре. Ми живемо, на жаль, в жорстокому світі де своя сорочка ближче до тіла, як кажуть... От ти сильно переймався коли кацапи в Сирії знищували мирне населення? Ото ж...
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25.10.2024 19:52 Відповісти
Де петріоти,які "відкинуть сушки від лбз"(ігнат)?
А петріоти ганяють у київі шахедів.
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25.10.2024 16:53 Відповісти
А що ігнату? Напи₴дів з три короби та звільнився. Напевно і УБД має.
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25.10.2024 16:57 Відповісти
Це є проблема
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25.10.2024 17:02 Відповісти
А може вони наблизилися до Запоріжжя на таку відстань що вже й звичні каби долітають?
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25.10.2024 17:08 Відповісти
Ця констатація нікому не потрібна. Що з цим збираються робити? От що важливо!
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25.10.2024 17:24 Відповісти
Мобілізувати більше людей. Що вони ще можуть зробити?
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25.10.2024 17:28 Відповісти
Орки якось глушать навігацію американських бомб, їхні каби працюють за тим же принципом. Нам б таку саму апаратуру для знешкодження.

Але щодо великого міста то недопоможе, одне діло коли каб пустять по опорнику і він промахнеться за 100 м і по густонаселеному пункті де в любому випадку попаде в якусь ціль.
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25.10.2024 18:34 Відповісти
Главное чтобы небыла ескалации, как говорят европитерасты и Байден. Млять....
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25.10.2024 17:42 Відповісти
Байден нічого не вирішує.Він лялька тих,хто за ним стоїть
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25.10.2024 20:58 Відповісти
Та вже давно КАБи б'ють по Запоріжжю, а пан Волошин тільки помітив.
Дивно.
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25.10.2024 17:45 Відповісти
Есть ещё причина--- да ближе подошли. С кабами сильно угадали. Это так. Сразу же картина войны пошла иная.
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26.10.2024 00:27 Відповісти
 
 