Враг увеличил дальность КАБов, они долетают до Запорожья, - Силы обороны Юга
Враг внес определенные изменения в конструкцию управляемых авиационных бомб. Теперь КАБы долетают значительно дальше, чем это было раньше, в том числе до Запорожья.
Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Влад Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Волошина, около месяца назад россияне начали бить КАБами по центру Запорожья, который расположен за более чем 30 километров до линии боевого соприкосновения.
"Это говорит о том, что противник внес изменения в конструкцию этих авиационных бомб и они теперь долетают значительно дальше, чем было раньше. И начали применять эти управляемые авиационные бомбы большой мощности по Запорожью и по другим украинским городам, которые расположены недалеко от линии боевого соприкосновения в зоне досягаемости этих КАБов", - рассказал он.
Представитель Сил обороны Юга добавил, что зона применения КАБов значительно возросла. Их применение фиксировали и на других направлениях, в том же числе и в Харькове и Краматорске.
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то звідки вони злітають?
чи запоріжжя готують до здачі?
отой, зе!дегенерат федоров сказав, що до зими всі повинні виїхати, бо не буде тепла і світла.
то, остін бреше нам?
Мабуть кацапи справді перетягнули основну частину авіації подалі.
Трохи швидше буде "стиратися" ресурс, але на кількість обстрілів це не вплине
А петріоти ганяють у київі шахедів.
Але щодо великого міста то недопоможе, одне діло коли каб пустять по опорнику і він промахнеться за 100 м і по густонаселеному пункті де в любому випадку попаде в якусь ціль.
Дивно.