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Новости Война
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Враг увеличил дальность КАБов, они долетают до Запорожья, - Силы обороны Юга

Авіаудар по Запоріжжю 10 жовтня

Враг внес определенные изменения в конструкцию управляемых авиационных бомб. Теперь КАБы долетают значительно дальше, чем это было раньше, в том числе до Запорожья.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Влад Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Волошина, около месяца назад россияне начали бить КАБами по центру Запорожья, который расположен за более чем 30 километров до линии боевого соприкосновения.

"Это говорит о том, что противник внес изменения в конструкцию этих авиационных бомб и они теперь долетают значительно дальше, чем было раньше. И начали применять эти управляемые авиационные бомбы большой мощности по Запорожью и по другим украинским городам, которые расположены недалеко от линии боевого соприкосновения в зоне досягаемости этих КАБов", - рассказал он.

Представитель Сил обороны Юга добавил, что зона применения КАБов значительно возросла. Их применение фиксировали и на других направлениях, в том же числе и в Харькове и Краматорске.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили КАБами по центру Запорожья, количество раненых возросло до 10, среди них двое детей ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

бомба (372) Запорожье (2682) бомбардировка (453) КАБ (393)


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Топ комментарии
+11
Главное чтобы небыла ескалации, как говорят европитерасты и Байден. Млять....
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25.10.2024 17:42 Ответить
+8
Немає в нас шо ім протиставити - розвалять все нахер
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25.10.2024 16:40 Ответить
+7
Мобілізувати більше людей. Що вони ще можуть зробити?
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25.10.2024 17:28 Ответить
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Немає в нас шо ім протиставити - розвалять все нахер
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25.10.2024 16:40 Ответить
КАБи скидають з літаків. Тож Україні теж потрібна не менш потужна авіація, ніж у кацапів.
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25.10.2024 18:37 Ответить
а остін сказав, що кацапи відвели всі літаки, з під атакамс.
то звідки вони злітають?
чи запоріжжя готують до здачі?
отой, зе!дегенерат федоров сказав, що до зими всі повинні виїхати, бо не буде тепла і світла.
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25.10.2024 16:50 Ответить
Бойовий радіус Су-34: 600 - 1130 км.
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25.10.2024 17:07 Ответить
його треба заправити, загрузити. він повинен не попасти під ппо, скинути і повернутися.
то, остін бреше нам?
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25.10.2024 17:11 Ответить
Мені це невідомо, але навряд чи Остін бреше (навіщо йому це).
Мабуть кацапи справді перетягнули основну частину авіації подалі.
Трохи швидше буде "стиратися" ресурс, але на кількість обстрілів це не вплине
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25.10.2024 17:27 Ответить
На жаль...
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25.10.2024 16:51 Ответить
Зараз три f-16 дадуть кацапні просратися.🥴
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25.10.2024 16:52 Ответить
одного, вже нема.
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25.10.2024 17:12 Ответить
Ви мабуть хотіли сказати ЦІЛИХ ТРИ. Бо так завжди наголошують коли нам дають цілих 5 абрамсів, чи цілих 7 бронетранспортерів. А в кацапів УСЬОГО декілька тисяч танків та транспортерів проти наших ЦІЛИХ декількох.
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25.10.2024 17:43 Ответить
Ви мабуть хотіли сказати що це ціле ІПСО? Та я перший свічку поставлю якби це було так.🙏
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25.10.2024 19:16 Ответить
Так дали ж вроді 10. Одного вже немає. Цікаво, за скільки кілометрів до лінії фронту кацапня їх випускає?
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25.10.2024 17:59 Ответить
Шість ніби але раз вони не збивають навіть із засідки то означає що немає ракет на 150-180 км, якщо так глянути по списку допомог то там тільки ракети до 120 км, що є замало ... у орків тоді значна перевага в дальності пусків.
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25.10.2024 18:37 Ответить
Я так розумію з Молочанська і Такмака. Але треба не піздить в інтеренеті, а рятувати життя громодян, якщо нічого з цим зробить невзмозі. Обявіть євакуацію города в ЕС я міркую наші зарубіжні стурбовані партнери яки все чекають єкскалаціі конфлікту для рішучих дій,з радістю нам допоможуть з транспортом, жильем, харчуванням. Головне для них принцип демократіі і права ЕС де неможно карати вбивць смертной карой, а то шо в Україні кожен день гинуть мирні люди це для йихних принципів нормально
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25.10.2024 18:53 Ответить
Ну тут європейців не дуже треба і звинувачувати... Допомагають і добре. Ми живемо, на жаль, в жорстокому світі де своя сорочка ближче до тіла, як кажуть... От ти сильно переймався коли кацапи в Сирії знищували мирне населення? Ото ж...
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25.10.2024 19:52 Ответить
Де петріоти,які "відкинуть сушки від лбз"(ігнат)?
А петріоти ганяють у київі шахедів.
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25.10.2024 16:53 Ответить
А що ігнату? Напи₴дів з три короби та звільнився. Напевно і УБД має.
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25.10.2024 16:57 Ответить
Це є проблема
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25.10.2024 17:02 Ответить
А може вони наблизилися до Запоріжжя на таку відстань що вже й звичні каби долітають?
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25.10.2024 17:08 Ответить
Ця констатація нікому не потрібна. Що з цим збираються робити? От що важливо!
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25.10.2024 17:24 Ответить
Мобілізувати більше людей. Що вони ще можуть зробити?
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25.10.2024 17:28 Ответить
Орки якось глушать навігацію американських бомб, їхні каби працюють за тим же принципом. Нам б таку саму апаратуру для знешкодження.

Але щодо великого міста то недопоможе, одне діло коли каб пустять по опорнику і він промахнеться за 100 м і по густонаселеному пункті де в любому випадку попаде в якусь ціль.
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25.10.2024 18:34 Ответить
Главное чтобы небыла ескалации, как говорят европитерасты и Байден. Млять....
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25.10.2024 17:42 Ответить
Байден нічого не вирішує.Він лялька тих,хто за ним стоїть
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25.10.2024 20:58 Ответить
Та вже давно КАБи б'ють по Запоріжжю, а пан Волошин тільки помітив.
Дивно.
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25.10.2024 17:45 Ответить
Есть ещё причина--- да ближе подошли. С кабами сильно угадали. Это так. Сразу же картина войны пошла иная.
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26.10.2024 00:27 Ответить
 
 