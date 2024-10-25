Враг увеличил дальность КАБов, они долетают до Запорожья, - Силы обороны Юга

Враг внес определенные изменения в конструкцию управляемых авиационных бомб. Теперь КАБы долетают значительно дальше, чем это было раньше, в том числе до Запорожья.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Влад Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Волошина, около месяца назад россияне начали бить КАБами по центру Запорожья, который расположен за более чем 30 километров до линии боевого соприкосновения.

"Это говорит о том, что противник внес изменения в конструкцию этих авиационных бомб и они теперь долетают значительно дальше, чем было раньше. И начали применять эти управляемые авиационные бомбы большой мощности по Запорожью и по другим украинским городам, которые расположены недалеко от линии боевого соприкосновения в зоне досягаемости этих КАБов", - рассказал он.

Представитель Сил обороны Юга добавил, что зона применения КАБов значительно возросла. Их применение фиксировали и на других направлениях, в том же числе и в Харькове и Краматорске.

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