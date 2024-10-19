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Новини Фото Війна
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Росіяни вдарили КАБами по центру Запоріжжя, кількість поранених зросла до 10, серед них двоє дітей ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері суботи, 19 жовтня, у Запоріжжі пролунали вибухи. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За декілька хвилин до вибухів Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуск КАБів російською тактичною авіацією в напрямку Запоріжжя.

Оновлена інформація

Згодом Федоров повідомив, що ворог вдарив двома КАБами по центру Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі. Всі комунальні служби вже працюють на місці", - йдеться у повідомленні. 

Обстріл Запоріжжя 19 жовтня

Обстріл Запоріжжя 19 жовтня

Пізніше очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. 

Згодом Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб - троє жінок і один чоловік.

Обстріл Запоріжжя 19 жовтня

Обстріл Запоріжжя 19 жовтня

Постраждали надається невідкладна медична допомога. 

Обстріл Запоріжжя 19 жовтня

Обстріл Запоріжжя 19 жовтня

Оновлена інформація станом на 20:40 

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до восьми. Серед постраждалих двоє дітей - дівчатка  9 та 13 років.

"Діти знаходяться у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Після огляду лікарів та надання першої допомоги двоє чоловіків та жінка від госпіталізації відмовилися.
Інших постраждалих медики зараз оглядають", - розповів очільник ОВА Федоров. 

Оновлена інформація станом на 22:20

Очільник ОВА Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки росіян на Запоріжжя зросла до 10 людей.

Дивіться також: Наслідки ворожого удару КАБами по Запоріжжю. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4521) Запоріжжя (2294)


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Топ коментарі
+5
зараз вже до 90 км. Тому Су-34 починає набирати висоту ще над Приморськом, а скидає на підльоті до Токмаку з 100-110-го ешелону, і над Токмаком вже розвертається з різким зниженням. Тому фронтове ППО тут безсиле, навіть якщо встигне його побачити. Можно підтягнути МІМ-104, але там шугає багато ворожих "крил", і є велики ризик втрати ПУ з радаром. Це було вже. Тому чекаємо на ASC-890 і передачу до наявних бортів декількох десятків С8-х, і бажано підключення Link16 на переданих бортах.
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19.10.2024 21:33 Відповісти
+4
Зрадники Сирський та Зеленський рулять в армії.
Тому знищення міст України забезпечене.
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19.10.2024 22:31 Відповісти
+3
Там открытое место, спрятать самолеты негде, сбить самолеты легко. Почему несделали явно предатели у власти.
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19.10.2024 21:11 Відповісти
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Те, що може побачити і дістати літак, який скидає такі бомби це і потрібно найбільше думаю.
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19.10.2024 19:14 Відповісти
те, що може побачити - ще не прилетіло в Україну, і до того, нема впевненості, що ми отримали те, чим можно дістати літак більш-менш безпечно для нашого борта.
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19.10.2024 21:10 Відповісти
На початку війни літуни навіть до Одеси і Житомира долітали якщо я правильно пам'ятаю, а як їх почали збивати одразу перестали залітати на територію України.
Не думаю, що буде ескалацією, якщо допоможуть з обладнанням, за допомогою якого можна бачити літак з кабом і атакувати його раніше чим він скине бомбу.

Це допоможе західним державам зекономити на техніці, бо збереже вже наявну в Україні. Менше техніки авіацією буде вражатися, менше мирного населення буде помирати.
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19.10.2024 19:19 Відповісти
кабів не було ...прилітали ракети
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19.10.2024 21:04 Відповісти
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19.10.2024 20:46 Відповісти
КАБи летять на 50-60 км. Тобто для того, щоб вдарити по центру Запоріжжя, літак має їх запустити за 5-10 км. від лінії фронту в районі Василівка - Лугове. А це означає, що фронтового ППО у нас немає від слова «зовсім».
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19.10.2024 21:07 Відповісти
Мабуть вже давно. Або в малих кількостях.
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19.10.2024 21:18 Відповісти
це іньші вдосконалені,тому летять вони далі і запускають їх далі-це можна вирішити збиваючі носіїї але наразі це складно...нажаль...
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19.10.2024 21:18 Відповісти
зараз вже до 90 км. Тому Су-34 починає набирати висоту ще над Приморськом, а скидає на підльоті до Токмаку з 100-110-го ешелону, і над Токмаком вже розвертається з різким зниженням. Тому фронтове ППО тут безсиле, навіть якщо встигне його побачити. Можно підтягнути МІМ-104, але там шугає багато ворожих "крил", і є велики ризик втрати ПУ з радаром. Це було вже. Тому чекаємо на ASC-890 і передачу до наявних бортів декількох десятків С8-х, і бажано підключення Link16 на переданих бортах.
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19.10.2024 21:33 Відповісти
ще трохи соплі пожують. то скоро і по центру Київа будуть прилітати
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19.10.2024 21:08 Відповісти
Там открытое место, спрятать самолеты негде, сбить самолеты легко. Почему несделали явно предатели у власти.
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19.10.2024 21:11 Відповісти
Зрадники Сирський та Зеленський рулять в армії.
Тому знищення міст України забезпечене.
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19.10.2024 22:31 Відповісти
Зато теперь па руське можна, не то чьто при Парашенке
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19.10.2024 22:52 Відповісти
 
 