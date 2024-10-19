Росіяни вдарили КАБами по центру Запоріжжя, кількість поранених зросла до 10, серед них двоє дітей ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері суботи, 19 жовтня, у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За декілька хвилин до вибухів Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуск КАБів російською тактичною авіацією в напрямку Запоріжжя.

Оновлена інформація

Згодом Федоров повідомив, що ворог вдарив двома КАБами по центру Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі. Всі комунальні служби вже працюють на місці", - йдеться у повідомленні.

Пізніше очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох.

Згодом Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб - троє жінок і один чоловік.

Постраждали надається невідкладна медична допомога.

Оновлена інформація станом на 20:40

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до восьми. Серед постраждалих двоє дітей - дівчатка 9 та 13 років.

"Діти знаходяться у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Після огляду лікарів та надання першої допомоги двоє чоловіків та жінка від госпіталізації відмовилися.

Інших постраждалих медики зараз оглядають", - розповів очільник ОВА Федоров.

Оновлена інформація станом на 22:20

Очільник ОВА Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки росіян на Запоріжжя зросла до 10 людей.

Дивіться також: Наслідки ворожого удару КАБами по Запоріжжю. ФОТОрепортаж