Війська РФ завдали удару по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі: поранено двох людей (оновлено)

Зранку 5 листопада 2024 року у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Запоріжжі", - зазначив він.

Повітряні сили інформували про балістичну загрозу.

Більше інформації щодо ворожого обстрілу на цю хвилину невідомо.

Оновлена інформація

Згодом Федоров повідомив, що росіяни завдали удару по Запоріжжю. Поцілили по обʼєкту інфраструктури.

"Попередньо, поранено двоє людей. Масштаби руйнувань встановлюються", - уточнив очільник регіону.

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Раніше в Силах оборони Півдня України наголошували, що ворог збільшив дальність КАБів, вони долітають до Запоріжжя. Також повідомлялося, що в Запоріжжі викрито керівника агентурної групи ФСБ.