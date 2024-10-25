На Запоріжжі взимку може не бути світла взагалі, – очільник ОВА

Мешканці Запорізької області можуть лишитися без електроенергії найближчої зими.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі єдиного телемарафону, передає liga.net.

"Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може, це не подобається. Тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але треба готуватися до найгіршого. Буде краще – буде супер", – зазначив він.

Очільник області прогнозує, що цієї зими може виникнути проблема з централізованим електропостачанням водонапірних станцій у Запоріжжі. На його думку, важливо забезпечити резерв – встановити по два генератори.

На великих котельнях Запоріжжя та в області будуть встановлені когенераційні установки. Перші з них планують запустити вже у грудні.

"Чому є затримка і чому це зробили не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна – величезна країна і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також у нас грошей немає", – пояснив Федоров.

Читайте також: Міненерго оприлюднило рейтинг побутових приладів за споживанням електроенергії

Він додав, що західні партнери профінансували когенераційні установки, тому 15 листопада перші з них вже будуть на території Запоріжжя. Очікується, що підключення займе до місяця.

За словами Федорова, у школах і лікарнях є генератори, які мають забезпечити електропостачання для освітнього процесу і для надання медичної допомоги.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.