Войска РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье: ранены 2 человека (обновлено)

Утром 5 ноября 2024 года в Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрыв в Запорожье", - отметил он.

Воздушные силы информировали о баллистической угрозе.

Больше информации о вражеском обстреле на эту минуту не известно.

Обновленная информация

Позже Федоров сообщил, что россияне нанесли удар по Запорожью. Попали по объекту инфраструктуры.

"Предварительно, ранены два человека. Масштабы разрушений устанавливаются", - уточнил глава региона.

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Ранее в Силах обороны Юга Украины отмечали, что враг увеличил дальность КАБов, они долетают до Запорожья. Также сообщалось, что в Запорожье разоблачен руководитель агентурной группы ФСБ.