Войска РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье: ранены 2 человека (обновлено)
Утром 5 ноября 2024 года в Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Взрыв в Запорожье", - отметил он.
Воздушные силы информировали о баллистической угрозе.
Больше информации о вражеском обстреле на эту минуту не известно.
Обновленная информация
Позже Федоров сообщил, что россияне нанесли удар по Запорожью. Попали по объекту инфраструктуры.
"Предварительно, ранены два человека. Масштабы разрушений устанавливаются", - уточнил глава региона.
Ранее в Силах обороны Юга Украины отмечали, что враг увеличил дальность КАБов, они долетают до Запорожья. Также сообщалось, что в Запорожье разоблачен руководитель агентурной группы ФСБ.
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