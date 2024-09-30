Готовили теракты в Запорожье: руководитель агентурной группы ФСБ приговорен к пожизненному заключению, - СБУ

Руководителя агентурной группы ФСБ, которая готовила теракты в Запорожье приговорили к пожизненному лишению свободы. Его сообщнику назначили 15 лет тюрьмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Весной 2023 года они готовили ряд терактов против командования ВСУ и спецназовцев СБУ, которые выполняют боевые задачи на южном фронте.

Злоумышленники отслеживали места временного базирования и маршруты перемещения украинских защитников на территории области.

"Полученные сведения они мессенджером передавали фсб в виде отметок военных объектов на гугл-картах с подробным описанием и фотографиями. По полученным координатам оккупанты планировали осуществить прицельные удары с использованием ракетного вооружения. Также фсб готовила план физической ликвидации украинских военнослужащих через приведение в действие взрывных устройств, которые должны были установить в районах сосредоточения Сил обороны", - говорится в сообщении.

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Агенты РФ получали от кураторов деньги на банковские реквизиты руководителя группы.

В начале мая 2023 года их заблаговременно разоблачили и задержали в Запорожье.

"Резидентом группы оказался 52-летний местный житель. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые демонстративно высказывал среди окружающих. В конце декабря 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб и определил ему задачу. Для выполнения указаний российского спецслужбиста его приспешник привлек сообщника. Этот сообщник работал водителем руководителя одной из райадминистраций областного центра. Впоследствии резидент привлек к группе еще пятерых жителей региона", - отметили в СБУ.

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Были проведены обыски, во время которых изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему, боевые гранаты, а также мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Суд признал виновными резидента группы и его сообщника - водителя чиновника по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

В отношении других участников вражеской ячейки - продолжаются расследования.

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