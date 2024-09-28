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Задержанному на взятке топ-менеджеру "Энергоатома" назначили залог в 1 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержанному на взятке должностному лицу АО "НАЭК Энергоатом" избрана мера пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.

Как передает Укринформ, об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины и при содействии руководства АО "НАЭК Энергоатом" на получении 100 тысяч гривен неправомерной выгоды разоблачили 48-летнего чиновника компании", - говорится в сообщении.

Затримання на хабарі працівника Енергоатома Олександра Скопича

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По данным следствия, к чиновнику обратился представитель частного общества с просьбой помочь в получении оплаты от одного из горно-обогатительных комбинатов, входящего в состав АО "Энергоатом", по договору, заключенному еще в декабре 2022 года.

Затримання на хабарі працівника Енергоатома Олександра Скопича

"Чиновник пообещал решить этот вопрос с руководством комбината за 100 тыс грн. В случае непредоставления денег он заявил, что поспособствует, чтобы заключенный договор не был оплачен ни в коем случае. Поэтому предприниматель был вынужден согласиться на эти условия", - отметили в прокуратуре.

Правоохранители задержали сотрудника АО "Энергоатом" во время получения денег.

Затримання на хабарі працівника Енергоатома Олександра Скопича

Сейчас ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Затримання на хабарі працівника Енергоатома Олександра Скопича

Также подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 млн гривен.

Как сообщала Служба безопасности Украины, задержанный является директором по контрольно-ревизионной работе этого предприятия. По материалам дела, он требовал "откаты" от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия.

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"В рамках уголовного производства задокументировано, что в обмен на "дань" в 15 процентов от размера контракта он обещал поставщикам ускоренный расчет за соответствующий контракт", - отметили в СБУ.

Злоумышленника задержали с поличным, когда он получил 100 тыс. грн от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, добывающее уран.

Вместе с тем, в "Энергоатоме" подтвердили задержание должностного лица компании во время получения неправомерной выгоды. По сообщениям СМИ, речь идет о топ-менеджере Энергоатома Александре Скопиче.

Прокуратура про затримання на хабарі працівника Енергоатома Олександра Скопича
Прокуратура про затримання на хабарі працівника Енергоатома Олександра Скопича

Автор: 

взятка (6166) задержание (6679) прокуратура (5020) СБУ (19931) Энергоатом (410)


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Топ комментарии
+7
А Галущенко знов ну зовсім не причому. Ага!!!
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28.09.2024 22:09
+4
100 тыс. гривен? Что за демпинг? За это и посадили, чтобы не демпинговал старших по службе.
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28.09.2024 22:06
+3
А у чому сенс випускати під заставу злодія, який вкрав набагато більше?

Ну крім того, щоб дати йому можливість втекти і не розкручувати далі цю справу.
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28.09.2024 22:08
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100 тыс. гривен? Что за демпинг? За это и посадили, чтобы не демпинговал старших по службе.
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28.09.2024 22:06 Ответить
А у чому сенс випускати під заставу злодія, який вкрав набагато більше?

Ну крім того, щоб дати йому можливість втекти і не розкручувати далі цю справу.
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28.09.2024 22:08 Ответить
Хабар 100 тис., інше припущення.
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30.09.2024 09:51 Ответить
А Галущенко знов ну зовсім не причому. Ага!!!
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28.09.2024 22:09 Ответить
Тсс! Це він настукав на крису
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28.09.2024 22:15 Ответить
Ага. Воно саме так і працює - кріси несуть Галущенку гроші, а він їх за це зливає. 😁
Всіх своїх заступників вже "злив" і прийнявся за Енергоатом.
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28.09.2024 22:59 Ответить
Мудаи з Енергоатому,розраховуйтесь з постачалтниками вчасно,за хліб в магазині ви ж платите одразу
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28.09.2024 23:08 Ответить
чомусь не здивувало, дайте йому медальку і відпустіть бідосю...
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28.09.2024 23:35 Ответить
Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт, який може суттєво вплинути на боротьбу з корупцією в Україні. Йдеться про угоди зі слідством у провадженнях в справах про корупційні злочини. Законопроєкт, зокрема, пропонує, аби до корупційних правопорушень можна було застосовувати штраф як додаткове покарання у разі укладання угоди про визнання винуватості.

Антикорупційні активісти застерігають, що корупціонерам хочуть легалізувати "відкуп" від в'язниці.

У випадку затвердження угоди про визнання винуватості суд приймає рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше восьми років або інше більш м'яке покарання з випробуванням. Іспитовий строк у такому випадку становитиме від двох років до шести років.
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28.09.2024 23:57 Ответить
Який ідіот придумав заставу, як шанс багатих відкупитись від відповідальності.
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29.09.2024 05:19 Ответить
На Заході так давно. Щоб не переобтяжувати в"язниці.
Ну і реально кошти повертати. Нуу ... хоч частину.
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30.09.2024 09:53 Ответить
......ось де ...усе...кому війна ,а кому кайф!
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30.09.2024 19:59 Ответить
 
 