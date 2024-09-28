Задержанному на взятке топ-менеджеру "Энергоатома" назначили залог в 1 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержанному на взятке должностному лицу АО "НАЭК Энергоатом" избрана мера пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.

Как передает Укринформ, об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины и при содействии руководства АО "НАЭК Энергоатом" на получении 100 тысяч гривен неправомерной выгоды разоблачили 48-летнего чиновника компании", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, к чиновнику обратился представитель частного общества с просьбой помочь в получении оплаты от одного из горно-обогатительных комбинатов, входящего в состав АО "Энергоатом", по договору, заключенному еще в декабре 2022 года.

"Чиновник пообещал решить этот вопрос с руководством комбината за 100 тыс грн. В случае непредоставления денег он заявил, что поспособствует, чтобы заключенный договор не был оплачен ни в коем случае. Поэтому предприниматель был вынужден согласиться на эти условия", - отметили в прокуратуре.

Правоохранители задержали сотрудника АО "Энергоатом" во время получения денег.

Сейчас ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Также подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 млн гривен.

Как сообщала Служба безопасности Украины, задержанный является директором по контрольно-ревизионной работе этого предприятия. По материалам дела, он требовал "откаты" от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия.

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"В рамках уголовного производства задокументировано, что в обмен на "дань" в 15 процентов от размера контракта он обещал поставщикам ускоренный расчет за соответствующий контракт", - отметили в СБУ.

Злоумышленника задержали с поличным, когда он получил 100 тыс. грн от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, добывающее уран.

Вместе с тем, в "Энергоатоме" подтвердили задержание должностного лица компании во время получения неправомерной выгоды. По сообщениям СМИ, речь идет о топ-менеджере Энергоатома Александре Скопиче.



