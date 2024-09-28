Затриманому на хабарі топменеджеру Енергоатома призначили заставу в 1 млн грн. ФОТОрепортаж
Затриманому на хабарі посадовцю АТ "НАЕК Енергоатом" обрано запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень.
Як передає Укрінформ, про це Київська міська прокуратура повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Прокурори Київської міської прокуратури спільно зі Службою безпеки України та за сприяння керівництва АТ "НАЕК Енергоатом" на одержанні 100 тисяч гривень неправомірної вигоди викрили 48-річного посадовця компанії", - ідеться у повідомленні.
За даними слідства, до посадовця звернувся представник приватного товариства із проханням допомогти в отриманні оплати від одного з гірничо-збагачувальних комбінатів, що входить до складу АТ "Енергоатом", за договором, укладеним ще в грудні 2022 року.
"Посадовець пообіцяв вирішити це питання з керівництвом комбінату за 100 тис грн. У разі ненадання грошей він заявив, що посприяє аби укладений договір не був оплачений в жодному разі. Тож підприємець був змушений погодитись на ці умови", - зазначили в прокуратурі.
Правоохоронці затримали співробітника АТ "Енергоатом" під час отримання грошей.
Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).
Також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 млн гривень.
Як повідомляла Служба безпеки України, затриманий є директором з контрольно-ревізійної роботи цього підприємства. За матеріалами справи, він вимагав "відкати" від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.
"У межах кримінального провадження задокументовано, що в обмін на "данину" у 15 відсотків від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт", - зазначили у СБУ.
Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримав 100 тис. грн від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран.
Разом з тим, в "Енергоатомі" підтвердили затримання посадовця компанії під час отримання неправомірної вигоди. За повідомленнями ЗМІ, йдеться про топменеджера Енергоатома Олександра Скопича.
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Ну крім того, щоб дати йому можливість втекти і не розкручувати далі цю справу.
Всіх своїх заступників вже "злив" і прийнявся за Енергоатом.
Антикорупційні активісти застерігають, що корупціонерам хочуть легалізувати "відкуп" від в'язниці.
У випадку затвердження угоди про визнання винуватості суд приймає рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше восьми років або інше більш м'яке покарання з випробуванням. Іспитовий строк у такому випадку становитиме від двох років до шести років.
Ну і реально кошти повертати. Нуу ... хоч частину.