УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8805 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 951 13

Затриманому на хабарі топменеджеру Енергоатома призначили заставу в 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Затриманому на хабарі посадовцю АТ "НАЕК Енергоатом" обрано запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень.

Як передає Укрінформ, про це Київська міська прокуратура повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурори Київської міської прокуратури спільно зі Службою безпеки України та за сприяння керівництва АТ "НАЕК Енергоатом" на одержанні 100 тисяч гривень неправомірної вигоди викрили 48-річного посадовця компанії", - ідеться у повідомленні.

Затримання на хабарі працівника Енергоатома Олександра Скопича

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала на хабарі топменеджера "Енергоатома". Він відповідає за контроль закупівель. ФОТО

За даними слідства, до посадовця звернувся представник приватного товариства із проханням допомогти в отриманні оплати від одного з гірничо-збагачувальних комбінатів, що входить до складу АТ "Енергоатом", за договором, укладеним ще в грудні 2022 року.

Затримання на хабарі працівника Енергоатома Олександра Скопича

"Посадовець пообіцяв вирішити це питання з керівництвом комбінату за 100 тис грн. У разі ненадання грошей він заявив, що посприяє аби укладений договір не був оплачений в жодному разі. Тож підприємець був змушений погодитись на ці умови", - зазначили в прокуратурі.

Правоохоронці затримали співробітника АТ "Енергоатом" під час отримання грошей.

Затримання на хабарі працівника Енергоатома Олександра Скопича

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Затримання на хабарі працівника Енергоатома Олександра Скопича

Також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 млн гривень.

Як повідомляла Служба безпеки України, затриманий є директором з контрольно-ревізійної роботи цього підприємства. За матеріалами справи, він вимагав "відкати" від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський "шахед" імітував атаку на Хмельницьку АЕС, – "Енергоатом"

"У межах кримінального провадження задокументовано, що в обмін на "данину" у 15 відсотків від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт", - зазначили у СБУ.

Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримав 100 тис. грн від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран.

Разом з тим, в "Енергоатомі" підтвердили затримання посадовця компанії під час отримання неправомірної вигоди. За повідомленнями ЗМІ, йдеться про топменеджера Енергоатома Олександра Скопича.

Прокуратура про затримання на хабарі працівника Енергоатома Олександра Скопича
Прокуратура про затримання на хабарі працівника Енергоатома Олександра Скопича

Автор: 

хабар (4711) затримання (4343) прокуратура (3685) СБУ (12854) Енергоатом (1637)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
А Галущенко знов ну зовсім не причому. Ага!!!
показати весь коментар
28.09.2024 22:09
+4
100 тыс. гривен? Что за демпинг? За это и посадили, чтобы не демпинговал старших по службе.
показати весь коментар
28.09.2024 22:06
+3
А у чому сенс випускати під заставу злодія, який вкрав набагато більше?

Ну крім того, щоб дати йому можливість втекти і не розкручувати далі цю справу.
показати весь коментар
28.09.2024 22:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100 тыс. гривен? Что за демпинг? За это и посадили, чтобы не демпинговал старших по службе.
показати весь коментар
28.09.2024 22:06 Відповісти
А у чому сенс випускати під заставу злодія, який вкрав набагато більше?

Ну крім того, щоб дати йому можливість втекти і не розкручувати далі цю справу.
показати весь коментар
28.09.2024 22:08 Відповісти
Хабар 100 тис., інше припущення.
показати весь коментар
30.09.2024 09:51 Відповісти
А Галущенко знов ну зовсім не причому. Ага!!!
показати весь коментар
28.09.2024 22:09 Відповісти
Тсс! Це він настукав на крису
показати весь коментар
28.09.2024 22:15 Відповісти
Ага. Воно саме так і працює - кріси несуть Галущенку гроші, а він їх за це зливає. 😁
Всіх своїх заступників вже "злив" і прийнявся за Енергоатом.
показати весь коментар
28.09.2024 22:59 Відповісти
Мудаи з Енергоатому,розраховуйтесь з постачалтниками вчасно,за хліб в магазині ви ж платите одразу
показати весь коментар
28.09.2024 23:08 Відповісти
чомусь не здивувало, дайте йому медальку і відпустіть бідосю...
показати весь коментар
28.09.2024 23:35 Відповісти
Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт, який може суттєво вплинути на боротьбу з корупцією в Україні. Йдеться про угоди зі слідством у провадженнях в справах про корупційні злочини. Законопроєкт, зокрема, пропонує, аби до корупційних правопорушень можна було застосовувати штраф як додаткове покарання у разі укладання угоди про визнання винуватості.

Антикорупційні активісти застерігають, що корупціонерам хочуть легалізувати "відкуп" від в'язниці.

У випадку затвердження угоди про визнання винуватості суд приймає рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше восьми років або інше більш м'яке покарання з випробуванням. Іспитовий строк у такому випадку становитиме від двох років до шести років.
показати весь коментар
28.09.2024 23:57 Відповісти
Який ідіот придумав заставу, як шанс багатих відкупитись від відповідальності.
показати весь коментар
29.09.2024 05:19 Відповісти
На Заході так давно. Щоб не переобтяжувати в"язниці.
Ну і реально кошти повертати. Нуу ... хоч частину.
показати весь коментар
30.09.2024 09:53 Відповісти
......ось де ...усе...кому війна ,а кому кайф!
показати весь коментар
30.09.2024 19:59 Відповісти
 
 