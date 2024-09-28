БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 398 8

СБУ затримала на хабарі топменеджера "Енергоатома". Він відповідає за контроль закупівель. ФОТО

СБУ затримала на хабарі топменеджера

Служба безпеки України затримала на хабарі директора НАЕК "Енергоатом" з контрольно-ревізійної роботи та комплаєнсу Олександра Скопича.

Про це співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив у Facebook. Цю інформацію також підтвердили джерела видання ЕП.

За даними джерела Ніколова, Скопича затримали біля центрального офісу компанії "на гарячому", при отриманні хабаря на суму 100 тисяч гривень, який він нібито вимагав від учасника схеми з постачанням палива для потреб державної енергокомпанії.

скопич

Журналіст зауважив, що на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з економічної безпеки торік, присвяченому закупівлям "Енергоатому", саме Скопич запевняв у відсутності корупції в закупівлях держкомпанії.

СБУ затримала на хабарі топменеджера "Енергоатома" Скопича

Читайте також: Теща очільника "Енергоатома" Котіна купила під час повномасштабної війни елітний будинок за 7 мільйонів 

Як повідомлялося, у липні НАБУ і САП повідомили про підозру ексзаступнику міністра енергетики Максиму Немчинову, екснардепу Володимиру Вечерку та екскерівнику ДП "Укрвугілля" Віталію Зюська.

За даними слідства, наприкінці липня 2022 року через воєнні дії ринок вугілля в Україні був обмежений. Тому Кабмін зобов'язав ДП "Укрвугілля" постачати пальне визначеним виробникам електричної енергії, зокрема державному ПАТ "Центренерго".

Попри такі обмеження, бенефіціар приватної компанії, яка мала договір з ДП "Укрвугілля", у змові з ексзаступником міністра енергетики схилив директора "Укрвугілля" до продажу вугілля його компанії, яка до того ж мала понад 50 млн грн заборгованості перед держпідприємством.

У результаті "Укрвугілля" передало приватній компанії майже 24 тисяч тонн вугілля, яке та перепродала дорожча майже на 20 млн грн. Водночас ПАТ "Центренерго" недоотримало 12,5 тисяч тонн вугілля та було змушене викупити його у жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши майже 12 млн грн.

При цьому Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відпустив колишнього заступника міністра енергетики, а нині – радника міністра енергетики Максима Немчинова під особисте зобов'язання.

Автор: 

арешт (850) хабар (507) СБУ (1540) Енергоатом (1201)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для "Енергоатома"100 тисяч гривень - це дуже несолідно.

100 млн $, це вже ближче до істини.
показати весь коментар
28.09.2024 20:19 Відповісти
Ці слуги народу й двома тисячами баксів не гребують. Жадні пацани, бо знають що як тільки їх влада закінчиться то вже їм ніхто нічого більш не дадуть.
показати весь коментар
29.09.2024 22:24 Відповісти
Тут вже і розстріли не допоможуть мабуть...
показати весь коментар
28.09.2024 23:46 Відповісти
Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт, який може суттєво вплинути на боротьбу з корупцією в Україні. Йдеться про угоди зі слідством у провадженнях в справах про корупційні злочини. Законопроєкт, зокрема, пропонує, аби до корупційних правопорушень можна було застосовувати штраф як додаткове покарання у разі укладання угоди про визнання винуватості.

Антикорупційні активісти застерігають, що корупціонерам хочуть легалізувати "відкуп" від в'язниці.

У випадку затвердження угоди про визнання винуватості суд приймає рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше восьми років або інше більш м'яке покарання з випробуванням. Іспитовий строк у такому випадку становитиме від двох років до шести років.
показати весь коментар
28.09.2024 23:55 Відповісти
А ЙОГО РОДИЧЕЙ !!!???
показати весь коментар
29.09.2024 00:17 Відповісти
Добре хоч намагаються ловити і ловлять.
показати весь коментар
29.09.2024 18:23 Відповісти
Мабуть ще й член партії слуги каломийського? Точно шо кажуть що риба з голови гніє. В цій партії є хоча б один чесний та порядний член??
показати весь коментар
29.09.2024 22:20 Відповісти
зелені слуги народу. немає чого додати.
показати весь коментар
30.09.2024 09:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 