СБУ затримала на хабарі топменеджера "Енергоатома". Він відповідає за контроль закупівель. ФОТО

Служба безпеки України затримала на хабарі директора НАЕК "Енергоатом" з контрольно-ревізійної роботи та комплаєнсу Олександра Скопича.

Про це співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив у Facebook. Цю інформацію також підтвердили джерела видання ЕП.

За даними джерела Ніколова, Скопича затримали біля центрального офісу компанії "на гарячому", при отриманні хабаря на суму 100 тисяч гривень, який він нібито вимагав від учасника схеми з постачанням палива для потреб державної енергокомпанії.

Журналіст зауважив, що на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з економічної безпеки торік, присвяченому закупівлям "Енергоатому", саме Скопич запевняв у відсутності корупції в закупівлях держкомпанії.

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Як повідомлялося, у липні НАБУ і САП повідомили про підозру ексзаступнику міністра енергетики Максиму Немчинову, екснардепу Володимиру Вечерку та екскерівнику ДП "Укрвугілля" Віталію Зюська.

За даними слідства, наприкінці липня 2022 року через воєнні дії ринок вугілля в Україні був обмежений. Тому Кабмін зобов'язав ДП "Укрвугілля" постачати пальне визначеним виробникам електричної енергії, зокрема державному ПАТ "Центренерго".

Попри такі обмеження, бенефіціар приватної компанії, яка мала договір з ДП "Укрвугілля", у змові з ексзаступником міністра енергетики схилив директора "Укрвугілля" до продажу вугілля його компанії, яка до того ж мала понад 50 млн грн заборгованості перед держпідприємством.

У результаті "Укрвугілля" передало приватній компанії майже 24 тисяч тонн вугілля, яке та перепродала дорожча майже на 20 млн грн. Водночас ПАТ "Центренерго" недоотримало 12,5 тисяч тонн вугілля та було змушене викупити його у жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши майже 12 млн грн.

При цьому Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відпустив колишнього заступника міністра енергетики, а нині – радника міністра енергетики Максима Немчинова під особисте зобов'язання.