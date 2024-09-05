Родина ексзаступника міністра енергетики Немчинова за час війни купила котедж за 35 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО
Родина колишнього заступника міністра енергетики Максима Немчинова за час війни обросла мільйонними статками. Нині посадовець живе в новенькому котеджі за близько 35 млн на березі Київського моря і має оновлений автопарк.
Про це ідеться у розслідуванні журналістів BIHUS.info, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначають журналісти, Немчинов має підозру за організацію схеми на продажі вугілля. Невдовзі після цієї схеми у 2022 році родина й почала збагачуватись. Попри підозру, Немчинов з міністерства енергетики не пішов і свого впливу не втратив. І навіть продовжив подаватись на нові посади.
Топ коментарі
+30 Николай Влад
показати весь коментар06.09.2024 00:00
+27 Валентин Коваль 7c749467
показати весь коментар05.09.2024 23:49
+19 Виталий 6b40280c
показати весь коментар05.09.2024 23:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Не ну у меня тоже есть же немаленький дом и дача. Но 35млн
Но он хотя бы отрабатывал эти 5к
І стала пеклом для простих людей.
Або МАРОДЕРИЛИ на енергетиці під час війни, Зеленський з єрмаком та шмигалем, мабуть, таки благословили його на такий ЗЛОЧИН!!
Сам то, посадовець = ЗЛИДЕНЬ, нічого і немає??
Керівники СБУ ДБР ГПУ сплять, та нервово гризуть ніхті….
Але до самого Галущенка у ЗЄрмаків ніяких питань нема.
Що ви кажете? Таки Галущенко? Та не може такого бути!
Життя вирує
У нас же всі корупціонери ще в лютому 22-го виїхали за кордон. Забули?
А згадайте заяву верещучки ще у 21-му році:
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією" Джерело:
...від родина Немчинова
Ну вкрав..ну й що?? він же "зелений"
а там усі крадуть
посадок не буде!
Ще один патужний рішала...
Дешевий ТРОЛЬ ?!
А ви коли останній раз оновлювали свій автопарк?
підари ібані