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Родина ексзаступника міністра енергетики Немчинова за час війни купила котедж за 35 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО

Родина колишнього заступника міністра енергетики Максима Немчинова за час війни обросла мільйонними статками. Нині посадовець живе в новенькому котеджі за близько 35 млн на березі Київського моря і має оновлений автопарк.

Про це ідеться у розслідуванні журналістів BIHUS.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначають журналісти, Немчинов має підозру за організацію схеми на продажі вугілля. Невдовзі після цієї схеми у 2022 році родина й почала збагачуватись. Попри підозру, Немчинов з міністерства енергетики не пішов і свого впливу не втратив. І навіть продовжив подаватись на нові посади.

Також читайте: СБУ опублікувала перехоплені розмови у справі про хабар заступника міністра енергетики Хейла:"Пол ляма надо брать да и все". АУДIО

Автор: 
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Топ коментарі
+30
Країна перетворилась на рай для всяких злочинців, корупціонерів, мародерів.
І стала пеклом для простих людей.
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06.09.2024 00:00
+27
І в *** не дує
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05.09.2024 23:49
+19
Да что тут удивительного, "заработали"! На продаже каких-нибудь ягод...
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05.09.2024 23:51
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І в *** не дує
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05.09.2024 23:49 Відповісти
Йому навіщо, там на фото є хто йому в це місце дме. До речі, даю гарантію, що була кілька разів на зустрічах благодійності і збирала гроші на фронт. І фоточки з вишивашнкою по приїзду з Італії також виставляла в інсті. Ангелочек
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06.09.2024 00:09 Відповісти
У ангелочків також є червоні губки. Щоб дуть.
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06.09.2024 00:35 Відповісти
Логічно
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06.09.2024 00:52 Відповісти
млядство,млядство і ще раз млядство,тільки матерьні слова для цієї всраної,зеленої влади
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06.09.2024 09:19 Відповісти
Да что тут удивительного, "заработали"! На продаже каких-нибудь ягод...
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05.09.2024 23:51 Відповісти
35 млн грн.
Не ну у меня тоже есть же немаленький дом и дача. Но 35млн
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05.09.2024 23:56 Відповісти
Мова не про цифру. Мова про звідки.
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06.09.2024 00:36 Відповісти
Я имел доступ к финансам разных компаний. 5к баксов получал директор сети супермаркетов. В Украине. В 2008г
Но он хотя бы отрабатывал эти 5к
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06.09.2024 00:58 Відповісти
так супермаркети працюють, я енергетика - сами бачите як
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06.09.2024 06:23 Відповісти
І теж за час війни купили? Тут же розмова про те, що раптово за час війни у них виростає таке.
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06.09.2024 00:56 Відповісти
На таких посадах і до війни "росло". Як і у будь-якого чиновника, котрий має владу. Поліція, прокурори, судді, депутати. Або самі, або через родичів вони так само "обростають" майном. Всі про це знають, але відповідні органи "нічого не помічають", бо такі самі здирники та корупціонери. Замкнене коло.
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06.09.2024 08:26 Відповісти
Як неожидано...Коли сміятись по приколу?
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05.09.2024 23:59 Відповісти
Країна перетворилась на рай для всяких злочинців, корупціонерів, мародерів.
І стала пеклом для простих людей.
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06.09.2024 00:00 Відповісти
Не перетворилась, а продовжує бути.
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06.09.2024 03:56 Відповісти
Мабуть, вручну, уся РІДНЯ, у КОПАНКАХ рили вугілля, більше, ніж шахти Звягільського….??
Або МАРОДЕРИЛИ на енергетиці під час війни, Зеленський з єрмаком та шмигалем, мабуть, таки благословили його на такий ЗЛОЧИН!!
Сам то, посадовець = ЗЛИДЕНЬ, нічого і немає??
Керівники СБУ ДБР ГПУ сплять, та нервово гризуть ніхті….
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06.09.2024 00:00 Відповісти
Всі без вийнятку заступники Галущенка замазані злочинами та корупцією.

Але до самого Галущенка у ЗЄрмаків ніяких питань нема.
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06.09.2024 00:03 Відповісти
Ну не Галущенко ж їх вибирав...
Що ви кажете? Таки Галущенко? Та не може такого бути!
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06.09.2024 08:29 Відповісти
Ну так, хтось під Курськом воює, хтось під Покровськом без ноги на допомогу чекає, хтось із пузом і задишкою намагається зловити когось, хто в АТБ по хліб пішов, хтось у коментарях шпарить про загальний борг, хтось в Італії на курорті проводить чергові переговори, хтось півмільйона доларів наварив.

Життя вирує
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06.09.2024 00:06 Відповісти
Злидні , котедж за 35 млн , це ж навіть унітази більш за все прості , а не із золота (( Як задовбала ця зелена шпана , переплюнули вже ригів у геометричній прогресії ((
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06.09.2024 00:15 Відповісти
Вау вот это да. Ничего себе. Наш вождь, великий Зе говорил что коррупции нет. Это все ипсо!
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06.09.2024 00:16 Відповісти
Ага, ніколи не було і ось знов.
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06.09.2024 00:45 Відповісти
Та невже?! І хто міг про таке подумати?! То наклеп!!! Він всією сім'єю збирав вугль по торф'яникам київської області, в протигазах, в захисних костюмах, мнс і не снилось! Заодно прадід з прабабою на болотах ягоди збирали! От і заробили!
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06.09.2024 00:17 Відповісти
ну так готовий жеж заступник голови ОПи замість шаурми.
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06.09.2024 00:19 Відповісти
Скромно дуже,навіть на орден Б.Хмельницького 3-го ступеня не намародерив.
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06.09.2024 00:27 Відповісти
Порадуемся за Немчинова. Хоть кому-то во время войны хорошо.
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06.09.2024 00:29 Відповісти
Інколи здається що війну початку 22 року підготували спеціально. З нашої сторони. Бо це джерело прибутку для лімітованих осіб.
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06.09.2024 00:38 Відповісти
В 1928 році вийшов закритий наказ Сталіна про квоту на українців на всіх керівних посадах в Україні. Максимально дозволена кількість українців для зайняття відповідальних посад була 15%. Українців з вищою освітою направляли по всьому савєцкаму саюзу і зробити карєру в Україні з того часу було практично неможливо... Станом на 2021 рік кількість українців в Кабінеті Міністрі України доягла 15,5%. Всі інші місця займають жиди і кацапи вже пять поколінь. У нас війна, 80% населення етнічні українці, а в Кабміні досі діє "сталінська квота" і такі нємчінови, єрмакі, зєлєнскіє крадуть і служать... Кому служать інородці і як ми вже бачимо... Влада потребує негайної етнічної чистки відповідно до складу населення - українці мають займати мінімум 80% всіх курівних посад в Україні, а до кінця війни всі 100%. Інакше нам *******. Нас продадуть *****...
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06.09.2024 00:38 Відповісти
Чомусь страшно від ваших дописів. Але дуже хочеться лайкнуть. Роблю це.
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06.09.2024 01:31 Відповісти
В ізраїльському Кнесеті нема жодного етнічного українця.
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06.09.2024 04:00 Відповісти
В ізраїльськму кнессеті з 112 місць 11 призначено для інородців, тобто не-єреїв всіх можливих національностей прямо пропорційно складу населення. Демократія може бути тільки мажоритарною, тобто представницькою (представляти склад населення за місцем проживання з правом відкликання депутата якщо він не захищає інтереси конкретних виборців) і пропорційною (етнічний склад населення). Звідси зрозуміло що в Україні демократією навіть "не набзділо трохи". Хочете демократії? А повертати нічого! демократії тут ніколи не було. Демократію потрібно впровадити кривавим шляхом винищення узурпаторів. Якщо українці цього не розуміють то вони приречені бути вічними голодранцями в країні яка займає четверте місце на планеті за своїми ресурсами... Що б залишилось від Ізраїлю якби там "по пріколу", як у нас, обрали президентом араба, а з 100 депутатів лише 8 були етнічними євреями?
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06.09.2024 15:37 Відповісти
Дякую.
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06.09.2024 16:00 Відповісти
на жаль чистокровні хохли крадуть не гірше жидів. учітєля харошиє билі (с)
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06.09.2024 10:47 Відповісти
Коли краде українець ми його бємо халявами по пиці, але нас ніхто не звинувачує в ксенофобії, русофобії та антисемітизмі. І взагалі! красти в Україні можуть тільки українці, а не всілякі зайди "на виніс"!
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06.09.2024 15:45 Відповісти
Кому війна, а кому мать рідна.
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06.09.2024 00:43 Відповісти
А хто ж йаму запрєтіт колядовать...
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06.09.2024 01:12 Відповісти
Що дивного, якщо віце прем'єр міністр - обвинувачена у корупційній справі, а її - призначають на посаду?
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06.09.2024 01:47 Відповісти
Ви наче вчора народилися.
У нас же всі корупціонери ще в лютому 22-го виїхали за кордон. Забули?
А згадайте заяву верещучки ще у 21-му році:
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією" Джерело:
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06.09.2024 08:37 Відповісти
Слава Зеленському!!!
...від родина Немчинова
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06.09.2024 02:21 Відповісти
ну й що з того!??
Ну вкрав..ну й що?? він же "зелений"
а там усі крадуть
посадок не буде!
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06.09.2024 02:58 Відповісти
Це за ті кошти що мали б піти на захисні споруди для ТЕЦ...тепер цей чувак живе як сир в маслі а людям зимою буде капець...чергове "потужне"здобули...😡
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06.09.2024 04:09 Відповісти
це все що треба знати про мафіозну бездіяльність влади та правохороних органів
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06.09.2024 05:03 Відповісти
Наче і погано це все,але з іншого боку в Україні завжди так було все влаштовано: ти-або злиденний наївний лох ,нагодований патріотичною локшиною з телевізора,та який живе по законах,або як максим немчинов-з маєтками,елітними автівками,і не на фронті,коротше кажучи-вмієш жити.
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06.09.2024 06:20 Відповісти
Серед них людей немає, від слова зовсім...!
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06.09.2024 06:53 Відповісти
А пересічним громадянам у той самий час судді виписують провадження про неіснуючі комунальні боргі. Топ менеджменту треба ж якось харчуватись
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06.09.2024 07:11 Відповісти
...мафія.
Ще один патужний рішала...
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06.09.2024 08:08 Відповісти
теперь и Бедный станет богатым
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06.09.2024 08:14 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/5/7473617/ Бедный стал министром молодежи и спорта
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06.09.2024 08:15 Відповісти
ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ !)
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06.09.2024 08:51 Відповісти
А чому на мові окупанта?
Дешевий ТРОЛЬ ?!
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06.09.2024 12:19 Відповісти
прібарахлілісь чуть-чуть
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06.09.2024 08:59 Відповісти
Питання до присутніх:

А ви коли останній раз оновлювали свій автопарк?
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06.09.2024 09:13 Відповісти
тачка щас не показатєль. якщо це звичайно не преміум кар
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06.09.2024 10:44 Відповісти
Мова йде про автопарк.
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06.09.2024 11:47 Відповісти
А най би виздихали. А хлопцям на фронт грошей бракує! Стріляти скотиняк!!!
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06.09.2024 09:16 Відповісти
То йому від мами лишилось напевно. Бо він чесний, а от мама крала.
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06.09.2024 09:19 Відповісти
****** ублюдки
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06.09.2024 09:36 Відповісти
Кожному своє. Кому котедж, а кому окоп з водою і лайном по ніздрі.
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06.09.2024 09:38 Відповісти
не дивно - це правильна людина у команді зеленого ублюдка.
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06.09.2024 10:10 Відповісти
"підари оні всє" (с)
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06.09.2024 10:43 Відповісти
Під час війни - ну чого причепилися ? Може він просто не знав , що війна йде .
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06.09.2024 10:59 Відповісти
І що далі ? Щось буде ? Його посадять ? Ні ! Скаже що малину продавав і буде далі красти, а всі хто рота будуть відкривати утилізує сирьский, он він вже на пряму каже що без підготовки в окоп відправляє.
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06.09.2024 11:07 Відповісти
все так... а ви й далі сидіть без світла! авжеж = енергосистемі треба допомогти!!!! шоб та рижа падла в європу продала більше електрики
підари ібані
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06.09.2024 11:09 Відповісти
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06.09.2024 11:09 Відповісти
Ні#уя йому не буде💩
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06.09.2024 11:26 Відповісти
Купив в Україні. Вже добре. Деякі відомі патріоти в Україні тільки працюють, а вся сім'я і пожитки на Заході.
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06.09.2024 11:40 Відповісти
 
 