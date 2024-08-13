СБУ опублікувала перехоплені розмови у справі про хабар заступника міністра енергетики Хейла:"Пол ляма надо брать да и все". АУДIО
СБУ опублікувала перехоплені розмови фігурантів корупційної схеми, у організації якої підозрюється заступник міністра енергетики України Олександр Хейло.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
На опублікованих аудіозаписах зловмисники обговорюють:
- якими частинами отримають хабар
- мехінізм передачі хабаря
- розподіл хабаря між собою
За матеріалами справи, в обмін на хабар у 500 тис. доларів чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.
Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.
Справа заступника міністра енергетики Хейла
Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.
Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра.
У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.
Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші.
12 серпня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 8 жовтня із правом внесення застави 25 млн грн. заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі.
13 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам у справі про хабар на 500 тис. доларів заступнику міністра енергетики Хейлу. Одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншому - тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.
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Засмучує лише, що в 2024 уся ця наволоч, яка має проходити по держзраді, займає топ посади в кріслах заступників міністра
Рафіновані мразі
хочуть блокувати людям рахунки
обмежувати перекази
піднімати акцизи
піднімати тарифи
вводити мита
піднімати ціни
забирати майно
блокувати майно
і всю решта погань, яку може придумати, оця ,так звана, влада.
Покидьки -мародери .
В добру путь...
Привели зелёные во власть вату и дебилов. Узурпация и коррупция полная. А рассчитывается рядовий украинец, своими жизнями. Потому что не хватает оборудованных окопов, бронников, зимней одежды.... Матрасы просят....
Можно ли выйграть войну с без срочным шапито?
Публікування нібито записаних чужих аудіо вже набрало такого розмаху в мережі,що з нього відверто сміються,а тому треба це просто заборонити,виходячи з принципу прав людини.
Коли любителі таким займаються в мережі,це називається прикол,або пранк,але вони-з розважальною метою.
А пока мы имеем вертикаль договорняков "я тебя назначаю - ты мне бабки". Потом проходят выборы и все начинается снова. Чиновник должен быть профессионалом и не боятся увольнения из-за отказа выдавать бабло наверх.
"Д"БРК - "державна" бюро розслюдування кишенькове.