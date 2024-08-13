СБУ опублікувала перехоплені розмови у справі про хабар заступника міністра енергетики Хейла:"Пол ляма надо брать да и все". АУДIО

СБУ опублікувала перехоплені розмови фігурантів корупційної схеми, у організації якої підозрюється заступник міністра енергетики України Олександр Хейло.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На опублікованих аудіозаписах зловмисники обговорюють:

якими частинами отримають хабар

мехінізм передачі хабаря

розподіл хабаря між собою

За матеріалами справи, в обмін на хабар у 500 тис. доларів чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.

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Справа заступника міністра енергетики Хейла

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра.

У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші.

12 серпня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 8 жовтня із правом внесення застави 25 млн грн. заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі.

13 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам у справі про хабар на 500 тис. доларів заступнику міністра енергетики Хейлу. Одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншому - тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.