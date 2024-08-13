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Новини Боротьба з корупцією Хабарники
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СБУ опублікувала перехоплені розмови у справі про хабар заступника міністра енергетики Хейла:"Пол ляма надо брать да и все". АУДIО

хейло

СБУ опублікувала перехоплені розмови фігурантів корупційної схеми, у організації якої підозрюється заступник міністра енергетики України Олександр Хейло.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На опублікованих аудіозаписах зловмисники обговорюють:

  • якими частинами отримають хабар
  • мехінізм передачі хабаря
  • розподіл хабаря між собою

За матеріалами справи, в обмін на хабар у 500 тис. доларів чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступника Галущенка Хейла затримали ще 10 серпня, НАБУ та САП про "підтримку" від міністра "нічого не знають", - журналіст Ніколов

Справа заступника міністра енергетики Хейла

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра.

У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші.

12 серпня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 8 жовтня із правом внесення застави 25 млн грн. заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі.

13 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам у справі про хабар на 500 тис. доларів заступнику міністра енергетики Хейлу. Одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншому - тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.

Автор: 

хабар (4695) СБУ (12786) Міненерго (1402) Хейло Олександр (15)


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Топ коментарі
+40
Це закономірний результат, коли "мудрий нарід" вибирає таке:

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13.08.2024 19:35
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13.08.2024 19:31
+28
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13.08.2024 19:37
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13.08.2024 19:31 Відповісти
Це закономірний результат, коли "мудрий нарід" вибирає таке:

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13.08.2024 19:35 Відповісти
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13.08.2024 19:37 Відповісти
ну так, вибираєш ***** - отримуєш хейла.
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13.08.2024 20:38 Відповісти
Треба прийняти закон про корупцію під час війни-смертна кара , або довічне ув'язнення без права на амністію і викупу, з конфіскацією всього сімейного майна!
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14.08.2024 04:23 Відповісти
треба просто думати головою на виборах, а не тєлєвізором, тоді під час війни не прийдеться фантазувати.
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14.08.2024 06:09 Відповісти
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14.08.2024 06:49 Відповісти
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14.08.2024 06:50 Відповісти
третій епізод: ключові слова"как всегда"...А ще "ЄТОТ определяет..." хто "ЄТОТ"? Єрмак? Шмигаль? Галущенко? тема не розкрита
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13.08.2024 19:33 Відповісти
Давайте будемо чесними за самими собою: чи міг міністр не знати, що його зам задіяний в корупційній схемі, в якій тільки одна частка відкату дорівнює пів мільйона? Я в це не вірю. Зам не приймає рішень одноосібно, тому заму ніхто не дасть грошей, поки сам міністр не прийме рішень. А тому, вважаю, що тут просто намагаються прикрити значно більшу рибу, пожертвувавши меншою.
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13.08.2024 19:37 Відповісти
Невже хтось думає, що зам міністра міг такі справи крутити під носом міністра, і той нічого не чув не бачив? А у їхніх справах не приймав участь Шмигаль? І нарешті. Хто з уряду хоч один папірець самовільно підпише без ОПи? Назначають крайнього, з обіцянкою максимально прикрити, і відбутись мінімальним розслідуванням, а то ще й розвалом справи. Бо здасть всю контору. Ніхто з корупціонерів не покараний з 2019.
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13.08.2024 19:38 Відповісти
Згоден! Але хіба до 2019 року корупціонерів карали?
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13.08.2024 20:00 Відповісти
От це мене завжди радує, і неймовірно смішить! То за що ж ви тоді голосували, якщо вам все це до вподоби? Ви живете в казочці з ТВ, а не в реальності?
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13.08.2024 20:08 Відповісти
А хто заважав ЗЕ покарати корупціонерів 2019 року?
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13.08.2024 22:17 Відповісти
звичайно, що міністер в тємє і в долє, і по нормальному мав би вже подати у відставку, але це в нормальній країні, де нормальні депутати і уряд, а не виродки
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13.08.2024 22:27 Відповісти
До речі ця мерзота ще і є сепар ,як взагалі ворога допустити керувати енергетикою, вся відповідальність за кадрову політику лежить на "найвеличнішому".
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13.08.2024 19:50 Відповісти
100%
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14.08.2024 12:38 Відповісти
С Хейла стрясут денег и отпустят на свободу.
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13.08.2024 19:58 Відповісти
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13.08.2024 19:58 Відповісти
Які "чесні" люди тягнуться до управління державою
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13.08.2024 20:00 Відповісти
Як це нескінченне шоу від СБУ з викладанням аудіо допоможе посадити (до скону) кінченого ватного прокацапського (можливо кацапського агента) злодія, на жирних лапах якого кров українців.
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13.08.2024 20:01 Відповісти
Затриманий сьогодні замміністра енергетики Хейло писав і шерив у себе на ФБ статті ось з таким наративами і назвами:

1. «Государства Украина нет и небыло никогда»

або

2. «Борцов беркута таранит грузовик. Это метод прихода к власти нынешней хунты»

Засмучує лише, що в 2024 уся ця наволоч, яка має проходити по держзраді, займає топ посади в кріслах заступників міністра

Рафіновані мразі
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13.08.2024 20:02 Відповісти
Кончені під,,,,,си. Шмигаль відморозився мовчить, Галущенко на посаді, по весні всіх посадимо.
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13.08.2024 20:07 Відповісти
Цікаво де беруть керівники держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну готівкові доляри в такої кількоті ?
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13.08.2024 20:08 Відповісти
СБУ не мала перевірити цього шниря перед його призначенням і виявити його антиукраїнські заяви?
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13.08.2024 20:09 Відповісти
Він же не двірником працевлаштовувався.
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13.08.2024 20:12 Відповісти
Згадки про Галущенка ретельно випиляні.
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13.08.2024 20:25 Відповісти
і під цим всім ВОНИ
хочуть блокувати людям рахунки
обмежувати перекази
піднімати акцизи
піднімати тарифи
вводити мита
піднімати ціни
забирати майно
блокувати майно
і всю решта погань, яку може придумати, оця ,так звана, влада.
Покидьки -мародери .
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13.08.2024 20:33 Відповісти
Андрюха, ти ці наративи на рашу спрямовуй!!!
В добру путь...
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13.08.2024 23:15 Відповісти
Ета падла- це вони про Германа. Треть падлі. Соромно стало СБУ, агент резидента ФСБ Деркача В ТЕМІ.
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13.08.2024 21:05 Відповісти
Податкова за ліцензію для спиртзавода теж просить два ляма і не гривень!
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13.08.2024 22:21 Відповісти
таких питаров расстреливать надо после короткого суда, если не на месте! по закону военного времени. когда люди по копейке донатят для ВСУ, такие крысы хапают по пол ляма баксов. и это только то что выяснилось...
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13.08.2024 22:49 Відповісти
Якщо ці "записи" це все що досудове розслідування понесе в суд, то не варто розказувати про продажність суду. Це ду-у-уже доказові записи.
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13.08.2024 23:13 Відповісти
Ну і шо, згідно останнього закону про співпрацю зі слідством відстігне від тих пів ляма як штраф половину слідству і залишиться чесною людиною.
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14.08.2024 00:04 Відповісти
Ой пиз ** ць , як наголосували % у 19 р...та й х* ай вивертають свої кишені, до останньої копійки ...годуйте зеленських 🤡...
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14.08.2024 00:18 Відповісти
розстріляти свиню і всього-то й ділів....
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14.08.2024 00:45 Відповісти
Первая часть очень похожа на постановку. может там где-то его взорвут. И голос и смешок, и манера разговора дальше не схожа
Привели зелёные во власть вату и дебилов. Узурпация и коррупция полная. А рассчитывается рядовий украинец, своими жизнями. Потому что не хватает оборудованных окопов, бронников, зимней одежды.... Матрасы просят....
Можно ли выйграть войну с без срочным шапито?
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14.08.2024 07:49 Відповісти
Гнид без їзика не обходяться!...
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14.08.2024 08:01 Відповісти
Як тільки в Україні чую язик, то підсвідомо входу в бойовий стан.
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14.08.2024 08:04 Відповісти
Тепер зазначене дефіцитне обладнання залишиться в прифронтовій зоні і буде розбите/розкрадене або буде подаровано кацапам після окупації судячи з їх просування щоденного. Але це не відміняє той факт що цей синьо-зелений сєпар - мдак, як і всі зелені кончені пдрси.
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14.08.2024 08:50 Відповісти
місяців за 6 поновиться на посаді та отримає компенсацію, дякую!)
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14.08.2024 09:19 Відповісти
А тот министр, что назначал его разве не знал, что эта мразь ворует, конечно же знал и тот кто назначал этого министра тоже про это знал, что этот министр и его заместитель суки которых нужно расстреливать без суда и следствия.
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14.08.2024 10:06 Відповісти
Без привязки до заступника міністра,а що-що,то аудіо найлегше підробити,а особливо спецслужбам,які мають для цього силові і тех.засоби.
Публікування нібито записаних чужих аудіо вже набрало такого розмаху в мережі,що з нього відверто сміються,а тому треба це просто заборонити,виходячи з принципу прав людини.
Коли любителі таким займаються в мережі,це називається прикол,або пранк,але вони-з розважальною метою.
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14.08.2024 10:28 Відповісти
это все кулуарная политика назначений. Они туда попадают часто без базового образования, а просто из-за лояльности к покровителям. Закон о госслужбе уже перезрел давно. Надо прикрывать эту лавочку торговли должностями жестким законом о конкурсном отборе и дальнейшем исключением давления партий на чиновника.
А пока мы имеем вертикаль договорняков "я тебя назначаю - ты мне бабки". Потом проходят выборы и все начинается снова. Чиновник должен быть профессионалом и не боятся увольнения из-за отказа выдавать бабло наверх.
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14.08.2024 11:16 Відповісти
Просто не повинно бути ніяких державних шахт та всього іншого держ."бізнесу"
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14.08.2024 12:51 Відповісти
СБУВ - служба безпеки Українських ватників.
"Д"БРК - "державна" бюро розслюдування кишенькове.
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14.08.2024 13:42 Відповісти
цей мудак є яскравим представником ******** управлінської "еліти" - безпринципні, прокацапські манкурти, чиряки на тілі України і українського народу. Схоже, що він належить до маланського наріду.
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14.08.2024 13:48 Відповісти
 
 