Справа ексзаступника глави Міненерго Хейла: ВАКС обрав запобіжні заходи ще двом підозрюваним

У вівторок, 13 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам у справі про хабар на 500 тисяч доларів колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Про це інформує пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 12 серпня слідчий суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала щодо одного з підозрюваних у справі Хейла, колишнього керівника державного підприємства, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.

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Обом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці.

Довідка

Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Справа заступника міністра енергетики Хейла

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра.

У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші.

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