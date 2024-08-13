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Новини Боротьба з корупцією
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Справа ексзаступника глави Міненерго Хейла: ВАКС обрав запобіжні заходи ще двом підозрюваним

Справа про хабар Хейла: ВАКС обрав запобіжний захід двом фігурантам

У вівторок, 13 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам у справі про хабар на 500 тисяч доларів колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла. 

Про це інформує пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 12 серпня слідчий суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала щодо одного з підозрюваних у справі Хейла, колишнього керівника державного підприємства, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд відправив під варту затриманого на хабарі заступника міністра енергетики Хейла із можливістю застави 25 млн грн

Обом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці.

Довідка

Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Справа заступника міністра енергетики Хейла

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра.

У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС взяв під варту довірену особу Хейла Пилипчука із заставою в 65 млн грн

Автор: 

хабар (4695) Антикорупційний суд ВАКС (1944) запобіжний захід (483) Міненерго (1402) Хейло Олександр (15)


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Дружина і дітки затриманого вже в Ізраїлі з натиреним?
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13.08.2024 13:57 Відповісти
Оце дивлюсь на його ріло і усвідомлюю шо це типове Хейло.
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13.08.2024 14:07 Відповісти
Шось він дуже схожий на папу Сашу. Мабуть родич.
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13.08.2024 15:20 Відповісти
Порівняйте.
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13.08.2024 15:22 Відповісти
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13.08.2024 14:20 Відповісти
А чому до 2019 в нього було все чудово ?
З 2013 по 2022 рік працював на керівних посадах у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE ДП «ВК "Краснолиманська"», https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F ПАТ «Енергоінвест Холдинг», https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F ПАТ https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE «Центренерго» ..
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13.08.2024 14:49 Відповісти
Я теж на керівних посадах але кар'єрний, ріст, чомусь не такий стрімкий....
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13.08.2024 16:27 Відповісти
- Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный несессер с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство, грабить бедную вдову. (с)
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13.08.2024 16:03 Відповісти
 
 