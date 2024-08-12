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Новини Боротьба з корупцією
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ВАКС взяв під варту довірену особу Хейла Пилипчука із заставою в 65 млн грн

ВАКС взяв під варту довірену особу Хейла Пилипчука

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції

"Суддя ВАКС Катерина Сікора задовольнила клопотання прокурора САП і взяла під варту Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Альтернативна застава - 65 млн грн", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші, які слідство називає неправомірною вигодою за рішення передати обладнання для видобутку вугілля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступника Галущенка Хейла затримали ще 10 серпня, НАБУ та САП про "підтримку" від міністра "нічого не знають", - журналіст Ніколов

Із зафіксованих переданих 300 тисяч доларів хабаря знайшли 142 тисячі доларів. Ще 158 тисяч доларів наразі не знайшли.

Пилипчук під час виступу назвав все провокацією. Запевняє, що домовлявся із заступником міністра однієї з європейських країн про 1 гігават електроенергії.

У ЦПД нагадали, що про 1 гігават заявляв у своїх виступах президент Зеленський і міністр Галущенко. Експерти називали ці прогнози нереалістичними.

Також, за інформацією ЦПД, Пилипчука хотів взяти на поруки колишній народний депутат від "ВО Свобода" Едуард Леонов. Свідчив, що зустрічався з Пилипчуком з приводу підтримки армії. За словами Леонова, Пилипчук їздив в зону бойових дій, вони створювали добровольче формування "Феміда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив Хейла з посади заступника голови Міненерго

Як зазначається, прокурор САП просив визначити підозрюваному заставу в розмірі 100 млн грн, але суддя обрала заставу в 65 млн грн.

В разі внесення застави на Пилипчука будуть покладені обовʼязки: прибувати за викликом детектива, прокурора, суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, здати закордонний паспорт, не відлучатися за межі Києва і області та носити електронний браслет.

Справа заступника міністра енергетики Хейла

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра.

У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.

Автор: 

арешт (2520) хабар (4695) Антикорупційний суд ВАКС (1944) Міненерго (1402) Хейло Олександр (15)


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Топ коментарі
+5
158 тисяч доларів наразі не знайшли. Джерело:
От удобища... От взяли і випарувались...
От скажіть, замміністра, за виконання своїх прямих обов`язків - врятувати обладнання від знищення або захоплення окупантами вимагає пів мільйона доларів хабара. А в країні, якщо хто не знає, війна, в нас тисячі і тисячі гинуть, в нас мільйони біженців, в нас десятки і десятки тисяч калік, сиріт, вдів...
І тут, якихось 158 мільйонів долярів просто так собі, на очах зникають...
Суки зелені, а ви вже взагалі охреніли?
Вкотре запитаю: 73% виродків і довбо***бів, ви ж самі захотіли таких приколів. Ну і як вам, весело, хоть паржьом?
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12.08.2024 18:49
+4
ну, майже як завгосп ***********...
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12.08.2024 18:50
+3
Це Ху... Хейло мабуть через брата Єрмака на ту роботу влаштувалося...
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12.08.2024 18:53
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от же нагородив батько синулю прізвищєм - саме в тему...
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12.08.2024 18:42 Відповісти
Там ніяких розділових знаків не треба?
Що скажуть членкині?
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12.08.2024 18:47 Відповісти
Стісняюсь спитать: що це за посада така "довірена особа заступника міністра енергетики"? якщо держслужбовець - то якого рангу?
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12.08.2024 18:48 Відповісти
ну, майже як завгосп ***********...
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12.08.2024 18:50 Відповісти
158 тисяч доларів наразі не знайшли. Джерело:
От удобища... От взяли і випарувались...
От скажіть, замміністра, за виконання своїх прямих обов`язків - врятувати обладнання від знищення або захоплення окупантами вимагає пів мільйона доларів хабара. А в країні, якщо хто не знає, війна, в нас тисячі і тисячі гинуть, в нас мільйони біженців, в нас десятки і десятки тисяч калік, сиріт, вдів...
І тут, якихось 158 мільйонів долярів просто так собі, на очах зникають...
Суки зелені, а ви вже взагалі охреніли?
Вкотре запитаю: 73% виродків і довбо***бів, ви ж самі захотіли таких приколів. Ну і як вам, весело, хоть паржьом?
показати весь коментар
12.08.2024 18:49 Відповісти
Це Ху... Хейло мабуть через брата Єрмака на ту роботу влаштувалося...
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12.08.2024 18:53 Відповісти
Какая чудная фамилия. Представился человек и всем все ясно.
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12.08.2024 19:03 Відповісти
І що ? Думаєте не знайдуть?
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12.08.2024 19:16 Відповісти
А придивіться, може то замаскований ''Порох'' підмочує рейтинги хрінпіду?
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12.08.2024 19:23 Відповісти
какие могут залоги во время войни, ублюдки вонючие.
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12.08.2024 20:13 Відповісти
Замміністру застава 25, а якійсь шістці 65...чому за крадіжку телефона не виходять в таких пропорціЯх..бо то прості смертні в то небажителі...коли це припииться
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12.08.2024 22:18 Відповісти
.Було б непогано,якби ще взяли під варту довірену особу ху@ла - Андрія Єрмака.
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12.08.2024 22:46 Відповісти
 
 