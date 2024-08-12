ВАКС взял под стражу доверенное лицо Хейло Пилипчука с залогом в 65 млн грн

Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Ему определен залог в 65 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции

"Судья ВАКС Екатерина Сикора удовлетворила ходатайство прокурора САП и взяла под стражу Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Альтернативный залог - 65 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным следствия, через Пилипчука передавали деньги, которые следствие называет неправомерной выгодой за решение передать оборудование для добычи угля.

Читайте также: Заместителя Галущенко Хейло задержали еще 10 августа, НАБУ и САП о "поддержке" от министра "ничего не знают", - журналист Николов

Из зафиксированных переданных 300 тысяч долларов взятки нашли 142 тысячи долларов. Еще 158 тысяч долларов пока не нашли.

Пилипчук во время выступления назвал все провокацией. Уверяет, что договаривался с заместителем министра одной из европейских стран об 1 гигаватте электроэнергии.

В ЦПД напомнили, что об 1 гигаватте заявлял в своих выступлениях президент Зеленский и министр Галущенко. Эксперты называли эти прогнозы нереалистичными.

Также, по информации ЦПД, Пилипчука хотел взять на поруки бывший народный депутат от "ВО Свобода" Эдуард Леонов. Свидетельствовал, что встречался с Пилипчуком по поводу поддержки армии. По словам Леонова, Пилипчук ездил в зону боевых действий, они создавали добровольческое формирование "Фемида".

Читайте также: Кабмин уволил Хейло с должности заместителя главы Минэнерго

Как отмечается, прокурор САП просил определить подозреваемому залог в размере 100 млн грн, но судья выбрала залог в 65 млн грн.

В случае внесения залога на Пилипчука будут возложены обязанности: прибывать по вызову детектива, прокурора, суда, сообщать об изменении своего места жительства и работы, сдать загранпаспорт, не отлучаться за пределы Киева и области и носить электронный браслет.

Дело заместителя министра энергетики Хейло

Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.

В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейло был разоблачен при содействии министра.