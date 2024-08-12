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Новости Борьба с коррупцией
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ВАКС взял под стражу доверенное лицо Хейло Пилипчука с залогом в 65 млн грн

ВАКС взяв під варту довірену особу Хейла Пилипчука

Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Ему определен залог в 65 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции

"Судья ВАКС Екатерина Сикора удовлетворила ходатайство прокурора САП и взяла под стражу Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Альтернативный залог - 65 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным следствия, через Пилипчука передавали деньги, которые следствие называет неправомерной выгодой за решение передать оборудование для добычи угля.

Читайте также: Заместителя Галущенко Хейло задержали еще 10 августа, НАБУ и САП о "поддержке" от министра "ничего не знают", - журналист Николов

Из зафиксированных переданных 300 тысяч долларов взятки нашли 142 тысячи долларов. Еще 158 тысяч долларов пока не нашли.

Пилипчук во время выступления назвал все провокацией. Уверяет, что договаривался с заместителем министра одной из европейских стран об 1 гигаватте электроэнергии.

В ЦПД напомнили, что об 1 гигаватте заявлял в своих выступлениях президент Зеленский и министр Галущенко. Эксперты называли эти прогнозы нереалистичными.

Также, по информации ЦПД, Пилипчука хотел взять на поруки бывший народный депутат от "ВО Свобода" Эдуард Леонов. Свидетельствовал, что встречался с Пилипчуком по поводу поддержки армии. По словам Леонова, Пилипчук ездил в зону боевых действий, они создавали добровольческое формирование "Фемида".

Читайте также: Кабмин уволил Хейло с должности заместителя главы Минэнерго

Как отмечается, прокурор САП просил определить подозреваемому залог в размере 100 млн грн, но судья выбрала залог в 65 млн грн.

В случае внесения залога на Пилипчука будут возложены обязанности: прибывать по вызову детектива, прокурора, суда, сообщать об изменении своего места жительства и работы, сдать загранпаспорт, не отлучаться за пределы Киева и области и носить электронный браслет.

Дело заместителя министра энергетики Хейло

Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.

В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейло был разоблачен при содействии министра.

Автор: 

арест (10454) взятка (6153) Антикоррупционный суд (1204) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+5
158 тисяч доларів наразі не знайшли. Джерело:
От удобища... От взяли і випарувались...
От скажіть, замміністра, за виконання своїх прямих обов`язків - врятувати обладнання від знищення або захоплення окупантами вимагає пів мільйона доларів хабара. А в країні, якщо хто не знає, війна, в нас тисячі і тисячі гинуть, в нас мільйони біженців, в нас десятки і десятки тисяч калік, сиріт, вдів...
І тут, якихось 158 мільйонів долярів просто так собі, на очах зникають...
Суки зелені, а ви вже взагалі охреніли?
Вкотре запитаю: 73% виродків і довбо***бів, ви ж самі захотіли таких приколів. Ну і як вам, весело, хоть паржьом?
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12.08.2024 18:49
+4
ну, майже як завгосп ***********...
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12.08.2024 18:50
+3
Це Ху... Хейло мабуть через брата Єрмака на ту роботу влаштувалося...
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12.08.2024 18:53
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Правила форума Совет форумчан
от же нагородив батько синулю прізвищєм - саме в тему...
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12.08.2024 18:42 Ответить
Там ніяких розділових знаків не треба?
Що скажуть членкині?
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12.08.2024 18:47 Ответить
Стісняюсь спитать: що це за посада така "довірена особа заступника міністра енергетики"? якщо держслужбовець - то якого рангу?
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12.08.2024 18:48 Ответить
ну, майже як завгосп ***********...
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12.08.2024 18:50 Ответить
158 тисяч доларів наразі не знайшли. Джерело:
От удобища... От взяли і випарувались...
От скажіть, замміністра, за виконання своїх прямих обов`язків - врятувати обладнання від знищення або захоплення окупантами вимагає пів мільйона доларів хабара. А в країні, якщо хто не знає, війна, в нас тисячі і тисячі гинуть, в нас мільйони біженців, в нас десятки і десятки тисяч калік, сиріт, вдів...
І тут, якихось 158 мільйонів долярів просто так собі, на очах зникають...
Суки зелені, а ви вже взагалі охреніли?
Вкотре запитаю: 73% виродків і довбо***бів, ви ж самі захотіли таких приколів. Ну і як вам, весело, хоть паржьом?
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12.08.2024 18:49 Ответить
Це Ху... Хейло мабуть через брата Єрмака на ту роботу влаштувалося...
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12.08.2024 18:53 Ответить
Какая чудная фамилия. Представился человек и всем все ясно.
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12.08.2024 19:03 Ответить
І що ? Думаєте не знайдуть?
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12.08.2024 19:16 Ответить
А придивіться, може то замаскований ''Порох'' підмочує рейтинги хрінпіду?
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12.08.2024 19:23 Ответить
какие могут залоги во время войни, ублюдки вонючие.
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12.08.2024 20:13 Ответить
Замміністру застава 25, а якійсь шістці 65...чому за крадіжку телефона не виходять в таких пропорціЯх..бо то прості смертні в то небажителі...коли це припииться
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12.08.2024 22:18 Ответить
.Було б непогано,якби ще взяли під варту довірену особу ху@ла - Андрія Єрмака.
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12.08.2024 22:46 Ответить
 
 