ВАКС взял под стражу доверенное лицо Хейло Пилипчука с залогом в 65 млн грн
Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Ему определен залог в 65 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции
"Судья ВАКС Екатерина Сикора удовлетворила ходатайство прокурора САП и взяла под стражу Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Альтернативный залог - 65 млн грн", - говорится в сообщении.
По данным следствия, через Пилипчука передавали деньги, которые следствие называет неправомерной выгодой за решение передать оборудование для добычи угля.
Из зафиксированных переданных 300 тысяч долларов взятки нашли 142 тысячи долларов. Еще 158 тысяч долларов пока не нашли.
Пилипчук во время выступления назвал все провокацией. Уверяет, что договаривался с заместителем министра одной из европейских стран об 1 гигаватте электроэнергии.
В ЦПД напомнили, что об 1 гигаватте заявлял в своих выступлениях президент Зеленский и министр Галущенко. Эксперты называли эти прогнозы нереалистичными.
Также, по информации ЦПД, Пилипчука хотел взять на поруки бывший народный депутат от "ВО Свобода" Эдуард Леонов. Свидетельствовал, что встречался с Пилипчуком по поводу поддержки армии. По словам Леонова, Пилипчук ездил в зону боевых действий, они создавали добровольческое формирование "Фемида".
Как отмечается, прокурор САП просил определить подозреваемому залог в размере 100 млн грн, но судья выбрала залог в 65 млн грн.
В случае внесения залога на Пилипчука будут возложены обязанности: прибывать по вызову детектива, прокурора, суда, сообщать об изменении своего места жительства и работы, сдать загранпаспорт, не отлучаться за пределы Киева и области и носить электронный браслет.
Дело заместителя министра энергетики Хейло
Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.
Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.
В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейло был разоблачен при содействии министра.
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Що скажуть членкині?
От удобища... От взяли і випарувались...
От скажіть, замміністра, за виконання своїх прямих обов`язків - врятувати обладнання від знищення або захоплення окупантами вимагає пів мільйона доларів хабара. А в країні, якщо хто не знає, війна, в нас тисячі і тисячі гинуть, в нас мільйони біженців, в нас десятки і десятки тисяч калік, сиріт, вдів...
І тут, якихось 158 мільйонів долярів просто так собі, на очах зникають...
Суки зелені, а ви вже взагалі охреніли?
Вкотре запитаю: 73% виродків і довбо***бів, ви ж самі захотіли таких приколів. Ну і як вам, весело, хоть паржьом?