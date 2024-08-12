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Заместителя Галущенко Хейло задержали еще 10 августа, НАБУ и САП о "поддержке" от министра "ничего не знают", - журналист Николов

ніколов

Заместителя министра энергетики Александра Хейла задержали на взятке в $500 тыс. еще в субботу, 10 августа.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

"Задержанный прямо на взятке Хейло (да, это фамилия) - это стопроцентная креатура министра Галущенко и смотрящего за ним советника Игоря Миронюка (УПД, сорян, просто забыл отметить эту незаурядную фигуру в энергетическом фронте). До вторжения он крутился на руководящих должностях в различных энергокомпаниях - и частных, и государственных. В 2022 году Галущенко позвал его возглавить ГП "Укрвугілля" (это предприятие забирает уголь из государственных шахт). А прошлой осенью поднялся до "угольного" заместителя министра, и уже с этой должности собирал бабулесы за то, чему на самом деле должен был помогать - спасать государственное имущество от оккупантов.

Очевидно, это настолько нефотогеничная история для Галущенко, что его пиар-асы придумали историю о том, что задержание заместителя состоялось при его поддержке", - отметил он.

По словам Николова, о "поддержке" в НАБУ и САП "ничего не знают".

Читайте также: Замглавы Минэнерго был разоблачен при содействии министра, - пресс-служба

"О ней говорит только татаровское СБУ. Более того, по данным моих источников, задержание Хейло поизошло в субботу. И, как мне подсказал коллега, именно в субботу в Минэнерго и узнали об этом факте. То есть вся поддержка министра свелась к тому, чтобы в свинячий голос в понедельник поставить вопрос об увольнении Хейло. Когда он уже второй день как был задержан в ресторане во время получения взятки", - добавил журналист.

Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.

В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейл был разоблачен при содействии министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил Хейло с должности заместителя главы Минэнерго

Автор: 

взятка (6153) Юрий Николов (96) Минэнерго (362)


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Топ комментарии
+28
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12.08.2024 15:42
+27
"Очевидно, це настільки нефотогенічна історія для Галущенка, що його піар-аси видумали історію про те, що затримання заступника відбулось за його підтримки".

Хто б сумнівався ...
Зараз під кожною новиною про затримання гниди Хейла ганяють свори із побрехеньками про те, що відбитий риг Галущенко сам здав Хейла.

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12.08.2024 15:46
+25
Ні "чесний" міністра, ні "криштелево чесний" ОПа до цього не мають жодного стосунку - це ж знає кожен українець!
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12.08.2024 15:43
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Сьодні бенефіс хейла?
Радуєтеся, що маєте свое хейло?
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12.08.2024 15:41 Ответить
але ж він і його молода команда достигли мети - України, як держави, вже не буде найближчі десятиліття.
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12.08.2024 16:05 Ответить
я трохи уточню - навіть якщо ЗСУ зайдуть в кремль, то України ВЖЕ не буде.

Українці будуть.

В Європі
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12.08.2024 16:08 Ответить
"достигли мети" - це куди? або як? чи де?
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12.08.2024 18:00 Ответить
Тепер ще третю інтерацію плііз, бажано українською, і на тверезу голову
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12.08.2024 18:33 Ответить
Та де ж ти тут психіатричну ітерацію побачив ?

Це факт - найздібніші і найініціативніші виїхали, прижились там і вже не повернуться в це царство торжества дебілів.

Їх замінять мігранти з Азії та Африки.

В разі перемоги України у класі твоїх внуків половина будуть Махмуди або Лі
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12.08.2024 22:00 Ответить
Дкрню писати, не мішки із борошном носити
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12.08.2024 22:03 Ответить
так а нашо пишеш ?
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12.08.2024 22:27 Ответить
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12.08.2024 15:42 Ответить
во-всех таких схемах конечный выгодаполучатель начальник - зам без указания в сортир сходить очкует
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12.08.2024 15:42 Ответить
Ні "чесний" міністра, ні "криштелево чесний" ОПа до цього не мають жодного стосунку - це ж знає кожен українець!
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12.08.2024 15:43 Ответить
їх туди не українці найняли, а якійсь інопланетяни привезли ?

чи може в результаті виборів 2019 вони там сидять і ******* ?
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12.08.2024 16:13 Ответить
Так міністр підтримував не ту сторону! 😊
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12.08.2024 15:44 Ответить
міністр підтримував у глибині душі, десь дуже глибоко, щоправда вже після того, як дізнався про затримання своїх корєшів
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12.08.2024 15:46 Ответить
"Очевидно, це настільки нефотогенічна історія для Галущенка, що його піар-аси видумали історію про те, що затримання заступника відбулось за його підтримки".

Хто б сумнівався ...
Зараз під кожною новиною про затримання гниди Хейла ганяють свори із побрехеньками про те, що відбитий риг Галущенко сам здав Хейла.

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12.08.2024 15:46 Ответить
Заступника Галущенка Гейла чи заступника Галущенка Х#йла? Щось я не в'їхав!
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12.08.2024 15:49 Ответить
Вот разные умники не устают нам внушать, что ужесточение наказания за коррупцию не приводит к ее уменьшению. Но давайте от противного: а что дает в этом плане практическая безнаказанность подобных преступлений практически ставшая нормой в нашей стране?
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12.08.2024 15:53 Ответить
З такою судовою системою та прокуратурою всілякі збільшення покарання тільки збільшує суму та і вся різниця... скільки вже корупціонерів відсиджється в ЄС та США... відсотків 10% не більше покарано та і то не факт о вони сидять а не похожі люди... там також є схеми
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12.08.2024 16:01 Ответить
ужесточение гипотетического наказания или фактического наказания ?

в Швеции наказание очень лёгкое и коррупция минимальная, а в Китае расстрел, но коррупции полно
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12.08.2024 22:30 Ответить
Два варіанти:
Якщо заступник крав, а міністр не в курсі, то навіщо такий міністр
Якщо заступник крав, а міністр у курсі і мовчав, значить у частці
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12.08.2024 15:54 Ответить
А він давно у своєму прізвищі букву змінив?
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12.08.2024 15:55 Ответить
Хех, виявляється, Хейла прийняли без відома його начальників, Галущенко збрехав! (а чи вперше?)

Ніколову вірю.
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12.08.2024 15:55 Ответить
Коли заходите в яку чиновницьку структуру - так і знайте - ви заходите до хабарників, зрадників і зелених підарасів. Щоб ви суки всі здохли.
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12.08.2024 16:02 Ответить
З такими пацанами при владі точно переможеш орду.
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12.08.2024 16:17 Ответить
Догадайтеся з одного разу, як його називали поза очі підлеглі і "колеги"?
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12.08.2024 16:23 Ответить
То есть Галущенко написал на своего зама донос в СБУ? Что СБУ и подтвердило. То есть Галущенко агент под прикрытием!
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12.08.2024 16:24 Ответить
https://www.facebook.com/MartinaBoguslavets/posts/pfbid02jbxVYouRs7A44dNRmVTrcCu7aLDq889aghhNgeQXMUcbXjXWHGpT35WBKMR7eCUHl?__cft__%5B0%5D=******************************************************************-eZKPW6wN8pMOszMKg-s6BUpjNOme35cv1Khrxy0iTUIuDfxNIz0CRpSXbz2dOd7Q4Haxgv2MxqfBScr4rrdgqvOFTtWjSICXT2scLKUjZdA&__tn__=%2CO%2CP-R Мартина Богуславець , колишній член громадської ради доброчесності (ліквідованої ЕрЗе), пише:
«Государства Украина нет и небыло никогда»
На жаль, хабар у півмільйона доларів це не кінець по Хейло. Здається, тепер є робота і для СБУ.
Затриманий сьогодні замміністра енергетики Хейло писав і шерив у себе на ФБ статті ось з таким наративами і назвами:
1. «Государства Украина нет и небыло никогда» або
2. «Борцов беркута таранит грузовик. Это метод прихода к власти нынешней хунты»
Звісно потім він це потер. Але памʼять Громадської ради доброчесності, в якій маю честь бути зараз членом, все береже.
В 2018 році ГРД робила висновок про невідповідність критеріям доброчесності дружини Хейло - судді апеляційного суду Донецької області Хейло Яни Валеріївни. І саме такі антиукраїнські цитати і витяги з фб Хейло зафіксовані в висновку ГРД. Тому терти було пізно.
Там дружина-суддя ще їздила часто в окупований Крим. Тому який був висновок по ній ГРД можете самі здогадатись.
Але що стосується нашого енергетика, то, думаю, якби СБУ, а не лише НАБУ, відкрили шафи і комірки, то імперські картини Шуфрича - це було б лише ягідки. Бо антиукраінська риторика від цієї людини публічно лунала ще давно.
Засмучує лише, що в 2024 уся ця наволоч, яка має проходити по держзраді, займає топ посади в кріслах заступників міністра.
Рафіновані мразі
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12.08.2024 16:30 Ответить
Ви не розумієте, то вони на дрони для ЗСУ збирали...
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12.08.2024 17:58 Ответить
Хейло? Уявляю як його підлеглі по за очі називали!
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12.08.2024 17:58 Ответить
пана ніколова з дозволу виправлю лише в одному - "генетичне сміття" в нас не лише міненерго; воно сидить на вулиці банковій, "фофік зєлєнскій" називається...
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12.08.2024 18:03 Ответить
Страна мафии и фунтов. Фунтов бесполезно сажать - нужно разматывать цепочку до мафии. Потому что мафия просто посадит нового фунта на должность.
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12.08.2024 18:24 Ответить
Що таке " УПД сорян..."?
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12.08.2024 18:30 Ответить
Від трахані в саунах клоуни,що ж ви падли творите?Мільйони євро в багажниках,мародерство на укріплення,.взятки не менше сотень тисяч,при владі дебіли і не добиті риги.Вічно мутний хер піду,і потужний дерьмак.Ці ,,новіє літца''ви хотіли,зебіли?Саме за них ви і ваші діти гинуть,хто на війні,а хтось в Тісі,Пруті і в Карпатах.
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12.08.2024 18:32 Ответить
Так там про поддержку с банковой , тоже нехрена "незнают " !
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12.08.2024 18:45 Ответить
Структури які мали б моніторити такі речі і нічого про таке не знали. Вони або ''в долі'', або бездарі яких треба гнати в тришиї!
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12.08.2024 19:11 Ответить
У нас навіть своє Хейло є. Я думаю гідний кандидат, відсотків 73 точно набрав би на виборах
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12.08.2024 20:19 Ответить
Мафія.
.... можливо не хейло, а походженням із heil-святий із трансформацією heilo
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12.08.2024 21:14 Ответить
Цьому х..йлу так начхати на нас, бо в нього нема совісті.
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12.08.2024 21:41 Ответить
У ХЕ(У)ЙЛА ЦЕ ПРИЗВИЩЕ, А ПОВНЕ ІМ'Я Й ПОБАТЬКОВІ ДЕ !!!???
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12.08.2024 23:24 Ответить
 
 