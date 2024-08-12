Заместителя Галущенко Хейло задержали еще 10 августа, НАБУ и САП о "поддержке" от министра "ничего не знают", - журналист Николов

Заместителя министра энергетики Александра Хейла задержали на взятке в $500 тыс. еще в субботу, 10 августа.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

"Задержанный прямо на взятке Хейло (да, это фамилия) - это стопроцентная креатура министра Галущенко и смотрящего за ним советника Игоря Миронюка (УПД, сорян, просто забыл отметить эту незаурядную фигуру в энергетическом фронте). До вторжения он крутился на руководящих должностях в различных энергокомпаниях - и частных, и государственных. В 2022 году Галущенко позвал его возглавить ГП "Укрвугілля" (это предприятие забирает уголь из государственных шахт). А прошлой осенью поднялся до "угольного" заместителя министра, и уже с этой должности собирал бабулесы за то, чему на самом деле должен был помогать - спасать государственное имущество от оккупантов.

Очевидно, это настолько нефотогеничная история для Галущенко, что его пиар-асы придумали историю о том, что задержание заместителя состоялось при его поддержке", - отметил он.

По словам Николова, о "поддержке" в НАБУ и САП "ничего не знают".

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"О ней говорит только татаровское СБУ. Более того, по данным моих источников, задержание Хейло поизошло в субботу. И, как мне подсказал коллега, именно в субботу в Минэнерго и узнали об этом факте. То есть вся поддержка министра свелась к тому, чтобы в свинячий голос в понедельник поставить вопрос об увольнении Хейло. Когда он уже второй день как был задержан в ресторане во время получения взятки", - добавил журналист.

Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.

В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейл был разоблачен при содействии министра.

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