Заместителя Галущенко Хейло задержали еще 10 августа, НАБУ и САП о "поддержке" от министра "ничего не знают", - журналист Николов
Заместителя министра энергетики Александра Хейла задержали на взятке в $500 тыс. еще в субботу, 10 августа.
Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.
"Задержанный прямо на взятке Хейло (да, это фамилия) - это стопроцентная креатура министра Галущенко и смотрящего за ним советника Игоря Миронюка (УПД, сорян, просто забыл отметить эту незаурядную фигуру в энергетическом фронте). До вторжения он крутился на руководящих должностях в различных энергокомпаниях - и частных, и государственных. В 2022 году Галущенко позвал его возглавить ГП "Укрвугілля" (это предприятие забирает уголь из государственных шахт). А прошлой осенью поднялся до "угольного" заместителя министра, и уже с этой должности собирал бабулесы за то, чему на самом деле должен был помогать - спасать государственное имущество от оккупантов.
Очевидно, это настолько нефотогеничная история для Галущенко, что его пиар-асы придумали историю о том, что задержание заместителя состоялось при его поддержке", - отметил он.
По словам Николова, о "поддержке" в НАБУ и САП "ничего не знают".
"О ней говорит только татаровское СБУ. Более того, по данным моих источников, задержание Хейло поизошло в субботу. И, как мне подсказал коллега, именно в субботу в Минэнерго и узнали об этом факте. То есть вся поддержка министра свелась к тому, чтобы в свинячий голос в понедельник поставить вопрос об увольнении Хейло. Когда он уже второй день как был задержан в ресторане во время получения взятки", - добавил журналист.
Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.
Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.
В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейл был разоблачен при содействии министра.
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Радуєтеся, що маєте свое хейло?
Українці будуть.
В Європі
Це факт - найздібніші і найініціативніші виїхали, прижились там і вже не повернуться в це царство торжества дебілів.
Їх замінять мігранти з Азії та Африки.
В разі перемоги України у класі твоїх внуків половина будуть Махмуди або Лі
чи може в результаті виборів 2019 вони там сидять і ******* ?
Хто б сумнівався ...
Зараз під кожною новиною про затримання гниди Хейла ганяють свори із побрехеньками про те, що відбитий риг Галущенко сам здав Хейла.
в Швеции наказание очень лёгкое и коррупция минимальная, а в Китае расстрел, но коррупции полно
Якщо заступник крав, а міністр не в курсі, то навіщо такий міністр
Якщо заступник крав, а міністр у курсі і мовчав, значить у частці
Ніколову вірю.
«Государства Украина нет и небыло никогда»
На жаль, хабар у півмільйона доларів це не кінець по Хейло. Здається, тепер є робота і для СБУ.
Затриманий сьогодні замміністра енергетики Хейло писав і шерив у себе на ФБ статті ось з таким наративами і назвами:
1. «Государства Украина нет и небыло никогда» або
2. «Борцов беркута таранит грузовик. Это метод прихода к власти нынешней хунты»
Звісно потім він це потер. Але памʼять Громадської ради доброчесності, в якій маю честь бути зараз членом, все береже.
В 2018 році ГРД робила висновок про невідповідність критеріям доброчесності дружини Хейло - судді апеляційного суду Донецької області Хейло Яни Валеріївни. І саме такі антиукраїнські цитати і витяги з фб Хейло зафіксовані в висновку ГРД. Тому терти було пізно.
Там дружина-суддя ще їздила часто в окупований Крим. Тому який був висновок по ній ГРД можете самі здогадатись.
Але що стосується нашого енергетика, то, думаю, якби СБУ, а не лише НАБУ, відкрили шафи і комірки, то імперські картини Шуфрича - це було б лише ягідки. Бо антиукраінська риторика від цієї людини публічно лунала ще давно.
Засмучує лише, що в 2024 уся ця наволоч, яка має проходити по держзраді, займає топ посади в кріслах заступників міністра.
Рафіновані мразі
.... можливо не хейло, а походженням із heil-святий із трансформацією heilo