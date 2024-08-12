Заступника Галущенка Хейла затримали ще 10 серпня, НАБУ та САП про "підтримку" від міністра "нічого не знають", - журналіст Ніколов
Заступника міністра енергетики Олександра Хейла затримали на хабарі у $500 тис. ще в суботу, 10 серпня.
Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.
"Затриманий прямо на хабарі Хейло (так, це прізвище) – це стовідсоткова креатура міністра Галущенка і смотрящего за ним радника Ігоря Миронюка (УПД сорян, просто забув відмітити цю непересічну постать в енергетичного фронту). До вторгнення він крутився на керівних посадах в різних енергокомпаніях – і приватних, і державних. В 2022 році Галущенко покликав його очолити ДП "Укрвугілля" (це підприємство забирає вугілля з державних шахт). А минулої осені піднявся до "вугільного" заступника міністра, і вже з цієї посади збирав бабулєси за те, чому насправді мав допомагати – рятувати державне майно від окупантів.
Очевидно, це настільки нефотогенічна історія для Галущенка, що його піар-аси видумали історію про те, що затримання заступника відбулось за його підтримки", - зазначив він.
За словами Ніколова, про "підтримку" в НАБУ та САП "нічого не знають".
"Про неї говорить тільки татарівське СБУ. Більше того, за даними моїх джерел, затримання Хейла відбулось в суботу. І як мені підказав колега, саме в суботу в Міненерго і дізнались про цей факт. Тобто вся підтримка міністра звелась до того, щоб в свинячий голос у понеділок поставити питання про звільнення Хейла. Коли він вже другий день як був затриманий в ресторані під час отримання хабаря", - додав журналіст.
Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.
Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра.
У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.
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Радуєтеся, що маєте свое хейло?
Українці будуть.
В Європі
Це факт - найздібніші і найініціативніші виїхали, прижились там і вже не повернуться в це царство торжества дебілів.
Їх замінять мігранти з Азії та Африки.
В разі перемоги України у класі твоїх внуків половина будуть Махмуди або Лі
чи може в результаті виборів 2019 вони там сидять і ******* ?
Хто б сумнівався ...
Зараз під кожною новиною про затримання гниди Хейла ганяють свори із побрехеньками про те, що відбитий риг Галущенко сам здав Хейла.
в Швеции наказание очень лёгкое и коррупция минимальная, а в Китае расстрел, но коррупции полно
Якщо заступник крав, а міністр не в курсі, то навіщо такий міністр
Якщо заступник крав, а міністр у курсі і мовчав, значить у частці
Ніколову вірю.
«Государства Украина нет и небыло никогда»
На жаль, хабар у півмільйона доларів це не кінець по Хейло. Здається, тепер є робота і для СБУ.
Затриманий сьогодні замміністра енергетики Хейло писав і шерив у себе на ФБ статті ось з таким наративами і назвами:
1. «Государства Украина нет и небыло никогда» або
2. «Борцов беркута таранит грузовик. Это метод прихода к власти нынешней хунты»
Звісно потім він це потер. Але памʼять Громадської ради доброчесності, в якій маю честь бути зараз членом, все береже.
В 2018 році ГРД робила висновок про невідповідність критеріям доброчесності дружини Хейло - судді апеляційного суду Донецької області Хейло Яни Валеріївни. І саме такі антиукраїнські цитати і витяги з фб Хейло зафіксовані в висновку ГРД. Тому терти було пізно.
Там дружина-суддя ще їздила часто в окупований Крим. Тому який був висновок по ній ГРД можете самі здогадатись.
Але що стосується нашого енергетика, то, думаю, якби СБУ, а не лише НАБУ, відкрили шафи і комірки, то імперські картини Шуфрича - це було б лише ягідки. Бо антиукраінська риторика від цієї людини публічно лунала ще давно.
Засмучує лише, що в 2024 уся ця наволоч, яка має проходити по держзраді, займає топ посади в кріслах заступників міністра.
Рафіновані мразі
.... можливо не хейло, а походженням із heil-святий із трансформацією heilo