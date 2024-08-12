Заступника Галущенка Хейла затримали ще 10 серпня, НАБУ та САП про "підтримку" від міністра "нічого не знають", - журналіст Ніколов

Заступника міністра енергетики Олександра Хейла затримали на хабарі у $500 тис. ще в суботу, 10 серпня.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Затриманий прямо на хабарі Хейло (так, це прізвище) – це стовідсоткова креатура міністра Галущенка і смотрящего за ним радника Ігоря Миронюка (УПД сорян, просто забув відмітити цю непересічну постать в енергетичного фронту). До вторгнення він крутився на керівних посадах в різних енергокомпаніях – і приватних, і державних. В 2022 році Галущенко покликав його очолити ДП "Укрвугілля" (це підприємство забирає вугілля з державних шахт). А минулої осені піднявся до "вугільного" заступника міністра, і вже з цієї посади збирав бабулєси за те, чому насправді мав допомагати – рятувати державне майно від окупантів.

Очевидно, це настільки нефотогенічна історія для Галущенка, що його піар-аси видумали історію про те, що затримання заступника відбулось за його підтримки", - зазначив він.

За словами Ніколова, про "підтримку" в НАБУ та САП "нічого не знають".

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"Про неї говорить тільки татарівське СБУ. Більше того, за даними моїх джерел, затримання Хейла відбулось в суботу. І як мені підказав колега, саме в суботу в Міненерго і дізнались про цей факт. Тобто вся підтримка міністра звелась до того, щоб в свинячий голос у понеділок поставити питання про звільнення Хейла. Коли він вже другий день як був затриманий в ресторані під час отримання хабаря", - додав журналіст.

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра.

У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.

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