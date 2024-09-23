Заместитель прокурора Запорожской области задержана на взятке 40 тыс. долл., - НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП разоблачили на получении взятки заместителя прокурора Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Чиновница выразила просьбу предоставить 40 тыс. дол. за изменение подследственности в уголовном производстве, обеспечение отмены ареста имущества и непривлечение лица к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Во время получения всей суммы взятки заместителя прокурора разоблачили "с поличным".

Решается вопрос о задержании и сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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