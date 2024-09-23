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Заместитель прокурора Запорожской области задержана на взятке 40 тыс. долл., - НАБУ. ФОТО
НАБУ и САП разоблачили на получении взятки заместителя прокурора Запорожской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Чиновница выразила просьбу предоставить 40 тыс. дол. за изменение подследственности в уголовном производстве, обеспечение отмены ареста имущества и непривлечение лица к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Во время получения всей суммы взятки заместителя прокурора разоблачили "с поличным".
Решается вопрос о задержании и сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
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+22 Валентин Коваль #587289
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А то что внезапно вскрывается, что во время войны
Та й виявляється що не всі корупціонери виїхали, як заявляв хрінпіду.
он, у Рєзнікова 17яйцевого і за бІльші зальоти - нічого - цвІтьОт і пахнєт на намарадерене...
Нет этого обычного прокурорского размаха
Чтобы купюры вываливались из багажника
А тут не на что даже посмотреть
Мелочевка...
Дякую,мне так понравилось
Чому ніхто не хоче за все це спитати з шабуніних, радіних, леменівих, маселок і іже з ними?
Хіба ви не розумієте, що це були реформи руйнування аби перепідпорядкувати ці органи псевдо борцям з корупцією?
Коли кабмін і депутати під тиском активістів - носіїв ефекту Даннінга Крюгера, малограматних фріків, постійно порушує закони щодо дотримання гарантій незалежності суддів, прокурорів, встановлені законом, ви чекаєте що там працюватимуть святі?
Лайна скрізь вистачає.
Єдина причина - тотальне беззаконня, безумний тиск безумних реформ під проводом тупоголових фріків, дебільних тестів не на професійну пригодність, а вербальну х...ю для менеджерів і торгових агетів, комівояжерів - бізнесменів.
Оце результат цієї х...і.
Ну, і вибори, як фейерверк безумства!
Скоро на держслужбі будуть робити ті хто по реформі міністра освіти закічить три класи начальної школи, бо пенсія достойна не світитиме.
Пані жолновіч вирішила пенсію нараховувати беручі середню зарплату з разрахунку за все трудове життя. Більше ніяких останніх 60 місяців на вибір, ніяких коефіцієнтів. Жирно буде.
Расстрел и конфискация всего имущества - необходимый минимум в этой ситуации.