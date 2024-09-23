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Заместитель прокурора Запорожской области задержана на взятке 40 тыс. долл., - НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП разоблачили на получении взятки заместителя прокурора Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Заступниця прокурора Запорізької області затримана на хабарі

"Чиновница выразила просьбу предоставить 40 тыс. дол. за изменение подследственности в уголовном производстве, обеспечение отмены ареста имущества и непривлечение лица к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Во время получения всей суммы взятки заместителя прокурора разоблачили "с поличным".

НАБУ затримала на хабарі прокурора

Решается вопрос о задержании и сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Читайте также: САП направила в суд дело экс-мера Сум Лысенко, задержанного на взятке в 2,13 млн грн

Автор: 

НАБУ (4223) взятка (6166) Запорожская область (3125) прокурор (1131) САП (2068)


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Топ комментарии
+22
Казали - будуть в суддів прокурорів гарні зарплати дебелі пенсіі -- не буде в іх середовищі корупціі -- хер вони вгадали
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23.09.2024 19:56
+16
я так думаю за тисяч 5 відпустять
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23.09.2024 19:47
+16
Байден, пачіму ми єщє нє в НАТА?
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23.09.2024 19:51
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я так думаю за тисяч 5 відпустять
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23.09.2024 19:47 Ответить
ні,взятка мала,якби лям і більше,тоді да
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23.09.2024 19:49 Ответить
Гривень.
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23.09.2024 19:50 Ответить
Співпраця зі слідством і ,... всемилостиве прощення.
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23.09.2024 20:45 Ответить
Байден, пачіму ми єщє нє в НАТА?
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23.09.2024 19:51 Ответить
і нехай дасть грошей. А то не вистачає.
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23.09.2024 19:56 Ответить
Патамушта, когда распад союза произошел, то те кто мозги имел - это страны восточного блока - те сразу туда побежали. Потому что знали. А у нас даже когда АТО уже было и захват Крыма, то четверть страны прыгало - "мы хатим в расею", пилять

А то что внезапно вскрывается, что во время войны
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23.09.2024 20:09 Ответить
Напевно пан не знайомий з цитатою найвеличнішого...
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23.09.2024 20:20 Ответить
Вибачте, але нас - чернь, не ознайомили з усіма премудростями цього великого плану. Та й хто ми, щоб у цю мудрість сунутися
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23.09.2024 20:22 Ответить
Про який саме великий план пан каже?
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23.09.2024 20:48 Ответить
Бідні прокурори, зовсім грошей мало їм платять.
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23.09.2024 19:56 Ответить
Казали - будуть в суддів прокурорів гарні зарплати дебелі пенсіі -- не буде в іх середовищі корупціі -- хер вони вгадали
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23.09.2024 19:56 Ответить
Замінити слово «прокурори» і «судді» на детективи і податківці, митники і антикорупціонери, міністри і радники, депутати і їх помічники, держслужбовці і бізнесмени, ВЛК І ТЦК....., міністри і їх зами, все буде так само вірно.
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23.09.2024 21:18 Ответить
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23.09.2024 20:01 Ответить
*********** так і не зрозуміла про яку корупцію в Україні говорять за кордонами.
Та й виявляється що не всі корупціонери виїхали, як заявляв хрінпіду.
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23.09.2024 20:05 Ответить
не закинула головному?
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23.09.2024 20:06 Ответить
Так ей всё равно нихера не будет.
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23.09.2024 20:11 Ответить
А толку? Там судья наверняка из их же секты
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23.09.2024 20:23 Ответить
Серед наших абвгдейок немає жодного члена чи членкині хто б не крав чи не брав, а затримують тих хто вчасно не ділиться...
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23.09.2024 20:26 Ответить
Та ні, тих хто не вміє брати.Можливо вона і поділилася, але не знає, що брати потрібно було через адвокатів чи помічників і ця дія говорить, що взяла вперше.
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23.09.2024 20:45 Ответить
40? Та це карманні кошти - це навіть не взятка по мірках зелених.....
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23.09.2024 20:27 Ответить
это был аванс
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23.09.2024 21:24 Ответить
пАйдьОт на пачьОтную пєнсію з кількома нулями після значущої цифри?.. - іншими словами епохи Зєлєнскага-Підєрмачного - тіха пайдьот в лєс..?
он, у Рєзнікова 17яйцевого і за бІльші зальоти - нічого - цвІтьОт і пахнєт на намарадерене...
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23.09.2024 20:28 Ответить
Гарна копійка, мені - досвіченому вчителю працювати 100 місяців... а початківцю - майже вдвічі більше... вітаю себе, нас, наших дітей, які з'**-ть звідси за першої можливості... під час війно крадуть і нічого... треба нагадати - як караються злочини під час війни? Чи ворон воронові....
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23.09.2024 20:28 Ответить
Ну що, заслужений діду, не обідно тобі, що не того вчився? Тим паче заслуженого вчителя не дають відразу, це треба років 20, мабуть, пропрацювати в школі. Мабуть сумно, коли на сумму хабаря для корупціонера казнокрада треба працювати 100 місяців ?
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23.09.2024 21:22 Ответить
Що це за ніщєброд?? Де потужність?
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23.09.2024 20:29 Ответить
Неловко даже
Нет этого обычного прокурорского размаха
Чтобы купюры вываливались из багажника
А тут не на что даже посмотреть
Мелочевка...

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23.09.2024 22:21 Ответить
Це аванс.
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23.09.2024 22:35 Ответить
Чудесно сказано!!!!!
Дякую,мне так понравилось
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23.09.2024 22:52 Ответить
Ну це так крайня взятка,а за всю "трудовую деятельность"і прапрапра....стане.
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23.09.2024 20:36 Ответить
Всі призначенці прокуратури виключно від Зеленського, там інших немає, бо уряд і Генпрокурор також виключно від Зеленського, бо в них навіть в парламенті монобільшість і створювати коаліцію не потрібно. Як виявилося у воюючій країні влада в одних руках створює загрозу для розпаду такої держави, де іі втоплять, або задавлять чиновники корупцією.
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23.09.2024 20:50 Ответить
Завтра на роботу вийде, продовжить розслідування...
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23.09.2024 21:05 Ответить
Спортивная рыбалка
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23.09.2024 21:24 Ответить
Для прокурора хабар був призначений, 100 пудово.
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23.09.2024 21:33 Ответить
Дякуйте реформам і тим хто їх проводив по «міжнародним» стандартам😂😂😂😂😂😂😂😂

Чому ніхто не хоче за все це спитати з шабуніних, радіних, леменівих, маселок і іже з ними?

Хіба ви не розумієте, що це були реформи руйнування аби перепідпорядкувати ці органи псевдо борцям з корупцією?

Коли кабмін і депутати під тиском активістів - носіїв ефекту Даннінга Крюгера, малограматних фріків, постійно порушує закони щодо дотримання гарантій незалежності суддів, прокурорів, встановлені законом, ви чекаєте що там працюватимуть святі?

Лайна скрізь вистачає.
Єдина причина - тотальне беззаконня, безумний тиск безумних реформ під проводом тупоголових фріків, дебільних тестів не на професійну пригодність, а вербальну х...ю для менеджерів і торгових агетів, комівояжерів - бізнесменів.
Оце результат цієї х...і.

Ну, і вибори, як фейерверк безумства!
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23.09.2024 21:36 Ответить
Раджу всім прочитати про наступні потужні і нестримні реформи від міністра антисоціальної політики.
Скоро на держслужбі будуть робити ті хто по реформі міністра освіти закічить три класи начальної школи, бо пенсія достойна не світитиме.
Пані жолновіч вирішила пенсію нараховувати беручі середню зарплату з разрахунку за все трудове життя. Більше ніяких останніх 60 місяців на вибір, ніяких коефіцієнтів. Жирно буде.
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23.09.2024 21:48 Ответить
А її їбало показати не хочете...!? Чи це держтаємниця !?
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23.09.2024 22:01 Ответить
На сайте Украинская Правда есть и её *****, и её имя/фамилия в этой же новости.
Расстрел и конфискация всего имущества - необходимый минимум в этой ситуации.
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24.09.2024 01:54 Ответить
Як завжди - ні прізвища, ні імені...щоб не дай Боже не зганьбити,не образити...тільки після вироку суду, якого ніколи не дочекаємося...
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23.09.2024 22:56 Ответить
Гадаю звідкілля в мадам на держслубі лексус питання не стало
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23.09.2024 22:57 Ответить
тепер ловлять не тих в кого по 4 ляма баксів в багажнику а тих в кого 40 тисяч
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24.09.2024 03:05 Ответить
якщо нам всіх прокурорів і суддів замінити британськими або американськими то нам не потрібно ні мвф ні **** ні кредити від розвинутих краін світу --- сонцесяйний зеля вже замінив з 22року штук 15 нач. вца за крадівництво і ні одна **** ні один пацюк не сидить --- откати хабарі откати хабарі і немає кінця і краю а оця показуха про затримання то для марахвону . десь та лярва комусь не ..доложила.. в кишеню
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24.09.2024 07:01 Ответить
.... цікаво, а ЄС І НАТО знають, що у нас такі розцінки на правосуддя, чи думають ,що у нас все ,,,чисто,,,
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24.09.2024 08:12 Ответить
 
 