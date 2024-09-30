Использовал военных для ремонта дома: Экс-военком из Запорожья сообщено о новом подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бывший глава Запорожского ТЦК и СП, которого подозревают в коррупции, привлекал военнослужащих к ремонту своего дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В 2023 году Бюро разоблачило экс-военкома на злоупотреблениях. Его обвиняют в безосновательном начислении повышенных выплат своим приближенным подчиненным на сумму более 1 млн грн.

Однако в ходе расследования этого дела вскрылись новые факты злоупотреблений.

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"В том же 2023 году чиновник решил использовать военнослужащих для ремонта своего нового дома. К работам он привлек работников районных военкоматов. Вместо службы они работали на строительстве с сохранением полного денежного обеспечения для военных. Чиновник незаконно издавал приказы о командировках военных и подписывал документы о безосновательных начислениях и выплатах", - говорится в сообщении.

Так, в феврале-июле 2023 года вместо службы трое работников запорожских районных военкоматов периодически выполняли ремонтные работы в доме военкома.

Сейчас ему сообщено о новом подозрении в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 364 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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