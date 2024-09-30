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Использовал военных для ремонта дома: Экс-военком из Запорожья сообщено о новом подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бывший глава Запорожского ТЦК и СП, которого подозревают в коррупции, привлекал военнослужащих к ремонту своего дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В 2023 году Бюро разоблачило экс-военкома на злоупотреблениях. Его обвиняют в безосновательном начислении повышенных выплат своим приближенным подчиненным на сумму более 1 млн грн.

Однако в ходе расследования этого дела вскрылись новые факты злоупотреблений.

Читайте: ТЦК приходит на металлургические заводы и мобилизует работников вместо поиска уклонистов, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

"В том же 2023 году чиновник решил использовать военнослужащих для ремонта своего нового дома. К работам он привлек работников районных военкоматов. Вместо службы они работали на строительстве с сохранением полного денежного обеспечения для военных. Чиновник незаконно издавал приказы о командировках военных и подписывал документы о безосновательных начислениях и выплатах", - говорится в сообщении.

Так, в феврале-июле 2023 года вместо службы трое работников запорожских районных военкоматов периодически выполняли ремонтные работы в доме военкома.

Сейчас ему сообщено о новом подозрении в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 364 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Запорізький ексвоєнком залучав військовослужбовців до ремонту свого будинку
Запорізький ексвоєнком залучав військовослужбовців до ремонту свого будинку
Запорізький ексвоєнком залучав військовослужбовців до ремонту свого будинку
Запорізький ексвоєнком залучав військовослужбовців до ремонту свого будинку

Автор: 

Запорожье (2670) ГБР (3005) ТЦК (547)


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Топ комментарии
+14
Ну а що? Зегундос відновив кріпацтво на державному рівні. Чому б воєнкому не стати новим дворянином.
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30.09.2024 12:56
+13
І все це ''з суворим дотриманням законів'' (тцкуни ******* таке словосполучення)
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30.09.2024 12:57
+5
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30.09.2024 12:55
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30.09.2024 12:55 Ответить
Невже на фоні війни можливо щось будувати окрім укріплення?! Таких на передову замість роботів по розмінуванню
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30.09.2024 12:56 Ответить
Приїджайте в Україну, ви будете здивовані. Нове будівництво перевершує обсяги знищенного москалями.
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30.09.2024 13:20 Ответить
Ну а що? Зегундос відновив кріпацтво на державному рівні. Чому б воєнкому не стати новим дворянином.
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30.09.2024 12:56 Ответить
І все це ''з суворим дотриманням законів'' (тцкуни ******* таке словосполучення)
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30.09.2024 12:57 Ответить
У них всіх якесь своє специфічне розуміння законів.
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30.09.2024 15:00 Ответить
А як інакше? -- не бути ж иому білою вороною
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30.09.2024 12:58 Ответить
Шоб сильно не виділятись серед воєнкомів )
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30.09.2024 15:01 Ответить
а їх кругом повно,головне щоб встигли відкат вкинути ''нужним ЛЮДЯМ''
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30.09.2024 12:59 Ответить
Не може бути. Це рашистське іпсо. Разом до перемоги!
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30.09.2024 13:06 Ответить
Ну так то лучше батрачить на начальника ТЦК, чем на фронт. Еще и деньги плотют. По пьяне разболтали и сдали "шефа". Кто ж кусает руку которая кормит?
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30.09.2024 13:11 Ответить
Я всегда ржу с таких новостей. Не сомневаюсь что вы бывали в военкомате.
Вы можете поверить что там служат плиточники от бога. Ота баба из 6-й комнаты - маляр от бога, а на посту стоит электрик с допусками. Какой смысл бесплатно использовать рукожопов? Только протяпать огород и убрать остатки кирпича. Взять бабки за отсрочку и на эти деньги нанять экскаватор в сто раз выгоднее чем бесплатным "рабам" раздать лопаты.
Эту херню пишут люди которые, как декабристы, очень далеки от народа строек.
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30.09.2024 13:42 Ответить
Жадность фраера сгубила. Такі люди патологічно не ******* за щось платити, вони звикли тільки брати.
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30.09.2024 16:31 Ответить
На обмін це ворог
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30.09.2024 13:15 Ответить
для ремонту свого нового будинку Джерело:

За які гроші?
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30.09.2024 13:19 Ответить
Кожна дупа бажає бути в теплі. За комфорт платять, ви не чули?
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30.09.2024 13:23 Ответить
це лише один з виборців зеленського, якому пощастило займати краще становище ніж інші і скористатись ним на повну
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30.09.2024 13:26 Ответить
який брутальний наклеп на тцк!!!

то інваліди-тцкашники після боїв під Покровськом проходили реабілітацію, відпрацьовуючи тематичні групові завдання на свіжому повітрі

а якщо чесно, то тре міняти структуру, бо вона вже ніколи не відбілиться...
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30.09.2024 13:41 Ответить
Та щось реформи на наших теренах не працюють. Якщо гівно назвати екскрементом, смердіти менше воно не стане.
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30.09.2024 15:04 Ответить
Какая харошая савєцкая традіция била, такую страну прасралі )))
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30.09.2024 14:36 Ответить
ТЦК та СП це теріторіальний центр корупції і Спеціальної Панщини?
Якщо це Теріторіальний Центр Коплектування та Сопіальної Підтримки чому він не сладова міністерства соціальної політики де всі мають бути виключно вільнлнайманами?
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30.09.2024 14:43 Ответить
Читаю та ригаю. Вже немає чим ригати...
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01.10.2024 16:08 Ответить
 
 