Использовал военных для ремонта дома: Экс-военком из Запорожья сообщено о новом подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бывший глава Запорожского ТЦК и СП, которого подозревают в коррупции, привлекал военнослужащих к ремонту своего дома.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
В 2023 году Бюро разоблачило экс-военкома на злоупотреблениях. Его обвиняют в безосновательном начислении повышенных выплат своим приближенным подчиненным на сумму более 1 млн грн.
Однако в ходе расследования этого дела вскрылись новые факты злоупотреблений.
"В том же 2023 году чиновник решил использовать военнослужащих для ремонта своего нового дома. К работам он привлек работников районных военкоматов. Вместо службы они работали на строительстве с сохранением полного денежного обеспечения для военных. Чиновник незаконно издавал приказы о командировках военных и подписывал документы о безосновательных начислениях и выплатах", - говорится в сообщении.
Так, в феврале-июле 2023 года вместо службы трое работников запорожских районных военкоматов периодически выполняли ремонтные работы в доме военкома.
Сейчас ему сообщено о новом подозрении в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 364 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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Вы можете поверить что там служат плиточники от бога. Ота баба из 6-й комнаты - маляр от бога, а на посту стоит электрик с допусками. Какой смысл бесплатно использовать рукожопов? Только протяпать огород и убрать остатки кирпича. Взять бабки за отсрочку и на эти деньги нанять экскаватор в сто раз выгоднее чем бесплатным "рабам" раздать лопаты.
Эту херню пишут люди которые, как декабристы, очень далеки от
народастроек.
За які гроші?
то інваліди-тцкашники після боїв під Покровськом проходили реабілітацію, відпрацьовуючи тематичні групові завдання на свіжому повітрі
а якщо чесно, то тре міняти структуру, бо вона вже ніколи не відбілиться...
Якщо це Теріторіальний Центр Коплектування та Сопіальної Підтримки чому він не сладова міністерства соціальної політики де всі мають бути виключно вільнлнайманами?