УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10455 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 907 22

Використовував війсьових для ремонту будинку: Ексвійськкому із Запоріжжя повідомлено про нову підозру. ФОТОрепортаж

Колишній очільник Запорізького ТЦК та СП, якого підозрюють у корупції, залучав військовослужбовців до ремонту свого будинку.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

У 2023 році Бюро викрило ексвійськкома на зловживаннях. Його обвинувачують у безпідставному нарахуванні підвищених виплат своїм наближеним підлеглим на суму понад 1 млн грн.

Проте під час розслідування цієї справи розкрилися нові факти зловживань.

Також читайте: ТЦК приходить на металургійні заводи і мобілізує працівників замість пошуку ухилянтів, - президент "Укрметалургпрому" Каленков

"У тому ж 2023 році посадовець вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку. До робіт він залучив працівників районних військкоматів. Замість служби вони працювали на будівництві зі збереженням повного грошового забезпечення для військових. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати", - йдеться в повідомленні.

Так, у лютому-липні 2023 року замість служби троє працівників запорізьких районних військкоматів періодично виконували ремонтні роботи у будинку військкома.

Наразі йому повідомлено про нову підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 1 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

Йому загрожує до 10 років тюрми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовозобов’язані, які не оновили облікові дані, перебувають у розшуку поліції, - Івано-Франківський обласний ТЦК

Запорізький ексвоєнком залучав військовослужбовців до ремонту свого будинку
Запорізький ексвоєнком залучав військовослужбовців до ремонту свого будинку
Запорізький ексвоєнком залучав військовослужбовців до ремонту свого будинку
Запорізький ексвоєнком залучав військовослужбовців до ремонту свого будинку

Автор: 

Запоріжжя (2285) ДБР (3511) ТЦК та СП (594)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Ну а що? Зегундос відновив кріпацтво на державному рівні. Чому б воєнкому не стати новим дворянином.
показати весь коментар
30.09.2024 12:56
+13
І все це ''з суворим дотриманням законів'' (тцкуни ******* таке словосполучення)
показати весь коментар
30.09.2024 12:57
+5
показати весь коментар
30.09.2024 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.09.2024 12:55 Відповісти
Невже на фоні війни можливо щось будувати окрім укріплення?! Таких на передову замість роботів по розмінуванню
показати весь коментар
30.09.2024 12:56 Відповісти
Приїджайте в Україну, ви будете здивовані. Нове будівництво перевершує обсяги знищенного москалями.
показати весь коментар
30.09.2024 13:20 Відповісти
Ну а що? Зегундос відновив кріпацтво на державному рівні. Чому б воєнкому не стати новим дворянином.
показати весь коментар
30.09.2024 12:56 Відповісти
І все це ''з суворим дотриманням законів'' (тцкуни ******* таке словосполучення)
показати весь коментар
30.09.2024 12:57 Відповісти
У них всіх якесь своє специфічне розуміння законів.
показати весь коментар
30.09.2024 15:00 Відповісти
А як інакше? -- не бути ж иому білою вороною
показати весь коментар
30.09.2024 12:58 Відповісти
Шоб сильно не виділятись серед воєнкомів )
показати весь коментар
30.09.2024 15:01 Відповісти
а їх кругом повно,головне щоб встигли відкат вкинути ''нужним ЛЮДЯМ''
показати весь коментар
30.09.2024 12:59 Відповісти
Не може бути. Це рашистське іпсо. Разом до перемоги!
показати весь коментар
30.09.2024 13:06 Відповісти
Ну так то лучше батрачить на начальника ТЦК, чем на фронт. Еще и деньги плотют. По пьяне разболтали и сдали "шефа". Кто ж кусает руку которая кормит?
показати весь коментар
30.09.2024 13:11 Відповісти
Я всегда ржу с таких новостей. Не сомневаюсь что вы бывали в военкомате.
Вы можете поверить что там служат плиточники от бога. Ота баба из 6-й комнаты - маляр от бога, а на посту стоит электрик с допусками. Какой смысл бесплатно использовать рукожопов? Только протяпать огород и убрать остатки кирпича. Взять бабки за отсрочку и на эти деньги нанять экскаватор в сто раз выгоднее чем бесплатным "рабам" раздать лопаты.
Эту херню пишут люди которые, как декабристы, очень далеки от народа строек.
показати весь коментар
30.09.2024 13:42 Відповісти
Жадность фраера сгубила. Такі люди патологічно не ******* за щось платити, вони звикли тільки брати.
показати весь коментар
30.09.2024 16:31 Відповісти
На обмін це ворог
показати весь коментар
30.09.2024 13:15 Відповісти
для ремонту свого нового будинку Джерело:

За які гроші?
показати весь коментар
30.09.2024 13:19 Відповісти
Кожна дупа бажає бути в теплі. За комфорт платять, ви не чули?
показати весь коментар
30.09.2024 13:23 Відповісти
це лише один з виборців зеленського, якому пощастило займати краще становище ніж інші і скористатись ним на повну
показати весь коментар
30.09.2024 13:26 Відповісти
який брутальний наклеп на тцк!!!

то інваліди-тцкашники після боїв під Покровськом проходили реабілітацію, відпрацьовуючи тематичні групові завдання на свіжому повітрі

а якщо чесно, то тре міняти структуру, бо вона вже ніколи не відбілиться...
показати весь коментар
30.09.2024 13:41 Відповісти
Та щось реформи на наших теренах не працюють. Якщо гівно назвати екскрементом, смердіти менше воно не стане.
показати весь коментар
30.09.2024 15:04 Відповісти
Какая харошая савєцкая традіция била, такую страну прасралі )))
показати весь коментар
30.09.2024 14:36 Відповісти
ТЦК та СП це теріторіальний центр корупції і Спеціальної Панщини?
Якщо це Теріторіальний Центр Коплектування та Сопіальної Підтримки чому він не сладова міністерства соціальної політики де всі мають бути виключно вільнлнайманами?
показати весь коментар
30.09.2024 14:43 Відповісти
Читаю та ригаю. Вже немає чим ригати...
показати весь коментар
01.10.2024 16:08 Відповісти
 
 