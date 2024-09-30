Використовував війсьових для ремонту будинку: Ексвійськкому із Запоріжжя повідомлено про нову підозру. ФОТОрепортаж

Колишній очільник Запорізького ТЦК та СП, якого підозрюють у корупції, залучав військовослужбовців до ремонту свого будинку.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

У 2023 році Бюро викрило ексвійськкома на зловживаннях. Його обвинувачують у безпідставному нарахуванні підвищених виплат своїм наближеним підлеглим на суму понад 1 млн грн.

Проте під час розслідування цієї справи розкрилися нові факти зловживань.

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"У тому ж 2023 році посадовець вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку. До робіт він залучив працівників районних військкоматів. Замість служби вони працювали на будівництві зі збереженням повного грошового забезпечення для військових. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати", - йдеться в повідомленні.

Так, у лютому-липні 2023 року замість служби троє працівників запорізьких районних військкоматів періодично виконували ремонтні роботи у будинку військкома.

Наразі йому повідомлено про нову підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 1 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

Йому загрожує до 10 років тюрми.

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