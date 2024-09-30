Використовував війсьових для ремонту будинку: Ексвійськкому із Запоріжжя повідомлено про нову підозру. ФОТОрепортаж
Колишній очільник Запорізького ТЦК та СП, якого підозрюють у корупції, залучав військовослужбовців до ремонту свого будинку.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
У 2023 році Бюро викрило ексвійськкома на зловживаннях. Його обвинувачують у безпідставному нарахуванні підвищених виплат своїм наближеним підлеглим на суму понад 1 млн грн.
Проте під час розслідування цієї справи розкрилися нові факти зловживань.
"У тому ж 2023 році посадовець вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку. До робіт він залучив працівників районних військкоматів. Замість служби вони працювали на будівництві зі збереженням повного грошового забезпечення для військових. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати", - йдеться в повідомленні.
Так, у лютому-липні 2023 року замість служби троє працівників запорізьких районних військкоматів періодично виконували ремонтні роботи у будинку військкома.
Наразі йому повідомлено про нову підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 1 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).
Йому загрожує до 10 років тюрми.
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Вы можете поверить что там служат плиточники от бога. Ота баба из 6-й комнаты - маляр от бога, а на посту стоит электрик с допусками. Какой смысл бесплатно использовать рукожопов? Только протяпать огород и убрать остатки кирпича. Взять бабки за отсрочку и на эти деньги нанять экскаватор в сто раз выгоднее чем бесплатным "рабам" раздать лопаты.
Эту херню пишут люди которые, как декабристы, очень далеки от
народастроек.
За які гроші?
то інваліди-тцкашники після боїв під Покровськом проходили реабілітацію, відпрацьовуючи тематичні групові завдання на свіжому повітрі
а якщо чесно, то тре міняти структуру, бо вона вже ніколи не відбілиться...
Якщо це Теріторіальний Центр Коплектування та Сопіальної Підтримки чому він не сладова міністерства соціальної політики де всі мають бути виключно вільнлнайманами?