СБУ задержала агентов РФ в Киеве, Харькове и Чернигове: Разведывали локации Сил обороны. ФОТОрепортаж

В Киеве, Харькове и Чернигове задержана агентурная группа ФСБ, которые разведывали локации Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что агенты действовали отдельно друг от друга, но замыкались на одного куратора России.

"Один из фигурантов выполнял вражеские задачи, выдавая себя за бывшего правоохранителя. В случае проверки документов он показывал фейковое ветеранское удостоверение. Все задержанные попали "на крючок" российской спецслужбы через Телеграм-каналы, где искали быстрого заработка. В обмен на деньги оккупанты отправили агентов обходить местность и скрыто фотографировать расположение личного состава и военной техники Сил обороны", - говорится в сообщении.

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В Киеве и Чернигове РФ интересовали места дислокации пограничных отрядов и пунктов управления ВСУ. В то же время в Харькове один из фигурантов отслеживал координаты укрепрайонов украинских войск, привлеченных к обороне областного центра.

Известно, что деятельность вражеской группы координировал кадровый сотрудник военной контрразведки ФСБ. Уже установлена его личность и другие персональные данные.

Всех трех агентов задержали "на горячем", когда те проводили доразведку вблизи военных объектов.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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