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Новости Фото Война
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СБУ задержала агентов РФ в Киеве, Харькове и Чернигове: Разведывали локации Сил обороны. ФОТОрепортаж

В Киеве, Харькове и Чернигове задержана агентурная группа ФСБ, которые разведывали локации Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что агенты действовали отдельно друг от друга, но замыкались на одного куратора России.

"Один из фигурантов выполнял вражеские задачи, выдавая себя за бывшего правоохранителя. В случае проверки документов он показывал фейковое ветеранское удостоверение. Все задержанные попали "на крючок" российской спецслужбы через Телеграм-каналы, где искали быстрого заработка. В обмен на деньги оккупанты отправили агентов обходить местность и скрыто фотографировать расположение личного состава и военной техники Сил обороны", - говорится в сообщении.

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В Киеве и Чернигове РФ интересовали места дислокации пограничных отрядов и пунктов управления ВСУ. В то же время в Харькове один из фигурантов отслеживал координаты укрепрайонов украинских войск, привлеченных к обороне областного центра.

Известно, что деятельность вражеской группы координировал кадровый сотрудник военной контрразведки ФСБ. Уже установлена его личность и другие персональные данные.

Всех трех агентов задержали "на горячем", когда те проводили доразведку вблизи военных объектов.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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СБУ затримала трьох агентів РФ у Києві, Харкові та Чернігові
СБУ затримала трьох агентів РФ у Києві, Харкові та Чернігові
СБУ затримала трьох агентів РФ у Києві, Харкові та Чернігові
СБУ затримала трьох агентів РФ у Києві, Харкові та Чернігові
СБУ затримала трьох агентів РФ у Києві, Харкові та Чернігові
СБУ затримала трьох агентів РФ у Києві, Харкові та Чернігові

Автор: 

Киев (25571) СБУ (19923) Харьков (7509) Чернигов (885)


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Топ комментарии
+7
дайте рыло черта из Чернигова
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26.09.2024 13:16
+7
І нахера блюрити **@льники цих підарів?... І скільки ще їх наплодять и наплодили к@цапи?
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26.09.2024 13:22
+5
А почему не мордой в асфальт и руки за спину не ломают? Зато ухилянтов скручивают избивают и бусифицируют как самых опасных террористов, которые минимум тысячи людей убили
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26.09.2024 13:27
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дайте рыло черта из Чернигова
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26.09.2024 13:16 Ответить
вибачаюсь ... невже чернігівчани не пізнають ??
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26.09.2024 14:04 Ответить
І нахера блюрити **@льники цих підарів?... І скільки ще їх наплодять и наплодили к@цапи?
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26.09.2024 13:22 Ответить
А почему не мордой в асфальт и руки за спину не ломают? Зато ухилянтов скручивают избивают и бусифицируют как самых опасных террористов, которые минимум тысячи людей убили
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26.09.2024 13:27 Ответить
Варто було б ввести більш жорстоке покарання за такі злочини, від їхньої інформації гинуть наші захисники, хіба що на обмін, але кому потрібен зрадник.....
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26.09.2024 13:30 Ответить
Так у цьому ж і їх заслуга перед зеленню
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26.09.2024 16:00 Ответить
Шоттам по агенту козырю, портнову, баканову и кулиничу? Новостей нииа?
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26.09.2024 13:41 Ответить
Блін ... Вони коли-небуть закінчаться ??
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26.09.2024 14:03 Ответить
Так, коли почнеться відстріл.
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26.09.2024 14:07 Ответить
Шо там по агентах Єрмак, Татаров, Баканов, Портнов, Бойко...................?!
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26.09.2024 14:06 Ответить
Керують.
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26.09.2024 14:09 Ответить
Друзі,ви звернули увагу? СБУ постійно хвацько звітує про затримання таких агентів але у всіх них чомусь заблюрені морди,і що з ними відбувається потім,адже їх тисячі? Їх судять? Де вони сидять? Які їх прізвища,де їх родичі і дружки живуть? Таке враження,що їх тихенько відпускають,а найбільш важливих обмінюють на "наших героїв" але чомусь ніколи не на азовців....Чому навколо коректувальників така таємниця завжди?
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26.09.2024 15:58 Ответить
Доти доки влада України буде толерантно відноситись до зрадників, диверсантів, коригувальників, колоборантів доти будуть в нас вбивства, взриви об'єктів, коригування обстрілів ракетами та дронами і будуть гинути українці. Владі, верховній раді треба вже кінець кінцем зрозуміти що в Україні війна і є загроза існуванню держави. Тому цих покидьків треба знищувати, іншого виходу немає. Або вони знищать нас. Знищувати їх і крапка, підчас війни з ворогами не панькаються а ЗНИЩУЮТЬ.
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26.09.2024 16:12 Ответить
 
 