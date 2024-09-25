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Сливал места размещения ВСУ: СБУ сообщила о подозрении "блогеру" Стахиву. ФОТОрепортаж

Львовскому псевдоактивисту Остапу Стахиву сообщено о новом подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"За несколько месяцев до начала полномасштабной войны фигурант подстрекал людей устраивать массовые беспорядки и захватывать госучреждения под видом "движения антивакцинаторов". Находясь в статусе обвиняемого во время полномасштабного вторжения, фигурант продолжил антиукраинскую деятельность", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в соцсетях он утверждал, что российскую вооруженную агрессию якобы вызвали "третьи страны", которые "спровоцировали" РФ к полномасштабному вторжению в Украину. Также во время одного из своих прямых эфиров в соцсетях фигурант публично озвучил точную локацию расположения одного из подразделений украинских защитников, чем подверг их опасности.

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"Кроме этого он организовал онлайн-курсы "журналистики", на которых, среди прочего, учил своих последователей противодействовать мобилизации в Украине. Стоимость курсов составляла 7 тыс. грн с одного слушателя. После завершения обучения фигурант обещал своим клиентам удостоверение журналиста международного образца.

Впрочем, вместо обещанных документов он выдавал "выпускникам" фиктивные удостоверения местной газеты, которая потеряла аккредитацию еще весной этого года", - отметили в Службе безопасности.

Правоохранители провели обыски в его доме, обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения), ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски у псевдоактивиста Стахива.

16 ноября 2021 года сотрудники СБУ сообщили Остапу Стахиву о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти).

По данным СБУ, спецслужба блокировала деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. По данным СБУ, участники группы призывали к "насильственному изменению конституционного строя".

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СБУ повідомила про підозру псевдоактивісту Стахіву
СБУ повідомила про підозру псевдоактивісту Стахіву
СБУ повідомила про підозру псевдоактивісту Стахіву

Автор: 

СБУ (19920) Стахив Остап (17)


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Топ комментарии
+14
якщо посадять,то на одного придурка, зрадника, любителя бабла стані менше на горизонті
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25.09.2024 16:15
+8
На початку вторгнення, він та оточення, в мережі почали утворювати групи по різним областям України, після того як один з його оточення став мером херсонської народної республіки, стало зрозуміло що це компанія майбутніх мерів народних республік та навіщо вони утворюють групи по областям, але СБУ "швидкого" реагування, помітила тільки зараз
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25.09.2024 16:26
+7
нарешті зайнялися цим *********.
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25.09.2024 16:37
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якщо посадять,то на одного придурка, зрадника, любителя бабла стані менше на горизонті
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25.09.2024 16:15 Ответить
Вирішується питання підозри - він ше Тису не форсував?
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25.09.2024 16:23 Ответить
десь посередині - допливає.....
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25.09.2024 16:49 Ответить
На початку вторгнення, він та оточення, в мережі почали утворювати групи по різним областям України, після того як один з його оточення став мером херсонської народної республіки, стало зрозуміло що це компанія майбутніх мерів народних республік та навіщо вони утворюють групи по областям, але СБУ "швидкого" реагування, помітила тільки зараз
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25.09.2024 16:26 Ответить
Attention-whore отримала достойну увагу))
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25.09.2024 16:30 Ответить
СБУ має поцікавитись його зв'язками з відомим зрадником стрємоусовим, якого вже хробаки напевно доїли.
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25.09.2024 16:31 Ответить
Шо до вакцинації, треба визнати, що це таки була грандіозна аферера з продажу вакцини,
але у даному випадку, здається, це ширма
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25.09.2024 16:32 Ответить
нарешті зайнялися цим *********.
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25.09.2024 16:37 Ответить
Як скоро побачимо його в Румунії як політично переслідуваного?
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25.09.2024 17:05 Ответить
Каструвати...
І на розмінування... На передок...
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25.09.2024 17:40 Ответить
Якщо каструвати,то в задок...
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27.09.2024 12:20 Ответить
"16 листопада 2021 року співробітники СБУ повідомили Остапу Стахіву про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади)." потім відсмоктали в Остапа і впали в сплячку на ТРИ роки.
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25.09.2024 17:48 Ответить
Через пару днів повідомлять,що якийсь нехороший прикордонник пропустив його за кордон,ще через тиждень йогго гучно оголосять у розшук...
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25.09.2024 19:04 Ответить
А чому такі , як це чучело , ще не за гратами ? Особисто я відправляв би їх в росію - там йому була б і мобілізація , і демобілізація .
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25.09.2024 19:28 Ответить
гнидо!
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25.09.2024 20:19 Ответить
 
 