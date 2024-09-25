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12 209 18

Зливав локації розміщення ЗСУ: СБУ повідомила про підозру "блогеру" Стахіву. ФОТОрепортаж

Львівському псевдоактивісту Остапу Стахіву повідомлено про нову підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За декілька місяців до початку повномасштабної війни фігурант підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом "руху антивакцинаторів". Перебуваючи у статусі обвинуваченого під час повномасштабного вторгнення, фігурант продовжив антиукраїнську діяльність", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, у соцмережах він стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили "треті країни", які "спровокували" РФ до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах фігурант публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів українських захисників, чим наразив їх на небезпеку. 

Також читайте: Розвідував геолокації штабів та укріпрайонів ЗСУ: СБУ затримала агента РФ у Покровську. ФОТО

"Окрім цього він організував онлайн-курси "журналістики", на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні. Вартість курсів становила 7 тис. грн з одного слухача. Після завершення навчання фігурант обіцяв своїм клієнтам посвідчення журналіста міжнародного зразка.

Утім, замість обіцяних документів він видавав "випускникам" фіктивні посвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію ще навесні цього року", - зазначили в Службі безпеки.

Правоохоронці провели обшуки у його помешканні, виявлено мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану), ч. 1 і ч. 2 ст. 190 (шахрайство).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що СБУ проводить обшуки у псевдоактивіста Стахіва.

16 листопада 2021 року співробітники СБУ повідомили Остапу Стахіву про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).

За даними СБУ, спецслужба блокувала діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у країні. За даними СБУ, учасники групи закликали до "насильницької зміни конституційного ладу".

Читайте: Фінансували російську агентуру в Україні: Викрито мережу підпільних брокерів підсанкційної Webmoney. ФОТОрепортаж

СБУ повідомила про підозру псевдоактивісту Стахіву
СБУ повідомила про підозру псевдоактивісту Стахіву
СБУ повідомила про підозру псевдоактивісту Стахіву

Автор: 

СБУ (12842) Стахів Остап (18)


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Топ коментарі
+14
якщо посадять,то на одного придурка, зрадника, любителя бабла стані менше на горизонті
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25.09.2024 16:15
+8
На початку вторгнення, він та оточення, в мережі почали утворювати групи по різним областям України, після того як один з його оточення став мером херсонської народної республіки, стало зрозуміло що це компанія майбутніх мерів народних республік та навіщо вони утворюють групи по областям, але СБУ "швидкого" реагування, помітила тільки зараз
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25.09.2024 16:26
+7
нарешті зайнялися цим *********.
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25.09.2024 16:37
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якщо посадять,то на одного придурка, зрадника, любителя бабла стані менше на горизонті
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25.09.2024 16:15 Відповісти
Вирішується питання підозри - він ше Тису не форсував?
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25.09.2024 16:23 Відповісти
десь посередині - допливає.....
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25.09.2024 16:49 Відповісти
На початку вторгнення, він та оточення, в мережі почали утворювати групи по різним областям України, після того як один з його оточення став мером херсонської народної республіки, стало зрозуміло що це компанія майбутніх мерів народних республік та навіщо вони утворюють групи по областям, але СБУ "швидкого" реагування, помітила тільки зараз
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25.09.2024 16:26 Відповісти
Attention-whore отримала достойну увагу))
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25.09.2024 16:30 Відповісти
СБУ має поцікавитись його зв'язками з відомим зрадником стрємоусовим, якого вже хробаки напевно доїли.
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25.09.2024 16:31 Відповісти
Шо до вакцинації, треба визнати, що це таки була грандіозна аферера з продажу вакцини,
але у даному випадку, здається, це ширма
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25.09.2024 16:32 Відповісти
нарешті зайнялися цим *********.
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25.09.2024 16:37 Відповісти
Як скоро побачимо його в Румунії як політично переслідуваного?
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25.09.2024 17:05 Відповісти
Каструвати...
І на розмінування... На передок...
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25.09.2024 17:40 Відповісти
Якщо каструвати,то в задок...
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27.09.2024 12:20 Відповісти
"16 листопада 2021 року співробітники СБУ повідомили Остапу Стахіву про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади)." потім відсмоктали в Остапа і впали в сплячку на ТРИ роки.
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25.09.2024 17:48 Відповісти
Через пару днів повідомлять,що якийсь нехороший прикордонник пропустив його за кордон,ще через тиждень йогго гучно оголосять у розшук...
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25.09.2024 19:04 Відповісти
А чому такі , як це чучело , ще не за гратами ? Особисто я відправляв би їх в росію - там йому була б і мобілізація , і демобілізація .
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25.09.2024 19:28 Відповісти
гнидо!
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25.09.2024 20:19 Відповісти
 
 