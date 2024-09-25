Финансировали российскую агентуру в Украине: Разоблачена сеть подпольных брокеров подсанкционной Webmoney. ФОТОрепортаж
Правоохранители ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, которые работали через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ и БЭБ.
По имеющимся данным, часть переводов через эту платформу была предназначена для финансирования российской агентуры в нашем государстве.
Задержаны 12 "брокеров"
В результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины разоблачены 12 дельцов, которые подозреваются в незаконной деятельности.
По материалам дела, участники "схемы" нелегально принимали электронные средства от клиентов, в частности из РФ, а затем конвертировали их в нужную валюту и переводили на банковские реквизиты или в наличные.
Таким образом с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте.
С каждой транзакции фигуранты имели свой "процент". Для поиска потенциальных клиентов использовали специализированные сайты, где размещали рекламные объявления.
Следователи провели 14 обысков в 10 областях Украины
Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ривненской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами преступлений.
Сейчас всем 12 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).
Решается вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
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