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Финансировали российскую агентуру в Украине: Разоблачена сеть подпольных брокеров подсанкционной Webmoney. ФОТОрепортаж

Правоохранители ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, которые работали через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ и БЭБ.

По имеющимся данным, часть переводов через эту платформу была предназначена для финансирования российской агентуры в нашем государстве.

Задержаны 12 "брокеров"

В результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины разоблачены 12 дельцов, которые подозреваются в незаконной деятельности.

По материалам дела, участники "схемы" нелегально принимали электронные средства от клиентов, в частности из РФ, а затем конвертировали их в нужную валюту и переводили на банковские реквизиты или в наличные.

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СБУ та БЕБ викрили мережу підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру в Україні
СБУ та БЕБ викрили мережу підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру в Україні

Таким образом с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

С каждой транзакции фигуранты имели свой "процент". Для поиска потенциальных клиентов использовали специализированные сайты, где размещали рекламные объявления.

СБУ та БЕБ викрили мережу підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру в Україні

Следователи провели 14 обысков в 10 областях Украины

Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ривненской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами преступлений.

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Сейчас всем 12 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Решается вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

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СБУ та БЕБ викрили мережу підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру в Україні
СБУ та БЕБ викрили мережу підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру в Україні
СБУ та БЕБ викрили мережу підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру в Україні
СБУ та БЕБ викрили мережу підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру в Україні

Автор: 

СБУ (19920) WebMoney (16) Бюро экономической безопасности (207)


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Ближче до миру, ніж ми собі думаємо!
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25.09.2024 15:59 Ответить
webmoney ще існують?! я гадав, що вони здохли ще років з 5 тому.....
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25.09.2024 16:06 Ответить
 
 