Производитель фортификаций BetonEnergo обратился к президенту из-за давления БЭБ

Глава одного из ведущих производителей фортификаций и укрытий - компании BetonEnergo Александр Мазурок сообщил, что Бюро экономической безопасности полностью заблокировало работу компании и таким образом оставило новые инфраструктурные объекты и гражданских лиц без защиты.

Об этом он заявил в своем видеообращении к президенту Зеленскому, опубликованном на его странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Произвол и давление на бизнес, пожалуй, уже давно стали визитной карточкой отечественных силовиков. Но я наивно полагал, что стратегически важные предприятия, от работы которых зависит безопасность государства, сохранность инфраструктуры и жизни тысяч людей, не могут быть объектами этой "охоты". Но, как сказали детективы БЭБ на одном из 12 обысков, состоявшихся в 7.20 утра в домах наших сотрудников, офисах и областных подразделениях компании - "то, что мы вас кошмарим, означает, что вы вышли на необходимый уровень". Правильно ли я понял, что это и была перезагрузка БЭБ, о которой просил весь украинский бизнес и западные партнеры?" - заявил Мазурок.

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По его словам, атака на BetonEnergo состоялась 12 сентября, когда по 12 адресам компании в Киеве и параллельно в пяти подразделениях, на производствах и офисах в двух разных городах Украины прошли обыски и изъятие документов. В ходе этих обысков дома у сотрудников правоохранители создали дискомфорт для их семей - детей и пожилых родителей.

По словам председателя BetonEnergo, претензии, которые БЭБ обвиняет предприятию - о несоответствии их укрытий классу защиты А-II, защиты от взрывной волны, являются ничем не подтвержденными и не соответствуют действительности.

"Эти претензии смехотворны. У нас есть три отдельных исследования, которые это подтверждают. Одно из них - это заключение Института ГСЧС, целая научная работа на 60 страниц, второй протокол - натурных испытаний Университета обороны, который показывает, что звенья выдерживают 43 тонны. И наконец - есть протокол натурных отстрелов на полигонах, где мы взрывали 152-ю мину в пяти метрах от нашего укрытия. Все эти документы подтверждают, что все обвинения, которые нам инкриминируются, не имеют никакой связи со здравым смыслом", - отметил Александр Мазурок.

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По его мнению, действия БЭБ сознательно направлены на подрыв репутации и блокирование работы компании, что, учитывая профиль предприятия в условиях войны, можно расценивать как подрыв обороноспособности и национальной безопасности Украины.

Руководство BetonEnergo обратилось с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому.

"Просим Президента как гаранта Конституции вмешаться и остановить этот беспредел, который происходит по отношению к нашей компании. Ведь те приоритеты, которые вы ставите на Ставке по защите энергетики и строительства фортификационных сооружений, под угрозой. Потому что БЭБ блокирует работу одного из ключевых заводов, который производит продукцию по данным направлениям", - резюмировал Александр Мазурок.

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