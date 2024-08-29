Суд змінив запобіжний захід Коломойському на заставу в 1,9 мільярда гривень. Але він залишиться у СІЗО (оновлено)

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід Ігорю Коломойському з тримання під вартою на заставу у розмірі 1,88 млрд грн.

Відповідне рішення суд ухвалив 29 серпня, задовольнивши клопотання БЕБ, погодджене Офісом генпрокурора, повідомляється на сайті суду.

"Необхідність зміни запобіжного заходу детективом у клопотанні обґрунтовано вимогами ч. 3 ст. 197 КПК України. Так, вказаною нормою кримінального процесуального закону передбачено, що граничний строк тримання особи під вартою під час досудового розслідування не повинен перевищувати, зокрема 12 місяців, у кримінальному провадженні щодо тяжких та особливо тяжких злочинів", – пояснили в суді.

Там нагадали, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Коломойського обрали 2 вересня 2023 року, а отже, граничний строк тримання його під вартою під час досудового розслідування закінчується 2 вересня 2024 року.

Тому за результатами судового розгляду слідчий суддя задовольнив клопотання детектива ДБР та змінив запобіжний захід Коломойському з тримання під вартою на заставу у розмірі 1,88 млрд грн.

Під час судового засідання прокурор Сергій Демінчук зауважив, що Коломойський залишатиметься під вартою, оскільки щодо нього діє ще один запобіжний захід в іншій справі, передає Суспільне.

"Наскільки мені відомо, є інша ухвала слідчого судді Печерського районного суду, за якою Ігорю Валерійовичу продовжено строк дії тримання його під вартою в межах іншого кримінального провадження. Тому він надалі буде триматися під вартою", – додав Демінчук.

Адвокат В'ячеслав Криглевич підтвердив, Шевченківський суд не може звільнити Коломойського з-під варти, бо щодо нього є інше провадження. За ним Коломойського утримуватимуть щонайменше до 25 жовтня.

Як повідомлялося, 21 серпня Бюро економічної безпеки повідомило про завершення досудового розслідування стосовно ексвласника "Приватбанку", бізнесмена Ігоря Коломойського за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу "Приватбанку", а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані, уточнювали у БЕБ.

Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

9 серпня повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки повідомили про зміну раніше оголошеної підозри Ігорю Коломойському у справі про привласнення коштів "Приватбанку". Зокрема, до підозри внесені зміни та додані уточнені механізми вчинення злочинів.

У чому підозрюють Коломойського

Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.

7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". Наразі САП оскаржує це рішення у Верховному Суді.

15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).