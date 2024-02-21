Голова САП оцінив шанси довести до суду справу проти Коломойського

Слідство оцінює як високі шанси завершити розслідування у справі за підозрою бізнесмену Ігоря Коломойському в заволодінні 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку".

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко розповів на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Щодо справи "Приватбанку" і цього епізоду, то наразі оскаржується певна частина рішень, ухвалених першою судовою інстанцією і підтриманих апеляційною інстанцією", – сказав Клименко.

Керівник САП уточнив, що антикорупційні органи зможуть зробити "висновки у цій справі – чи буде вона мати перспективу" після того, як рішення за проміжними скаргами ухвалить Верховний Суд.

"На мою думку, у нас дуже високі шанси на те, щоб ця справа була направлена до суду", – додав Клименко.

Як повідомлялося, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку". Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

Зокрема, НАБУ повідомило Коломойському та та п'ятьом його колишнім топменеджерам про підозру у заволодінні коштами "Приватбанку" на суму понад 9,2 млрд грн. Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового".

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Водночас Служба безпеки України оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Правоохоронці встановили, що бізнесмен упродовж 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон. При цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Крім того, у період з 2013 до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, до складу якого входили співробітники банку, в якому він був засновником і акціонером, повідомляли в СБУ.