БЕБ виявило масштабне розкрадання коштів на будівництві шкільних укриттів під час війни

Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення або заволодіння майном в особливо великих розмірах) за фактами привласнення коштів на будівництві укриттів для навчальних закладів.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, слідство встановило, що під час проведення закупівель швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту для навчальних закладів у 2023-2024 роках службовці компаній, що займаються їх виготовленням, змовилися з посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.

Завдяки цього, приватні компанії здійснили постачання та монтаж укриттів цивільного захисту, які не відповідають вимогам ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту".

Це підтверджується висновками судової будівельно-технічної та економічної експертиз, проведеними державними експертними установами, наголошують у БЕБ.

"В рамках будівельно - технічної експертизи здійснено огляд найпростіших укриттів цивільного захисту у Київській області, в ході якого встановлені порушення вимог ДБН й ДСТУ та невідповідність предмета закупівлі, що призвели до розкрадання бюджетних коштів асигнованих на виконання Державної програми щодо забезпечення навчальних закладів укриттями цивільного захисту на суму 379 млн грн", – йдеться у повідомленні.

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Лише у Київській області сума вже встановлених збитків становить понад 20 млн грн, уточнили у пресслужбі Бюро.

Співробітники БЕБ також з'ясували, що по укриттях цивільного захисту не проводились контрольні випробування, а існуючі висновки однієї з експертних установ ґрунтуються виключно на теоретичних дослідженнях. Крім того, в тендерній документації зазначені норми ДБН, що на дату укладання договорів були не чинними.

В межах розслідування справи детективи провели обшуки за місцем виробничих потужностей підприємства постачальника, місцем проживання службових осіб, в їх транспортних засобах та в навчальних закладах, які придбали укриття цивільного захисту.

Під час обшуків вилучена документація по вже виконаним контрактам щодо постачання укриттів цивільного захисту на адресу закладів освіти, при цьому серверне обладнання не вилучалось, а поточна діяльність підприємства не обмежувалася.

У БЕБ додали, що раніше матеріали по двом епізодам у цьому кримінальному були скеровані до суду.

Скільки коштують шкільні укриття?

Як повідомлялося, вартість підземних шкіл, які зводять у Запорізькій області, засекретивши кошториси, виявилась майже найвищою в Україні. Їх випереджає лише одне укриття в селі Наталине на Харківщині.

Крім того, раніше мер Вишневого від "Слуги народу" Ілля Діков замовив будівництво найдорожчого в Україні укриття за завищеними цінами.