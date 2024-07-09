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Новини
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Будівництво шкільних укриттів на Харківщині виявилося вдвічі дорожчим, ніж в інших регіонах

укриття

На Харківщині оголосили торги на будівництво трьох протирадіаційних укриттів у школах очікуваною вартістю понад 100 млн грн кожне. 

Очікувана вартість будівництва квадратного метра у двох із них удвічі вища, ніж у інших областях, повідомляють Наші гроші із посиланням на підрахунки "Харківського антикорупційного центру" (ХАЦ).

Зокрема, найдорожчим виявилось уже збудоване за 73 млн грн укриття площею 457 кв. м у Люботині – вартість його будівництва становила 159 000 грн за квадратний метр.

Саме це укриття Харківська ОВА використовувала для порівняння при визначенні вартості майбутнього будівництва сховища площею 1 143 кв. м у Близнюках очікуваною вартістю 114 млн грн. Отже, це укриття обійдеться приблизно у 100 000 грн за "квадрат".

Крім того, Харківська ОВА планує збудувати укриття на 400 людей площею 1 382 кв. м у Наталиному, воно коштуватиме 92 000 грн за "квадрат".

Натомість у Краснопавлівці вартість будівництва укриття вдвічі більшою площею 2 924 кв. м становитиме 42 681 грн за "квадрат". Це вдвічі дешевше від Близнюків і Наталиного.

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В інших областях вартість будівництва укриттів за "квадрат" також нижча від Близнюків і Наталиного. Наприклад, на Київщині у Вишневому планують збудувати укриття площею 2 297 кв. м за 123 млн грн, тобто по 53 409 грн за "квадрат", а в Боярці – площею 1 655 кв. м за 57 млн грн, тобто 34 259 грн за "квадрат".

Крім того, ХАЦ відшукав іще два дешевші приклади в Запоріжжі (80 000 грн за "квадрат") і Кривому Розі (60 000 грн за "квадрат").

Вартість будівництва шкільних укриттів

Автор: 

тендер (2188) Харків (732) Харківщина (262) школа (256) закупівлі (2658) укриття (110)


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Нажаль,це вже традиційно(Згадайте лавки в метро при калясочнику(
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09.07.2024 19:01 Відповісти
Прошу, тільки скрипки Страдіварі у ті укриття не закупайте.
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09.07.2024 22:22 Відповісти
Все те ж квартальне керування. Коронавірус все спише. Тепер ще скаженіше крадуть, бо війна дозволяє, і війна все спише.
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09.07.2024 22:26 Відповісти
Так у нас же є патріот від найвеличнішого синегубов ,лише на дровах трішки ( утрічі ) накинув .А про укриття взагалі копійки ,срані "прани " які 20 к коштують і аж ніяк не застосовані для бомбосховищ закупляли по 120к ....
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11.07.2024 15:45 Відповісти

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