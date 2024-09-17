Виробник фортифікацій BetonEnergo звернувся до президента через тиск БЕБ

Голова одного з провідних виробників фортифікацій та укриттів – компанії BetonEnergo Олександр Мазурок повідомив, що Бюро економічної безпеки повністю заблокувало роботу компанії і таким чином залишило нові інфраструктурні об’єкти та цивільних осіб без захисту.

Про це він заявив у своєму відеозверненні до президента Зеленського, опублікованому на його сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Свавілля і тиск на бізнес, мабуть, вже давно стали візитівкою вітчизняних силовиків. Але я наївно вважав, що стратегічно важливі підприємства, від роботи яких залежить безпека держави, схоронність інфраструктури і життя тисяч людей, не можуть бути об’єктами цього "полювання". Але, як сказали детективи БЕБ на одному з 12 обшуків, що відбулися о 7.20 ранку у домівках наших співробітників, офісах та обласних підрозділах компанії – "те, що ми вас кошмаримо, означає, що ви вийшли на необхідний рівень". Чи правильно я зрозумів, що це і було перезавантаження БЕБ, про яке просив весь український бізнес та західні партнери?" - заявив Мазурок.

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За його словами, атака на BetonEnergo відбулася 12 вересня, коли за 12 адресами компанії в Києві і паралельно у п’яти підрозділах, на виробництвах та офісах у двох різних містах України пройшли обшуки та вилучення документів. В ході цих обшуків вдома у співробітників правоохоронці створили дискомфорт для їхніх родин – дітей та літніх батьків.

За словами голови BetonEnergo, претензії, які БЕБ закидає підприємству – про невідповідність їхніх укриттів класу захисту А-II, захисту від вибухової хвилі, є нічим не підтвердженими та не відповідають дійсності.

"Ці претензії сміховинні. В нас є три окремі дослідження, які це підтверджують. Одне з них – це висновок Інституту ДСНС, ціла наукова робота на 60 сторінок, другий протокол – натурних випробувань Університету оборони, який показує, що ланки витримують 43 тонни. І нарешті – є протокол натурних відстрілів на полігонах, де ми підривали 152-у міну у п’яти метрах від нашого укриття. Всі ці документи підтверджують, що всі звинувачення, які нам інкримінуються, не мають жодного зв’язку зі здоровим глуздом", - зазначив Олександр Мазурок.

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На його думку, дії БЕБ свідомо спрямовані на підрив репутації та блокування роботи компанії, що, враховуючи профіль підприємства в умовах війни, можна розцінювати як підрив обороноздатності та національної безпеки України.

Керівництво BetonEnergo звернулося з відкритим листом до президента Володимира Зеленського.

"Просимо Президента як гаранта Конституції втрутитися і зупинити це свавілля, яке відбувається по відношенню до нашої компанії. Адже ті пріоритети, які ви ставите на Ставці із захисту енергетики та будівництва фортифікаційних споруд, під загрозою. Тому що БЕБ блокує роботу одного з ключових заводів, який виготовляє продукцію за даними напрямками", - резюмував Олександр Мазурок.

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