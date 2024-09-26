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Новини Фото Війна
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СБУ затримала агентів РФ у Києві, Харкові та Чернігові: Розвідували локації Сил оборони. ФОТОрепортаж

У Києві, Харкові та Чернігові затримано агентурну групу ФСБ, які розвідували локації Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що агенти діяли окремо один від одного, але замикалися на одного куратора Росії.

"Один із фігурантів виконував ворожі завдання, видаючи себе за колишнього правоохоронця. У разі перевірки документів він показував фейкове ветеранське посвідчення. Усі затримані потрапили "на гачок" російської спецслужби через Телеграм-канали, де шукали швидкого заробітку. В обмін на гроші окупанти відправили агентів обходити місцевість та приховано фотографувати розташування особового складу та військової техніки Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

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У Києві та Чернігові РФ цікавили місця дислокації прикордонних загонів та пунктів управління ЗСУ. Водночас у Харкові один з фігурантів відслідковував координати укріпрайонів українських військ, які залучені до оборони обласного центру.

Відомо, що діяльність ворожої групи координував кадровий співробітник військової контррозвідки ФСБ. Вже встановлено його особу та інші персональні дані.

Всіх трьох агентів затримали "на гарячому", коли ті проводили дорозвідку поблизу військових об’єктів.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ затримала трьох агентів РФ у Києві, Харкові та Чернігові
СБУ затримала трьох агентів РФ у Києві, Харкові та Чернігові
СБУ затримала трьох агентів РФ у Києві, Харкові та Чернігові
СБУ затримала трьох агентів РФ у Києві, Харкові та Чернігові
СБУ затримала трьох агентів РФ у Києві, Харкові та Чернігові
СБУ затримала трьох агентів РФ у Києві, Харкові та Чернігові

Автор: 

Київ (19528) СБУ (12847) Харків (5631) Чернігів (789)


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Топ коментарі
+7
дайте рыло черта из Чернигова
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26.09.2024 13:16
+7
І нахера блюрити **@льники цих підарів?... І скільки ще їх наплодять и наплодили к@цапи?
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26.09.2024 13:22
+5
А почему не мордой в асфальт и руки за спину не ломают? Зато ухилянтов скручивают избивают и бусифицируют как самых опасных террористов, которые минимум тысячи людей убили
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26.09.2024 13:27
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дайте рыло черта из Чернигова
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26.09.2024 13:16 Відповісти
вибачаюсь ... невже чернігівчани не пізнають ??
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26.09.2024 14:04 Відповісти
І нахера блюрити **@льники цих підарів?... І скільки ще їх наплодять и наплодили к@цапи?
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26.09.2024 13:22 Відповісти
А почему не мордой в асфальт и руки за спину не ломают? Зато ухилянтов скручивают избивают и бусифицируют как самых опасных террористов, которые минимум тысячи людей убили
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26.09.2024 13:27 Відповісти
Варто було б ввести більш жорстоке покарання за такі злочини, від їхньої інформації гинуть наші захисники, хіба що на обмін, але кому потрібен зрадник.....
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26.09.2024 13:30 Відповісти
Так у цьому ж і їх заслуга перед зеленню
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26.09.2024 16:00 Відповісти
Шоттам по агенту козырю, портнову, баканову и кулиничу? Новостей нииа?
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26.09.2024 13:41 Відповісти
Блін ... Вони коли-небуть закінчаться ??
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26.09.2024 14:03 Відповісти
Так, коли почнеться відстріл.
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26.09.2024 14:07 Відповісти
Шо там по агентах Єрмак, Татаров, Баканов, Портнов, Бойко...................?!
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26.09.2024 14:06 Відповісти
Керують.
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26.09.2024 14:09 Відповісти
Друзі,ви звернули увагу? СБУ постійно хвацько звітує про затримання таких агентів але у всіх них чомусь заблюрені морди,і що з ними відбувається потім,адже їх тисячі? Їх судять? Де вони сидять? Які їх прізвища,де їх родичі і дружки живуть? Таке враження,що їх тихенько відпускають,а найбільш важливих обмінюють на "наших героїв" але чомусь ніколи не на азовців....Чому навколо коректувальників така таємниця завжди?
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26.09.2024 15:58 Відповісти
Доти доки влада України буде толерантно відноситись до зрадників, диверсантів, коригувальників, колоборантів доти будуть в нас вбивства, взриви об'єктів, коригування обстрілів ракетами та дронами і будуть гинути українці. Владі, верховній раді треба вже кінець кінцем зрозуміти що в Україні війна і є загроза існуванню держави. Тому цих покидьків треба знищувати, іншого виходу немає. Або вони знищать нас. Знищувати їх і крапка, підчас війни з ворогами не панькаються а ЗНИЩУЮТЬ.
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26.09.2024 16:12 Відповісти
 
 