СБУ затримала агентів РФ у Києві, Харкові та Чернігові: Розвідували локації Сил оборони. ФОТОрепортаж

У Києві, Харкові та Чернігові затримано агентурну групу ФСБ, які розвідували локації Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що агенти діяли окремо один від одного, але замикалися на одного куратора Росії.

"Один із фігурантів виконував ворожі завдання, видаючи себе за колишнього правоохоронця. У разі перевірки документів він показував фейкове ветеранське посвідчення. Усі затримані потрапили "на гачок" російської спецслужби через Телеграм-канали, де шукали швидкого заробітку. В обмін на гроші окупанти відправили агентів обходити місцевість та приховано фотографувати розташування особового складу та військової техніки Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Нічна атака на Київ: постраждали двоє людей. У дитини гостра реакція на стрес

У Києві та Чернігові РФ цікавили місця дислокації прикордонних загонів та пунктів управління ЗСУ. Водночас у Харкові один з фігурантів відслідковував координати укріпрайонів українських військ, які залучені до оборони обласного центру.

Відомо, що діяльність ворожої групи координував кадровий співробітник військової контррозвідки ФСБ. Вже встановлено його особу та інші персональні дані.

Всіх трьох агентів затримали "на гарячому", коли ті проводили дорозвідку поблизу військових об’єктів.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста: На Закарпатті затримано чоловіка, який діяв на замовлення спецслужб РФ. ФОТОрепортаж











