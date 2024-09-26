Нічна атака на Київ: постраждали двоє людей. У дитини гостра реакція на стрес
Вночі ворог намагався вкотре завдати удару бойовими дронами по столиці. Падіння уламків зафіксовані у Печерському районі Києва де пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та автомобілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.
"Внаслідок атаки двоє людей постраждали: чоловік отримав поранення, у його дитини гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога у Києві тривала понад 5 годин. Сили ППО знешкодили десяток російських ударних дронів.
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