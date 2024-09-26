УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9729 відвідувачів онлайн
Новини
3 210 0

Нічна атака на Київ: постраждали двоє людей. У дитини гостра реакція на стрес

Наслідки ворожої атаки на Київ 26 вересня

Вночі ворог намагався вкотре завдати удару бойовими дронами по столиці. Падіння уламків зафіксовані у Печерському районі Києва де пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

"Внаслідок атаки двоє людей постраждали: чоловік отримав поранення, у його дитини гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога у Києві тривала понад 5 годин. Сили ППО знешкодили десяток російських ударних дронів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дівчина у метро під час польоту ракет над Києвом працює за ноутбуком, поставивши його на балюстраду ескалатора. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19528) Повітряні атаки на Київ (783) Шахед (1045)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 