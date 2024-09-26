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Ночная атака на Киев: пострадали два человека. У ребенка острая реакция на стресс

Наслідки ворожої атаки на Київ 26 вересня

Ночью враг пытался в очередной раз нанести удар боевыми дронами по столице. Падения обломков зафиксированы в Печерском районе Киева, где повреждения получили многоквартирные дома и автомобили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.

"В результате атаки два человека пострадали: мужчина получил ранения, у его ребенка острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 часов. Силы ПВО обезвредили десяток российских ударных дронов.

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