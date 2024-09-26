Дівчина у метро під час польоту ракет над Києвом працює за ноутбуком, поставивши його на балюстраду ескалатора. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому дівчина працює у метро за ноутбуком під час ранкової ракетної атаки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зроблений пасажиром метрополітену, видно, що окрім ноутбука, на балюстраді лежить телефон, жіноча сумочка і стоїть горнятко із кавою.
"Ситуація: над Києвом літають ракети. Тим часом, найвідповідальніша нація світу: дедлайни горять, робота робиться. Українців не зламати!", - зазначається у коментарі до публікації.
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Топ коментарі
+12 Галина Боброва #582785
показати весь коментар26.09.2024 11:57
+11 Frol Fedoroff
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+10 Александр Иванов #442761
показати весь коментар26.09.2024 11:46
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А вот дети в подземных школах Харькова - это убедительно
И надо их показывать миру
Нельзя,чтобы дети жили и учились в бомбоубежищах
Просто потому, что так захотелось одному ****...... у на всю голову *****
Не понимаю,почему нельзя было убить ОДНОГО ГИТЛЕРА ?
И спасти 60 миллионов человек , погибших во время 2 мировой?
Почему нельзя убить ОДНОГО путина?
И остановить этот ужас ...
Но миллионы ******** - управляемы
У них рабская психология
Именно таких легче переделать
Со знака МИНУС на знак ПЛЮС
Так произошло с немцами
Еще вчера они поклонялись Гитлеру
А сейчас о нем в Германии вспоминать неприлично
И как только сдохнет путин - кацапы придут на его могилу ПОМОЧИТЬСЯ