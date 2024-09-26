Дівчина у метро під час польоту ракет над Києвом працює за ноутбуком, поставивши його на балюстраду ескалатора. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому дівчина працює у метро за ноутбуком під час ранкової ракетної атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зроблений пасажиром метрополітену, видно, що окрім ноутбука, на балюстраді лежить телефон, жіноча сумочка і стоїть горнятко із кавою.

"Ситуація: над Києвом літають ракети. Тим часом, найвідповідальніша нація світу: дедлайни горять, робота робиться. Українців не зламати!", - зазначається у коментарі до публікації.

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