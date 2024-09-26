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Дівчина у метро під час польоту ракет над Києвом працює за ноутбуком, поставивши його на балюстраду ескалатора. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому дівчина працює у метро за ноутбуком під час ранкової ракетної атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зроблений пасажиром метрополітену, видно, що окрім ноутбука, на балюстраді лежить телефон, жіноча сумочка і стоїть горнятко із кавою.

"Ситуація: над Києвом  літають ракети. Тим часом, найвідповідальніша нація світу: дедлайни горять, робота робиться. Українців не зламати!", - зазначається у коментарі до публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи: Оголошували тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)

Автор: 

Київ (19528) Метрополітен (1418) робота (1215) ракети (4029) укриття (297) повітряна тривога (922)


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Топ коментарі
+12
Симпатично, но не убедительно
А вот дети в подземных школах Харькова - это убедительно
И надо их показывать миру
Нельзя,чтобы дети жили и учились в бомбоубежищах
Просто потому, что так захотелось одному ****...... у на всю голову *****
Не понимаю,почему нельзя было убить ОДНОГО ГИТЛЕРА ?
И спасти 60 миллионов человек , погибших во время 2 мировой?
Почему нельзя убить ОДНОГО путина?
И остановить этот ужас ...
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26.09.2024 11:57
+11
Добре що хоч у Києві є метро. На жаль в Одесі, ЛьвовіХерсоні його нема. І ППО в рази меньше
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26.09.2024 11:55
+10
А як справи з кол центрами їм ракетні атаки та правоохоронці не заважають?
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26.09.2024 11:46
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может он на СЗ?)
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26.09.2024 11:45 Відповісти
ХЗ, а що таке сз?
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26.09.2024 11:48 Відповісти
сайты знакомств)
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26.09.2024 11:51 Відповісти
СЗ, а що таке ХЗ
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26.09.2024 11:53 Відповісти
Добре, що є в кого спитати.
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26.09.2024 11:55 Відповісти
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26.09.2024 12:05 Відповісти
А як справи з кол центрами їм ракетні атаки та правоохоронці не заважають?
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26.09.2024 11:46 Відповісти
Це потрібно у Тищенка запитати, його парафія
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26.09.2024 12:20 Відповісти
Ну і шо?
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26.09.2024 11:49 Відповісти
Іллюстрація з "країни мрій" Зеленого гундоса.
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26.09.2024 11:53 Відповісти
А велика кількість людей працює не в укритті! Може про їх роботу слід викласти відео?
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26.09.2024 11:53 Відповісти
Добре що хоч у Києві є метро. На жаль в Одесі, ЛьвовіХерсоні його нема. І ППО в рази меньше
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26.09.2024 11:55 Відповісти
Оце *** новина…
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26.09.2024 11:56 Відповісти
Висосано з пальця.
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26.09.2024 11:57 Відповісти
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26.09.2024 12:10 Відповісти
Симпатично, но не убедительно
А вот дети в подземных школах Харькова - это убедительно
И надо их показывать миру
Нельзя,чтобы дети жили и учились в бомбоубежищах
Просто потому, что так захотелось одному ****...... у на всю голову *****
Не понимаю,почему нельзя было убить ОДНОГО ГИТЛЕРА ?
И спасти 60 миллионов человек , погибших во время 2 мировой?
Почему нельзя убить ОДНОГО путина?
И остановить этот ужас ...
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26.09.2024 11:57 Відповісти
Гітлера намагались не раз
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26.09.2024 12:33 Відповісти
да, красиво обделались 7го
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26.09.2024 13:04 Відповісти
Галочко! Там МІЛЬНОНИ ********"!!! Писав ще в 2014-му - "Не Путін снаряди подає..... Не Путін у танку сидить.." Ми для НИХ - "взбунтовавшиеся холопи....." Тому вони вважають що мають право нас "наказать" і змусить "Работать на великую Рассию" ...
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26.09.2024 16:41 Відповісти
Согласна
Но миллионы ******** - управляемы
У них рабская психология
Именно таких легче переделать
Со знака МИНУС на знак ПЛЮС
Так произошло с немцами
Еще вчера они поклонялись Гитлеру
А сейчас о нем в Германии вспоминать неприлично
И как только сдохнет путин - кацапы придут на его могилу ПОМОЧИТЬСЯ
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26.09.2024 18:24 Відповісти
Та суть не поміяється!!!! Вони нас сприймають РАБАМИ! Які тимчасово збунтувалися!!!
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26.09.2024 20:10 Відповісти
Респект незламній пані та автору цього відео..!🙂👏💪
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26.09.2024 12:03 Відповісти
А чому ніхто не помітив поряд бабусю, яка працює на смартфоні?
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26.09.2024 12:07 Відповісти
А собачка в той час покакала від вибухів ракети! Потужно!
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26.09.2024 12:11 Відповісти
за 3 роки можна було б побудувати цілі підземні містечка. Не було коли бо будували фортифікаційні споруди, - скажете ви. Та знаю, лінія Зе лише на папері, і не тому що він вам нічєгонєдолжен, а тому що вам все какаяразніца.
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26.09.2024 12:16 Відповісти
за три роки можна власну балістику на мокву вже було пускати кожен день
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26.09.2024 12:34 Відповісти
"работает "
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26.09.2024 14:05 Відповісти
Мультики дивиться.
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26.09.2024 14:28 Відповісти
І що, це варто публікації?
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26.09.2024 15:37 Відповісти
"Дайтє вовачкє іщо 100 днів", і взимку ми побачим і онліфансщиць у метро за зйомкою контента.
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26.09.2024 16:39 Відповісти
Взагалі ні про що.... Може вона поспіішаю викласти нові фотки в інсту чи сторіс
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26.09.2024 20:48 Відповісти
I що, пiпл реально годинами на ногах у метро стоiть? I тут розiкрали?
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27.09.2024 04:39 Відповісти
 
 