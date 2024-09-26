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Девушка в метро во время полета ракет над Киевом работает за ноутбуком, поставив его на балюстраду эскалатора. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой девушка работает в метро за ноутбуком во время утренней ракетной атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной пассажиром метрополитена, видно, что кроме ноутбука, на балюстраде лежит телефон, женская сумочка и стоит чашка с кофе.

"Ситуация: над Киевом летают ракеты. Тем временем, самая ответственная нация мира: дедлайны горят, работа делается. Украинцев не сломать!", - отмечается в комментарии к публикации.

Также читайте: В Киеве и на Хмельнитчине - взрывы: Объявляли ​​тревогу в связи со взлетом МиГ-31К (обновлено)

Автор: 

Киев (25571) Метрополитен (1016) работа (600) ракеты (3575) укрытие (132) воздушная тревога (795)


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Топ комментарии
+12
Симпатично, но не убедительно
А вот дети в подземных школах Харькова - это убедительно
И надо их показывать миру
Нельзя,чтобы дети жили и учились в бомбоубежищах
Просто потому, что так захотелось одному ****...... у на всю голову *****
Не понимаю,почему нельзя было убить ОДНОГО ГИТЛЕРА ?
И спасти 60 миллионов человек , погибших во время 2 мировой?
Почему нельзя убить ОДНОГО путина?
И остановить этот ужас ...
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26.09.2024 11:57
+11
Добре що хоч у Києві є метро. На жаль в Одесі, ЛьвовіХерсоні його нема. І ППО в рази меньше
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26.09.2024 11:55
+10
А як справи з кол центрами їм ракетні атаки та правоохоронці не заважають?
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26.09.2024 11:46
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может он на СЗ?)
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26.09.2024 11:45 Ответить
ХЗ, а що таке сз?
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26.09.2024 11:48 Ответить
сайты знакомств)
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26.09.2024 11:51 Ответить
СЗ, а що таке ХЗ
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26.09.2024 11:53 Ответить
Добре, що є в кого спитати.
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26.09.2024 11:55 Ответить
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26.09.2024 12:05 Ответить
А як справи з кол центрами їм ракетні атаки та правоохоронці не заважають?
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26.09.2024 11:46 Ответить
Це потрібно у Тищенка запитати, його парафія
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26.09.2024 12:20 Ответить
Ну і шо?
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26.09.2024 11:49 Ответить
Іллюстрація з "країни мрій" Зеленого гундоса.
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26.09.2024 11:53 Ответить
А велика кількість людей працює не в укритті! Може про їх роботу слід викласти відео?
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26.09.2024 11:53 Ответить
Добре що хоч у Києві є метро. На жаль в Одесі, ЛьвовіХерсоні його нема. І ППО в рази меньше
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26.09.2024 11:55 Ответить
Оце *** новина…
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26.09.2024 11:56 Ответить
Висосано з пальця.
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26.09.2024 11:57 Ответить
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26.09.2024 12:10 Ответить
Симпатично, но не убедительно
А вот дети в подземных школах Харькова - это убедительно
И надо их показывать миру
Нельзя,чтобы дети жили и учились в бомбоубежищах
Просто потому, что так захотелось одному ****...... у на всю голову *****
Не понимаю,почему нельзя было убить ОДНОГО ГИТЛЕРА ?
И спасти 60 миллионов человек , погибших во время 2 мировой?
Почему нельзя убить ОДНОГО путина?
И остановить этот ужас ...
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26.09.2024 11:57 Ответить
Гітлера намагались не раз
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26.09.2024 12:33 Ответить
да, красиво обделались 7го
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26.09.2024 13:04 Ответить
Галочко! Там МІЛЬНОНИ ********"!!! Писав ще в 2014-му - "Не Путін снаряди подає..... Не Путін у танку сидить.." Ми для НИХ - "взбунтовавшиеся холопи....." Тому вони вважають що мають право нас "наказать" і змусить "Работать на великую Рассию" ...
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26.09.2024 16:41 Ответить
Согласна
Но миллионы ******** - управляемы
У них рабская психология
Именно таких легче переделать
Со знака МИНУС на знак ПЛЮС
Так произошло с немцами
Еще вчера они поклонялись Гитлеру
А сейчас о нем в Германии вспоминать неприлично
И как только сдохнет путин - кацапы придут на его могилу ПОМОЧИТЬСЯ
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26.09.2024 18:24 Ответить
Та суть не поміяється!!!! Вони нас сприймають РАБАМИ! Які тимчасово збунтувалися!!!
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26.09.2024 20:10 Ответить
Респект незламній пані та автору цього відео..!🙂👏💪
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26.09.2024 12:03 Ответить
А чому ніхто не помітив поряд бабусю, яка працює на смартфоні?
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26.09.2024 12:07 Ответить
А собачка в той час покакала від вибухів ракети! Потужно!
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26.09.2024 12:11 Ответить
за 3 роки можна було б побудувати цілі підземні містечка. Не було коли бо будували фортифікаційні споруди, - скажете ви. Та знаю, лінія Зе лише на папері, і не тому що він вам нічєгонєдолжен, а тому що вам все какаяразніца.
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26.09.2024 12:16 Ответить
за три роки можна власну балістику на мокву вже було пускати кожен день
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26.09.2024 12:34 Ответить
"работает "
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26.09.2024 14:05 Ответить
Мультики дивиться.
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26.09.2024 14:28 Ответить
І що, це варто публікації?
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26.09.2024 15:37 Ответить
"Дайтє вовачкє іщо 100 днів", і взимку ми побачим і онліфансщиць у метро за зйомкою контента.
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26.09.2024 16:39 Ответить
Взагалі ні про що.... Може вона поспіішаю викласти нові фотки в інсту чи сторіс
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26.09.2024 20:48 Ответить
I що, пiпл реально годинами на ногах у метро стоiть? I тут розiкрали?
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27.09.2024 04:39 Ответить
 
 