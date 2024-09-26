Девушка в метро во время полета ракет над Киевом работает за ноутбуком, поставив его на балюстраду эскалатора. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой девушка работает в метро за ноутбуком во время утренней ракетной атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной пассажиром метрополитена, видно, что кроме ноутбука, на балюстраде лежит телефон, женская сумочка и стоит чашка с кофе.

"Ситуация: над Киевом летают ракеты. Тем временем, самая ответственная нация мира: дедлайны горят, работа делается. Украинцев не сломать!", - отмечается в комментарии к публикации.

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