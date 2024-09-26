Девушка в метро во время полета ракет над Киевом работает за ноутбуком, поставив его на балюстраду эскалатора. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой девушка работает в метро за ноутбуком во время утренней ракетной атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной пассажиром метрополитена, видно, что кроме ноутбука, на балюстраде лежит телефон, женская сумочка и стоит чашка с кофе.
"Ситуация: над Киевом летают ракеты. Тем временем, самая ответственная нация мира: дедлайны горят, работа делается. Украинцев не сломать!", - отмечается в комментарии к публикации.
Топ комментарии
+12 Галина Боброва #582785
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+11 Frol Fedoroff
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+10 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий26.09.2024 11:46
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А вот дети в подземных школах Харькова - это убедительно
И надо их показывать миру
Нельзя,чтобы дети жили и учились в бомбоубежищах
Просто потому, что так захотелось одному ****...... у на всю голову *****
Не понимаю,почему нельзя было убить ОДНОГО ГИТЛЕРА ?
И спасти 60 миллионов человек , погибших во время 2 мировой?
Почему нельзя убить ОДНОГО путина?
И остановить этот ужас ...
Но миллионы ******** - управляемы
У них рабская психология
Именно таких легче переделать
Со знака МИНУС на знак ПЛЮС
Так произошло с немцами
Еще вчера они поклонялись Гитлеру
А сейчас о нем в Германии вспоминать неприлично
И как только сдохнет путин - кацапы придут на его могилу ПОМОЧИТЬСЯ