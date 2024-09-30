Готували теракти в Запоріжжі: керівника агентурної групи ФСБ засуджено до довічного ув’язнення, - СБУ

Керівника агентурної групи ФСБ, яка готувала теракти у Запоріжжі засудили до довічного позбавлення волі. Його спільнику призначили 15 років тюрми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

Навесні 2023 року вони готували низку терактів проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ, які виконують бойові завдання на південному фронті.

Зловмисники відстежували місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників на території області.

"Отримані відомості вони месенджером передавали фсб у вигляді позначок військових об’єктів на гугл-картах з детальним описом та фотографіями. За одержаними координатами окупанти планували здійснити прицільні удари з використанням ракетного озброєння. Також фсб готувала план фізичної ліквідації українських військовослужбовців через приведення в дію вибухових пристроїв, які мали встановити в районах зосередження Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

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Агенти РФ отримували від кураторів гроші на банківські реквізити керівника групи.

На початку травня 2023 їх завчасно викрили та затримали у Запоріжжі.

"Резидентом групи виявився 52-річний місцевий житель. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які демонстративно висловлював серед оточуючих. Наприкінці грудня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник фсб і визначив йому завдання. Для виконання вказівок російського спецслужбіста його поплічник залучив спільника. Цей спільник працював водієм керівника однієї з райадміністрацій обласного центру. Згодом резидент залучив до групи ще п’ятьох мешканців регіону", - зазначили в СБУ.

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Було проведено обшуки, під час яких вилучили автоматичну зброю, боєприпаси до неї, бойові гранати, а також мобільні телефони із доказами злочинів.

Суд визнав винними резиденту групи та його спільника - водія посадовця за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Щодо інших учасників ворожого осередку – тривають розслідування.

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