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Удар РФ по Запорожью: 6 человек погибли, 16 ранены. На месте попадания - пожар (обновлено)

Жертви у Запоріжжі

Сегодня, 5 ноября 2024 года, войска РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. В результате вражеского обстрела есть жертвы.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Шестеро человек погибли и девятеро - ранены. На месте попадания произошел пожар - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Сейчас пострадавшие получают всю необходимую помощь", - отметил он.

Больше информации об ударе войск РФ по городу пока нет.

Обновленная информация

Впоследствии Федоров сообщил, что количество раненых выросло до 16 человек.

"Всем оказывается медицинская помощь", - заявил глава региона.

Также читайте: Войска РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье: ранены 2 человека (обновлено)

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар пообъекту инфраструктуры в Запорожье.

Автор: 

Запорожье (2694) обстрел (28195) жертвы (2119)


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Топ комментарии
+30
Які ці кацапи кровожадні підари,щоб ви видохли,тварюки.
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05.11.2024 11:20 Ответить
+21
Нехай КОЖЕН лаптерилий від малого до старого отримає ракету в пику!
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05.11.2024 11:22 Ответить
+20
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05.11.2024 11:32 Ответить
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05.11.2024 11:18 Ответить
Які ці кацапи кровожадні підари,щоб ви видохли,тварюки.
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05.11.2024 11:20 Ответить
ага, обстрілюють тих, хто обирав у депутати Богуслаєва, що продавав двигуни до рашки
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05.11.2024 15:13 Ответить
Гори в пеклі, нелюд
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05.11.2024 21:07 Ответить
%yu тобі на рило, гидота зелена ватна ))
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05.11.2024 21:32 Ответить
Нехай КОЖЕН лаптерилий від малого до старого отримає ракету в пику!
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05.11.2024 11:22 Ответить
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05.11.2024 11:32 Ответить
Царство Небесне загиблим!🙏🙏🙏😢🥀 Пораненим скорiшого одуження!
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05.11.2024 17:04 Ответить
Ще ж мабуть є той, хто навів. От таких треба розстрілювати.
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05.11.2024 11:38 Ответить
хоть одного розстріляли, тільки збринтовують їх та пилинки здувають.
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05.11.2024 11:46 Ответить
В Запоріжжі переважна більшість адекватних патріотичних людей. А раніше голосували завжди за тих, хто мав під контролем ЗМІ. такі як отой скот богуслаєв - мав власний канал і пропагував ригів, те саме ахмєтов - мав ЗМІ та припхав Буряка.
Для мене було показником не хитрожопі вибори, а 24 лютого 2022р, коли все Запоріжжя вийшло будувати барикади та лити коктейлі молотова в пляшки.
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05.11.2024 12:24 Ответить
Черговий терористичний акт рашиської орди проти мирних громадян ,коли буде відповідь по рашиських казармах ,складах адже на окупованих територіях їх дофіга.
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05.11.2024 11:48 Ответить
Прикро, дуже шкода любдей, але Запоріжжя завжди голосує, то за комуняк, то за регіоналів, а в цей раз більше 80% пргголосували за Володю Боневтіка Погтужного. Це їх вибір.
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05.11.2024 12:27 Ответить
зелений ватан, а ти в курсі, що як голосував, так і живеш ? вловлюєш причинно-наслідковий зв'язок? Тож стули дешо.
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05.11.2024 18:27 Ответить
стукачок цифровий новорєг )) ти в кого навчився дупу лизати ??
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05.11.2024 21:30 Ответить
Півень різнобарвний, звідки ти знаєш за кого я голосував, що у зелені мене записуєш ? Тобі, недоумку, не видно про що тема ?
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05.11.2024 22:47 Ответить
від тебе лайном зеленим смердить за кілометр )) гидота ватна зелена, а чого це ти не агришся на коментар від Поділля 16 ? про що там тема ? Так ось я тобі і кажу - тема про ватне блакитне та зелене лайно, що спочатку голосувало за Ригів та Зелень, а потім ниють ... ой , а нас за що ... Байден, введиваіска ))
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05.11.2024 23:10 Ответить
3,14дрило з типу британським прапорцем, тема про те-що загинули українці. За кого б вони не голосували-не твоя собача справа про це 3,14здіти. Сиди відсмоктуй своєму х#йлу.
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05.11.2024 23:33 Ответить
гондон зелений штопаний )) куколд )) якби ти не був таким довбойобом, русня тебе б не 3,143дила .. а так - смокчи в %уйла )) бо 3,14здить він тебе, а не мене тобто ти не бачиш зв'язку між тим, як ти бидло голосувало і як живеш ? ))) тупе хохлобидло малороське )) ну живи так далі )) сподіваюсь, скоро подохнеш )) такі як ти не потрібні Україні ... за кого далі будеш голосувати ?? знову за Зе, Абдристовича чи Верку Сердючку ??? ****** гидота.... голосують вони, а соромно мені ...
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05.11.2024 23:40 Ответить
ти випадково не з теле-Аналу Алекс ? )) посіпака Богуслая та Сухого )) де тут твої коменти, про то, як тобі своїх земляків шкода ?? лайно зелене ))
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05.11.2024 23:13 Ответить
Всім серцем співчуваю Запоріжжю!
Але мене останнім часом бентежить те, що відбувається я бачу в новинах: вже давно (кілька останніх тижнів) не чутно новин про палаючі кацапські авіабази та нафтосховища; ні хто ні чим не атакує керченський міст; нема новин що наші дрони долетіли до москви-саратова-***********...; нема новин про атакований нашими дронами кац.чорноморський флот (де б він не ховався)...
Може, я не ті новини дивлюсь-слухаю-читаю?
Киянин. 62.
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05.11.2024 13:02 Ответить
Думаю існує договорняк. Ми не фагачим нафтобази, вони електрику. Але чого коштують домовленості з кацапами, усім відомо
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05.11.2024 13:12 Ответить
Ладно, нафтобази. А інше? Ми зараз не фігачим нічого (((
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05.11.2024 13:52 Ответить
поки нічим..., кацапи навчилися глушити-збивати, у 25 році може будуть свої ракети, але це не точно...
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05.11.2024 14:43 Ответить
Дякую... Тобто, я не один такий, збентежений
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05.11.2024 15:39 Ответить
У Києві дівчина зробила зауваження чоловікам, які говорили російською. Ті у відповідь напали на неї https://hromadske.ua/suspilstvo/234069-u-kyyevi-divchyna-zrobyla-zauvazennia-cholovikam-iaki-hovoryly-rosiyskoiu-ti-u-vidpovid-napaly-na-neyi?traffic_source=ukr.net
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05.11.2024 13:23 Ответить
Для влади місцевої і центральної це несподіванка. Їм ніхто не розповідав про то що треба імпортувати ППО а не предмети розкоші, будувати бомбосховища а не котеджі на продаж, евакуйовувати населення а не шастати по конференціям в закордонних відрядженнях.
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05.11.2024 13:31 Ответить
Які там в Запоріжжі предмети розкоші?
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05.11.2024 21:10 Ответить
зелена вата, а хто гуманітарку продавав ??
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05.11.2024 21:39 Ответить
Цензор пише:

Сьогодні, 5 листопада 2024 року, війська РФ завдали удару по об'єкту інфраструктури у . Внаслідок ворожого обстрілу є жертви.

Про це https://t.me/ivan_fedorov_zp/13055 повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує .

"Шість людей загинуло та дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу", - зазначив він. Джерело: .
Раніше повідомлялося, що війська РФ о об'єкту інфраструктури в Запоріжжі. Джерело:
NV пише: Ракетний удар РФ по Запоріжжю: рятувальники ліквідували пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури, шість людей загинуло, ще 23 поранено.

Про звук вибуху у місті на тлі загрози ударів балістикою Федоров повідомив близько о 09:30.

Згодом Запорізька ОВА заявила про влучання по об'єкту інфраструктури, не надаючи подробиць. Спочатку повідомлялося, що внаслідок удару було поранено двох людей.
Звичайно, завдяки чітко вивіреній поданій в пресі інформації кацапи "ні в жисть" не здогадаються в який же об'єкт інфраструктури вони попали, а жителі міста здогадаються куди попало, коли на місці магазину побачать руїни, або батареї стануть холодними, або ще шось.
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05.11.2024 14:58 Ответить
 
 