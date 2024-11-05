Удар РФ по Запорожью: 6 человек погибли, 16 ранены. На месте попадания - пожар (обновлено)
Сегодня, 5 ноября 2024 года, войска РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. В результате вражеского обстрела есть жертвы.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Шестеро человек погибли и девятеро - ранены. На месте попадания произошел пожар - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Сейчас пострадавшие получают всю необходимую помощь", - отметил он.
Больше информации об ударе войск РФ по городу пока нет.
Обновленная информация
Впоследствии Федоров сообщил, что количество раненых выросло до 16 человек.
"Всем оказывается медицинская помощь", - заявил глава региона.
Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар пообъекту инфраструктуры в Запорожье.
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Для мене було показником не хитрожопі вибори, а 24 лютого 2022р, коли все Запоріжжя вийшло будувати барикади та лити коктейлі молотова в пляшки.
Але мене останнім часом бентежить те, що
відбуваєтьсяя бачу в новинах: вже давно (кілька останніх тижнів) не чутно новин про палаючі кацапські авіабази та нафтосховища; ні хто ні чим не атакує керченський міст; нема новин що наші дрони долетіли до москви-саратова-***********...; нема новин про атакований нашими дронами кац.чорноморський флот (де б він не ховався)...
Може, я не ті новини дивлюсь-слухаю-читаю?
Киянин. 62.
Сьогодні, 5 листопада 2024 року, війська РФ завдали удару по об'єкту інфраструктури у . Внаслідок ворожого обстрілу є жертви.
Про це https://t.me/ivan_fedorov_zp/13055 повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує .
"Шість людей загинуло та дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу", - зазначив він. Джерело: .
Раніше повідомлялося, що війська РФ о об'єкту інфраструктури в Запоріжжі. Джерело:
NV пише: Ракетний удар РФ по Запоріжжю: рятувальники ліквідували пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури, шість людей загинуло, ще 23 поранено.
Про звук вибуху у місті на тлі загрози ударів балістикою Федоров повідомив близько о 09:30.
Згодом Запорізька ОВА заявила про влучання по об'єкту інфраструктури, не надаючи подробиць. Спочатку повідомлялося, що внаслідок удару було поранено двох людей.
Звичайно, завдяки чітко вивіреній поданій в пресі інформації кацапи "ні в жисть" не здогадаються в який же об'єкт інфраструктури вони попали, а жителі міста здогадаються куди попало, коли на місці магазину побачать руїни, або батареї стануть холодними, або ще шось.