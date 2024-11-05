Удар РФ по Запорожью: 6 человек погибли, 16 ранены. На месте попадания - пожар (обновлено)

Сегодня, 5 ноября 2024 года, войска РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. В результате вражеского обстрела есть жертвы.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Шестеро человек погибли и девятеро - ранены. На месте попадания произошел пожар - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Сейчас пострадавшие получают всю необходимую помощь", - отметил он.

Больше информации об ударе войск РФ по городу пока нет.

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Впоследствии Федоров сообщил, что количество раненых выросло до 16 человек.

"Всем оказывается медицинская помощь", - заявил глава региона.

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Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар пообъекту инфраструктуры в Запорожье.