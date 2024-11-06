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Число жертв ракетного удара РФ по Запорожью возросло до 7, ранены 25 человек

7 человек погибли, 25 получили ранения в результате ракетной атаки РФ по Запорожью, осуществленной утром 5 ноября 2024 года.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ осуществили 8 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Новодаровке, Белогорью, Малой Токмачке и Темировке.

"154 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское. 4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Лобково и Новоданиловки.

134 артиллерийских удара пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Работино, Малой Токмачке, Белогорью и Ольговскому", - информирует глава региона.

Наслідки удару військ РФ по Запоріжжю

Автор: 

Запорожье (2694) обстрел (28205) Запорожская область (3249)


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Параша, щоб опариші на них обжерлись.
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06.11.2024 07:14 Ответить
Після того як Зе звільнив замів Буданова припинились атаки українських дронів на НПЗ , керченський міст, кораблі військові ?
Крот в ОПУ працює
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06.11.2024 07:28 Ответить
А Паляниці теж не чутно....
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06.11.2024 07:39 Ответить
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06.11.2024 13:36 Ответить
 
 