Число жертв ракетного удара РФ по Запорожью возросло до 7, ранены 25 человек

7 человек погибли, 25 получили ранения в результате ракетной атаки РФ по Запорожью, осуществленной утром 5 ноября 2024 года.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ осуществили 8 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Новодаровке, Белогорью, Малой Токмачке и Темировке.

"154 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское. 4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Лобково и Новоданиловки.

134 артиллерийских удара пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Работино, Малой Токмачке, Белогорью и Ольговскому", - информирует глава региона.