Удар РФ по Запорожью: 9 человек госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии
Девять пострадавших после вчерашнего ракетного удара РФ по Запорожью находятся сейчас в медицинских учреждениях города.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, два человека - 44-летняя женщина и 44-летний мужчина находятся в тяжелом состоянии.
Состояние еще семи пострадавших врачи оценивают как среднее.
"К сожалению, умерла женщина, которую доставили в медучреждение сверхтяжелой", - уточнил Федоров.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 5 ноября войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью: 6 человек погибли, 16 ранены. На утро 6 ноября стало известно, что количество жертв ракетного удара РФ по Запорожью возросло до 7, ранены 25 человек.
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